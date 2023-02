Jak vyčistit ledničku zvenku i zevnitř, aby zářila jako nová

Lednička je takřka nejdůležitější součástí kuchyně, pravděpodobně ji ale nečistíte tak často, jako jiné povrchy v domácnosti – ačkoli by si to velmi zasloužila. Bez pravidelné údržby se však na vnějším povrchu a uvnitř na policích a zásuvkách mohou začít hromadit skvrny a zbytky jídla, zatímco zapomenuté trvanlivé potraviny v zadní části mohou při každém otevření dveří vydávat nepříjemné pachy.

Chcete-li udržet ledničku v dobrém stavu a zbavit se nepříjemných pachů, použijte tyto tipy, jak nejlépe vyčistit ledničku zvenku i zevnitř. Shromážděte několik přírodních čisticích ingrediencí a běžných domácích potřeb, jako je jedlá soda, voda, prostředek na nádobí a suché utěrky. Poté přesuňte potraviny do chladicího boxu a můžete se pustit do akce!

Jak čistit police a zásuvky ledničky

Nejprve vyjměte a ručně umyjte odnímatelné police a zásuvky ledničky v horké vodě a jemném prostředku na nádobí. Před kontaktem s horkou vodou nechte všechny skleněné součásti zahřát na pokojovou teplotu, jinak by mohly prasknout. Odolné skvrny od potravin přikryjte na několik minut teplým mokrým hadříkem, aby se skvrny změkčily, a poté je odstraňte neabrazivní drátěnkou. Zvláštní pozornost věnujte spodní části regálů, což je místo, které obzvlášť přitahuje nečistoty.

Jak vyčistit vnitřní prostor ledničky

Zásuvky a police, které nelze vyjmout, a boky vnitřního prostoru vyčistěte pomocí jedlé sody a vody. Vnitřek ledničky vyčistěte směsí 1 dílu jedlé sody a 7 dílů vody. Dejte si pozor na komerční čisticí prostředky na ledničky, protože jejich vůně by se mohla přenést na potraviny. Pracujte shora dolů, abyste zabránili tomu, že kapky dopadnou na již vyčištěné povrchy. Použijte zubní kartáček určený k čištění nebo párátka, abyste se dostali do škvír a štěrbin, kam se běžně nedostanete hadříkem, jako jsou panty a další kování. Vše utřete do sucha čistou utěrkou.

Jak odstranit zápach z ledničky

Pokud nepodniknete potřebné kroky, může vaše lednička vytvářet ideální prostředí pro vznik nepříjemných pachů. Naštěstí se s nepříjemnými pachy z chladničky můžete vypořádat bez použití drsných chemických čisticích prostředků. Jakmile opláchnete a osušíte všechny povrchy, zbavte ledničku zápachu tak, že naplníte otevřenou nádobu suchou jedlou sodou a necháte ji na spodní polici. Ta pohltí všechny budoucí pachy, které se budou držet v blízkosti potravin, takže ji tam nechte i při doplňování ledničky.

Jakmile je lednička čistá a deodorizovaná, vraťte vše zpět. Nyní je také vhodná doba na vyčištění a uspořádání lednice. Vyhoďte všechny prošlé nebo zkažené potraviny, seskupte podobné položky a zvažte použití košů a kontejnerů na uskladnění produktů.

Jak vyčistit těsnění ledničky

Zvláštní pozornost věnujte gumovému těsnění kolem dveří ledničky. Je třeba jej pravidelně čistit, aby bylo zachováno těsné těsnění. Na běžnou špínu použijte teplou vodu a tekutý mýdlo na nádobí, v případě nálezu plísně použijte čisticí prostředek na bázi bělidla. Důkladně jej opláchněte a otřete do sucha. Poté těsnění natřete tenkou vrstvou vazelíny, aby nevysychalo.

Jak vyčistit vnější část ledničky

Udržujte svou ledničku zářivě čistou pomocí kvalitního čištění exteriéru. Jednoduše ji otřete hadříkem nastříkaným univerzálním čisticím prostředkem, přičemž trochu víc promažte rukojeti, na kterých se obvykle usazuje špína. Nezapomeňte občas otřít také horní část ledničky. Ačkoli se na této ploše neprojevuje každodenní provoz jako na rukojetích a dveřích, může se zde časem hromadit prach.

Metoda, jak vyčistit ledničku z nerezové oceli, je trochu odlišná, proto použijte tyto tipy, které vám pomohou odstranit šmouhy a otisky prstů. Pro rychlé vyčištění otřete povrch nejprve vlhkým hadříkem z mikrovlákna a poté suchým. Když je špína trochu odolnější, vyzkoušejte alkohol. Na měkký hadřík naneste několik kapek alkoholu a skvrny jím potřete. Při čištění spotřebičů z nerezové oceli vždy otírejte po povrchu.

Jak čistit cívky ledničky

I ty části ledničky, které nevidíte, jako jsou cívky, je třeba jednou za čas vyčistit. Ačkoli je čištění cívek poněkud náročnější, dokončení této činnosti může pomoci lepšímu chodu ledničky a její delší životnosti. Postupujte podle těchto pokynů, jak vyčistit cívky, a můžete si tento úkol údržby domácnosti bez obav odškrtnout ze seznamu úkolů.

Než začnete, podívejte se do návodu k obsluze, kde najdete konkrétní pokyny. Pokud je nemůžete najít, podívejte se na internet. Většina výrobců spotřebičů má své návody na internetu a ten svůj najdete vyhledáním čísla modelu.

Bez ohledu na to, jakou značku nebo model máte, prvním krokem při čištění cívek je vždy odpojení chladničky ze sítě. Poté vyhledejte cívky (některé jsou na zadní straně a některé na spodní straně). Pokud jsou ty vaše na zadní straně, opatrně odtáhněte spotřebič od stěny. Pomocí kartáče na cívky (dlouhý, úzký kartáč podobný kartáči na čištění lahví) vyčistěte okolí cívek. Zametete nebo vysajete veškeré nečistoty na podlaze, přemístíte ledničku zpět na místo a zapojíte ji zpět do zásuvky.

U modelů s cívkami na spodní straně spotřebiče odstraňte mřížku na přední straně ledničky. Pomocí kartáče na cívky pečlivě vyčistěte okolí cívek. Před opětovným zapojením spotřebiče vysajte nebo zametejte veškeré nečistoty a nasaďte mřížku zpět.

Jak vyčistit dávkovač vody v ledničce

Chcete-li si i nadále užívat čerstvou filtrovanou vodu z ledničky, čas od času dávkovač vody dobře vyčistěte. Stejně jako u cívek byste se před čištěním měli seznámit s návodem k obsluze. Systémy se liší model od modelu a příručka je často dobrým zdrojem konkrétních pokynů, stejně jako informací pro řešení hlavních problémů s dávkovačem vody. V příručce si také přečtěte plán výměny filtru dávkovače vody a výrobníku ledu. Výměna filtru podle doporučení pomůže udržet dávkovač vody a výrobník ledu v dobrém provozním stavu.

Zásobník dávkovače vody je náchylný ke vzniku skvrn a potřísnění vodou. Chcete-li jej vyčistit, otřete zásobník čisticím prostředkem na bázi octa a osušte jej. Pokud je zásobník vyjímatelný, vyjměte jej a vyčistěte v dřezu. Nezapomeňte vyčistit také spodní část zásobníku. Měkkým zubním kartáčkem se dostanete do všech zákoutí, štěrbin a větracích otvorů.

Jak vyčistit ledničku od plísní

Ledničky mohou být díky svému chladnému a někdy i vlhkému prostředí náchylné k tvorbě plísní. Chcete-li odstranit plíseň uvnitř, vyhněte se abrazivním nebo bělicím čisticím prostředkům. Místo toho vezměte jedlou sodu a smíchejte 1 polévkovou lžíci do čtvrt litru teplé vody. Plesnivý povrch otřete a poté důkladně vytřete do sucha, abyste odstranili přebytečnou vlhkost.

Vyčištění trochy plísně z rozlité tekutiny nebo z prázdné ledničky je poměrně jednoduché. Větší katastrofy, jako je povodeň nebo případ, kdy lednice plná potravin přestane na delší dobu fungovat, však mohou vyžadovat rozsáhlejší čištění. V těchto případech se obraťte na odborníka na opravy spotřebičů, který může vaši ledničku důkladně prohlédnout a doporučit. Pokud se ve vnitřních částech vyskytuje plíseň, pouhé čištění nevrátí ledničku do původního stavu a možná budete muset zvážit rozsáhlejší opatření, například recyklaci ledničky a její výměnu za nový model.

Preventivní opatření pro udržení ledničky v čistotě

Několik jednoduchých kroků může udržet ledničku déle svěží (a vonící). Chcete-li zabránit lepkavým skvrnám, vyhněte se přelévání ledničky nedbale uloženými nádobami s potravinami nebo zkaženým ovocem a zeleninou. Okamžitě vyhoďte vše, co je prošlé nebo má pochybnou čerstvost. Pomocí jedlé sody a vody otřete všechny sklenice, láhve nebo plechovky s kapkami nebo okoralými víčky. Ujistěte se, že používáte čisté utěrky a před vrácením všeho zpět důkladně osušte. Abyste si tento úkol usnadnili, čistěte položky v ledničce tak, jak je používáte při vaření a přípravě jídla.

Jednou týdně věnujte čas vyhození zkažených produktů nebo zbytků, které se zdržují v zadní části ledničky. Zkontrolujte data spotřeby mléčných výrobků a koření a vyhoďte vše, co je již prošlé. Pravidelným odstraňováním těchto položek zabráníte tomu, aby se do vaší čisté lednice vracely pachy a lepkavé skvrny.