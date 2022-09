Jak vyčistit koupelnu bez použití chemických prostředků z obchodu

Rozmanitých chemických prostředků určených k úklidu koupelny najdete v regálech drogerií spoustu. Jenže když si na vše budete kupovat speciální přípravky, může to poměrně citelně zasáhnout váš rodinný rozpočet. A protože nastává doba radikálních úspor, nabízí se otázka, zda byste nemohli vystačit s nějaký levnějšími doma běžnými ingrediencemi. Mohli. Ukážeme vám, jak na to.

Koncert pro jedlou sodu a kyselinu citrónovou

Nabízíme vám velmi jednoduché a přitom doma dostupné prostředky. K očistě vany i umyvadla využijte jedlou sodu a kyselinu citrónovou. Odvažte si 100 gramů jedlé sody a připravte horkou vodu. Vlijte do sody pouze takové množství, abyste vytvořili hustší kašičku. Tu potom lehce nanášejte na povrch jak vany, tak také umyvadla či sprchového koutu. Potom si na čtvrt hodinku od práce odpočiňte. Mezitím udělá směs sody svoji dobrou práci. Po zmíněných 15 minutách byste už měli mít připravený roztok kyseliny citrónové. Tím provedete dočištění – nasajete ho do houbičky a budete povrch přetírat. Když je hotovo, vše spláchněte vodou. Výsledek bude na stejné úrovni, jako kdybyste použili dostupné čističe z obchodů a propočítáte-li náklady, vyjde vás vše levněji.

Kouzelník jménem ocet

V každé domácnosti se nachází láhev octa, která nepatří mezi nijak nákladné položky. Přitom v úklidu koupelny udělá doslova zázraky. Třeba pro vyčištění toalety od vodního kamene. Začněte opět jedlou sodou. Do mísy nasypete její balíček a vlijete trochu svařeného octa. Na cca 20 minut si dejte pohov. Pro dočištění použijte běžný kartáč na WC a samozřejmě pořádně spláchněte. Tato směs vám poskytne stejnou službu také u ucpaných odpadů. Jestliže s nimi bojujete, vsypte do nich 200 gramů sody a zalijte půllitrem octa. Tentokrát počkejte čtvrthodinku a prolijte odpad dostatkem horké vody. Pokud se operace nepodaří dokonale, zkuste ji ještě jednou.

Směs na pračku

I útroby pračky dokonale pročistí jedlá soda s octem. Vlijte do bubnu litr octa a nasypte pytlík jedlé sody. Zvolte nejvhodněji vyvařovací program a teplotu 60 ºC. Podstatné je ještě po ukončení programu útroby pračky propláchnout vodou a nechat ji otevřenou, aby dobře vyschla. Ocet vám pomůže i s obklady a dlaždičkami, v tomto případě ve směsi s vodou 1:1. Otírejte vše houbou. Chcete-li pořádně vyčistit i spáry mezi dlaždičkami, pak do roztoku omočte starý roztřepený kartáček na zuby, který jste se chystali vyhodit. Pusťte se do práce.

Citrónová šťáva na zrcadlo i kohoutky

Půllitr vody smíchejte s 50 ml octa a přidejte ještě 20 ml lihu a máte skvělý čistič koupelnových zrcadel. S tímto roztokem nemusíte nijak plýtvat, stačí ho pomocí rozprašovače lehce nastříkat na zrcadlo, vyleštit a pak utřít hadříkem z bavlny. Máte-li už octa plné zuby a chcete se poohlédnout po něčem jiném, zkuste vodu s citronovou šťávou. Trápí-li vás vodní kámen, který se usazuje na vodovodní baterii, také s ním zatočí citronová šťáva. Nemusíte jí nutně baterii přelévat, postačí několik kapek, které jemně rozetřete. Působit je nechte 15 minut a opláchněte teplou vodou. Jako leštidlo vám poslouží trocha hladké mouky.