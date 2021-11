Jak vyčistit dřevěný nábytek, aby vypadal opět jako nový

Klasický dřevěný nábytek nikdy nevyjde z módy. Často se objevuje v moderních stylech na statcích, bleších trzích či v domácnostech, jakožto rodinné dědictví. Dřevěný nábytek však může být velmi frustrující, co se čištění týká. Časem má tendenci odhalovat nečistoty či špínu, kterou nelze odstranit pouhou prachovkou. A někdy, i když se pokusíte dřevěný nábytek vyčistit důkladně, na něm zůstanou lesklé pruhy.

Jak oprášit dřevěný nábytek

Abyste udrželi dřevěný nábytek v perfektním stavu, často ho oprašujte. Prach může ve vzduchu vytvářet usazeniny, které se nakonec hromadí ve vrstvě a poškrábou povrch dřevěného nábytku. Zanechání prachu na nábytku může také způsobit alergie nebo může být škodlivé pro osoby s astmatem. Většina prachu se usazuje v tkaninách, proto zkuste také pravidelně vysávat koberce či čalounění.

Chcete-li nábytek řádně oprášit, prach zachyťte a odstraňte tak, abyste zabránili jeho šíření po povrchu nábytku. Abyste zabránili rozptylu prachu do vzduchu, kde se bude vznášet po dlouhou dobu, dokud nepřistane zpět na povrchu nábytku, před setřením velmi lehce navlhčete hadřík z mikrovlákna. Přebytečnou vlhkost odstraňte suchým froté ručníkem.

Nejlepší nástroje na odstranění prachu

Když hledáte prachový nástroj na dřevěný nábytek, vyberte si něco, k čemu se prach opravdu přichytí. Je to lepší než použít něco, co ho zachytí jen proto, aby ho následně vychrlilo zpět do vzduchu. Například suché, měkké hadříky a prachovky účinně odstraňují prach z dřevěného nábytku.

Klasická prachovka – Prachovka ze pštrosího peří odstraní prach ze snadno poškoditelných a choulostivých povrchů. Kromě dřevěného nábytku lze prachovky použít také na hedvábná stínítka, zrcadla, rámy obrazů, umění a křehké sběratelské předměty.

Speciální utěrky – Neškrábavé hadříky, které nepouštějí vlákna, zachycují a zadržují nečistoty. Použijte je místo silikonových sprejů, které se pro nábytek z jemného dřeva nedoporučují.

Jehněčí prachovka – Obsahuje lanolin, který přitahuje prach a přiměje ho přilnout k čistícímu nástroji. Jehněčí prachovky jsou také účinné na oprašování vyřezávaných nebo soustružených oblastí, kam se látky normálně nedostanou. Díky dlouhé rukojeti jsou ideální pro těžko přístupná místa, včetně vysokých polic, horních částí vysokých kusů nábytku, svítidel a stropních ventilátorů.

Utěrky nepouštějící vlákna – Jako prachovky se běžně používají čistá bavlněná trička nebo opakovaně použitelné pleny. Utěrky z mikrovlákna jsou dalším prachovým nástrojem, který nepouští vlákna. Mírně je navlhčete, aby pomohly zachytit prach.

Jak čistit dřevěný nábytek

Při čištění dřevěného nábytku nikdy nepoužívejte univerzální čistící spreje, jako jsou druhy, které se používají na kuchyňských stolech, pokud váš nábytek nemá plastový povlak. Nejspíš se budete chtít vyhnout i čištění dřeva pomocí vody. Lepkavá místa je však třeba ošetřit mýdlem a vodou. Chcete-li to provést, namočte hadřík, který nepouští vlákna, do jemného mýdla nebo saponátu rozpuštěného ve vodě, vyždímejte hadřík téměř do sucha a oblast otřete. Opláchněte a ihned osušte čistým, měkkým hadříkem.

Olejová leštidla, čistící prostředky a nábytkové oleje chrání dřevo tím, že činí povrch kluzčím. Nenabízí však tvrdou ochrannou vrstvu. Většina komerčních sprejů a tekutých laků na nábytek obsahuje silikonový olej, který může poskytnout určitou ochranu. Mějte na paměti, že produkty, které obsahují vysoké procento oleje, budou zobrazovat otisky prstů. Pokud jste v minulosti používali spreje a leštidla na dřevo nebo máte podezření, že jimi byl nábytek vyleštěn, uvědomte si, že tyto zbytky mohou interferovat (vzájemně se prolínat, křížit se) s lakováním a mohou vyžadovat odbornou péči.

Vyhněte se leštění dřevěného nábytku čistým olivovým olejem, který rozmazává přitahuje prach. Místo toho vyzkoušejte tento domácí recept na čištění dřeva. Chcete-li oživit špinavý dřevěný nábytek, smíchejte stejné díly olivového oleje, denaturovaného alkoholu, gumového terpentýnu a vymačkané citronové šťávy. Naneste měkkým hadříkem a očistěte čistým hadříkem.

Jak aplikovat vosk na nábytek

Během výroby se na dřevo obvykle na ochranu povrchu nanáší lak, polyuretan nebo šelak. Nanesení vosku nebo leštidla chrání povrchovou úpravu výrobce a pomáhá omezit poškrábání povrchu. Vosk poskytuje tvrdou povrchovou úpravu a dlouhodobou ochranu, nerozmazává se a je odolnější než spreje nebo leštidla. Použijte pastový vosk nebo tekutý vosk vyrobený speciálně pro nábytek. V závislosti na použití může povrchová úprava pastovým voskem trvat až dva roky. Tekutý vosk se snadněji nanáší, ale zanechává tenčí povlak, může být nutné jej nanášet častěji než pastový vosk.

Vosk je třeba na nábytek nanášet správně, jinak může způsobit pruhy a zakalený vzhled. Chcete-li správně aplikovat nábytkový vosk, abyste obnovili lesk svého dřevěného nábytku, nezapomeňte vždy nanášet vosk ve slabých vrstvách, třením do povrchu vláknem.

Do čtverce ze 100% bavlněné látky vložte plnou lžíci vosku na dřevěný nábytek (množství by mělo být přibližně o velikosti golfového míčku). Látku obtočte kolem dokola, aby byl vosk zabalen a hněte, dokud nebude měkký. Třete látku nasáklou voskem po jedné malé ploše na nábytku, dokud povrch neztmavne. Přebytečný vosk setřete čistým, měkkým bavlněným hadříkem. Voskování a stírání opakujte, dokud nebude celý kus dřevěného nábytku navoskován. Pokud si všimnete pruhu, pokračujte v otírání, abyste odstranili přebytečný vosk. Vyleštěte dřevěný nábytek měkkým hadříkem nebo podložkou z jehněčí vlny připojenou k elektrické vrtačce. Pokud se vosk rozmazává, setřete měkkým hadříkem a pokračujte v leštění. Pro hluboký lesk naneste stejným způsobem druhou vrstvu vosku.

Chcete-li průběžně udržovat navoskovaný nábytek, otírejte ho prachovkou z jehněčí vlny. Nikdy nepoužívejte tekuté nebo aerosolové leštidla na nábytek, protože mohou rozpustit vosk a zanechat mlhavý film.