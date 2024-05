Jak vybrat sprchový odtokový žlab? Cenné rady od odborníků z WellMall

Plánujete rekonstrukci koupelny a chtěli byste vyměnit sprchovou vaničku za odtokový žlab? Poradíme vám! Specialisté na koupelnové vybavení z firmy WellMall nám poskytli rady, jak vybrat sprchový odtokový žlab přímo pro váš sprchový kout.

Ale nejprve si pojďme shrnout, co je vlastně ten odtokový žlab?

Jedná se o podlouhlý žlab umístěný v podlaze sprchového koutu, který odvádí vodu do kanalizace. Aby byl dosažen správný odvod vody, je třeba mít dobře vyspádovanou podlahu. Žlab tvoří moderní alternativou ke klasickým sprchovým vaničkám.

Jaké jsou výhody sprchového žlabu?

Designový prvek – žlab vytváří minimalistický a elegantní vzhled sprchového koutu.

Bezbariérový vstup – umožňuje vytvoření sprchového koutu v úrovni podlahy, což usnadňuje přístup a zvyšuje bezpečnost.

Snadné čištění – žlaby mají odnímatelné rošty, což usnadňuje jejich údržbu a čištění.

Variabilita umístění – žlab může být instalován kdekoli ve sprchovém koutu (podél stěny, v rohu nebo uprostřed).

Výběr ze 6 designových provedení a 2 barvách – černá a chrom.

Je možné do vaší koupelny odtokový žlab nainstalovat?

Montáž odtokového žlabu v koupelně může být velmi praktickým řešením, avšak ne vždy je proveditelná. Hlavní překážkou může být nedostatečná stavební výška, zejména v panelových domech.

V obchodech jsou běžně k dostání odtokové žlaby s minimální výškou 75 milimetrů, což je doporučená hodnota pro dodržení normy vodní zápachové uzávěry – 50 milimetrů.

Před instalací je důležité konzultovat složení podlahové konstrukce s odborníkem, jako je statik nebo stavební technolog.

Bez ohledu na zvolený typ žlabu je nezbytné zajistit správné vyspádování podlahy směrem k odtoku, a to minimálně o 1,5 % nebo více.

TIP: Pro snadnější vyspádování a menší riziko uklouznutí se doporučuje použít dlažbu středního až menšího formátu s větším počtem spár.

Jak vybrat odtokový žlab?

Pokud vám odborník potvrdil, že do své koupelny můžete bez problémů nainstalovat odtokový žlab, je načase zaměřit se na to, jaký sprchový žlab koupit.

Výběr odtokového žlabu ovlivní nejen vzhled vaší sprchy, ale také její praktičnost a dlouhodobou spolehlivost. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem a užívali si dokonalou koupelnu po mnoho let, je důležité zohlednit několik faktorů.

Prvním z nich je velikost a tvar vašeho sprchového koutu. Od toho se bude odvíjet i délka a umístění žlabu.

Dalším podstatným aspektem je design koupelny jako celku. Odtokový žlab by měl ladit s ostatními prvky, jako jsou baterie, držáky na ručníky či sprchové dveře.

V neposlední řadě je nutné zvážit požadovaný průtok vody, abyste předešli nepříjemnostem způsobeným vytopenou koupelnou. Sprchy se stropní růžicí nebo masážními tryskami přirozeně spotřebují větší množství vody než sprchy s klasickou sprchovou hlavicí, a proto se v jejich případě vyplatí pořídit žlab s dvoukomorovým sifonem.

Mimo to je při výběru samozřejmě potřeba dbát na dostatečnou kvalitu, a to jak samotného odtokového žlabu, tak i sifonu, který by měl být přímo uzpůsobený tomuto způsobu použití.

Sprchové odtokové žlaby od firmy Wellmall jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a odolných materiálů. Plášť a rošt žlabu jsou zhotoveny z nerezové oceli SUS 304 o síle 1,5 a 1,2 mm, což zaručuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému poškození. Tato kvalitní nerezová ocel také zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost žlabu.

Sifonek (zápachová uzávěra) a sítko jsou vyrobeny z tvrzeného plastu, který garantuje jejich dlouhodobou funkčnost a odolnost.

Podlahové žlaby DrainWell od firmy WellMall nabízejí širokou škálu designových provedení roštů. Zákazníci si mohou vybrat z 6 různých motivů, jako jsou vlnky, žebřík či bublinky. Tyto elegantní a moderní designy roštů dodají každé koupelně potřebný šmrnc a zvýší estetickou hodnotu prostoru.

Ať už si vyberete jakýkoliv design roštu, můžete si být jisti, že získáte nejen stylový, ale i vysoce kvalitní a odolný produkt, který bude spolehlivě sloužit po mnoho let.

A na co si dát pozor při instalaci?

Chcete-li zajistit úspěšnou instalaci odtokového žlabu, je nezbytné dodržovat pokyny uvedené v návodu. Velmi důležité je i to, aby vrstvy betonu, hydroizolace a dlažby byly ve stejné výšce jako samotný odtokový žlab. Nezapomeňte také použít samolepicí hydroizolační pásku, která zabrání pronikání vlhkosti do omítky a zdí v místech přechodu mezi izolací v koupelně a žlabem. Pokud byste tento krok vynechali, mohlo by to vést k odlupování kachliček, omítky a vzniku plísní.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme svěřit instalaci podlahového žlabu zkušenému profesionálovi s dobrými referencemi a praxí, zejména pokud plánujete do sprchového koutu zabudovat i podlahové topení.

Poslední rada na závěr

Závěrem lze říci, že výběr vhodného produktu může být někdy náročný a vyžaduje pečlivé zvážení všech faktorů. Pokud si stále nejste jisti, která volba je pro vás ta nejlepší, neváhejte a obraťte se na odborníky.

Zkušení prodejci ve firmě WellMall jsou vždy připraveni vám poradit a pomoci s výběrem. Ať už prostřednictvím zákaznické linky, online chatu nebo osobně na prodejně. Díky jejich podpoře si můžete být jisti, že váš nákup ve WellMall bude příjemným a uspokojivým zážitkem s výsledkem, který předčí vaše očekávání.