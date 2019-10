Jak vybrat správný podpalovač

Zima už pomalu klepe na dveře a hodně z vás má jistě doma i krb, kterým si v zimě přitápí. Není se čemu divit, protože teplo, které sálá z roztopeného krbu, je opravdu velmi příjemné. Navíc si jen těžko lze představit větší zimní relax, než si uvařit horký čaj, sednout si ke krbu a jen pozorovat plápolající ohýnek. Možná vám ale tento klid trošku kazí rozčílení, které si musíte prožít během rozdělávání ohně. Po přečtení tohoto článku by to pro vás již nemuselo být utrpení, nýbrž hračka.

Podpalovačů je velké množství

Podpalovač je věc, která vám rozdělávání ohně velmi ulehčí, a zvládnete ho levou zadní. Na trhu je ale k dostání opravdu veliké množství. Zakoupit tedy můžete klasické Pepo, ale také čím dál více moderní ekologické podpalovače. Vybírat můžete z pevných, kapalných, nebo gelových, záleží jen na tom, co pro vás bude pohodlnější. Ekologické podpalovače mají opravdu velké množství výhod, například vůbec nesmrdí, jsou z obnovitelných zdrojů, nepoškozují kamna a dokáží zapálit i mokré dřevo.

Pepo

Tento typ podpalovače jistě zná téměř každý. Jde o chemický výrobek na pomoc při rozdělování ohně. Vyroben je z petrolejového základu a na trhu je již od roku 1964. V České republice byl v roce 2016 jedničkou na trhu V České republice. Pepo má tvar bílé krychle, ale sehnat ho můžete i v tekuté podobě. Použít ho můžete jak v krbu, tak i v kamnech, nebo v grilech. Jak jsme ale již zmínili v úvodu, jde o výrobek, který je vyroben na chemické bázi, pokud tedy podporujete spíše ekologické výrobky, Pepo, nejspíš nebude nic pro vás.

Pevné ekologické podpalovače

V dnešní době je kladen velký důraz na ekologii, a proto si na našem trhu našly své místo také podpalovače ekologické. Velkou výhodou těchto podpalovačů je to, že vůbec nesmrdí. Můžete je tedy mít klidně doma a nebude vás obtěžovat žádný zápach. Kromě toho jsou také bez sazí a díky tomu tak vůbec nezatěžují přírodu. Naprosto bez problémů s tímto typem podpalovačů zapálíte dřevo, brikety i uhlí. Další výhodou těchto podpalovačů je to, že jsou mnohem šetrnější ke krbovým kamnům, protože se nemusíte bát toho, že by tento podpalovač poškodil jejich vnitřek. Poslední výhodou je také to, že s jeho pomocí zapálíte i mokré dřevo, což také může být obrovská výhoda.

Hřebenové zápalky 2 v 1

Jde vlastně o zápalky, které jsou vyrobeny z dřevovláknité desky, ale na jejich špičce se nachází zápalková hmota. Tyto hřebenové zápalky zakoupíte ve stejné krabičce jako sirky, tedy se škrtátkem. K jejich zapálení nebude třeba sirek, což se může také velmi často hodit. Vhodné jsou pro grily, kotle a krby a po jejich zapálení mohou hořet až 8 minut a to díky tomu, že jsou napuštěné parafínem.

Dřevěné svitky

Jde o dalšího ze zástupců ekologických podpalovačů. Jsou to svitky z dřevité vlny a tak díky tomu velmi snadno ale také dlouho hoří a to až 12 minut. Navíc se nemusíte obávat toho, že by svitky zapáchaly a zapálit s nimi můžete i navlhlé dřevo. Napuštěné jsou parafínem a díky tomu je zapálíte opravdu jednoduše. Vůbec nepoškodí vnitřek kamen a tak je můžete bez obav používat v domácích krbových kamnech. Nejde navíc vůbec o žádnou novinku, již před 100 lety se totiž svitky používaly k zapalování kotlů v parnících.

Kostky z lisovaných pilin

Tento podpalovač se řadí mezi nejsilnější ekologické podpalovače na trhu. Jde o kostky ze slisovaných dřevěných pilin. Jsou také napuštěné parafínem a tak dokáží hořet dokonce až 17 minut. Nejvíce se hodí pro zapalování velkých, nebo vlhkých polen.