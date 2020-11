Jak vybrat správné povlečení, aby se v něm krásně spalo

Ložnice je klidným místem, kam si hned tak někoho nepustíme, třeba jako do obývacího pokoje. Můžeme dát volný průchod svojí fantazii a vytvořit si ji podle svých představ. Atmosféru ložnice lze lehce změnit díky různým vzorům a barvám povlečení podle nálady i ročních období.

Díky vzorům na povlečení můžete objevit kouzlo deštných pralesů, nechat kolem sebe rozkvést všechny barvy jara nebo podzimu, zavítat do Francie i Afriky nebo se nechat unést abstraktními tvary dle své fantazie. Děti mohou díky dětskému povlečení bojovat s draky, hrát si s dinosaury, navštívit ZOO, projet se vláčkem nebo závodit rallye. Mohou si užít i své oblíbené animované postavičky a filmové hrdiny. Zkrátka a dobře, můžete ložní prádlo na svých postelích převlékat podle nálady.

Podle čeho vybírat

Vedle barev a vzorů, které vás zaujmou jako první, záleží také na výběru vhodného materiálu. Povlečení přichází do styku s naší pokožkou po celou noc. Mělo by být příjemné na dotek a dostatečně prodyšné. To nejkvalitnější ložní prádlo se vyrábí ze 100% česané dlouhovlákenné bavlny. Ta má velmi dobrou savost, barevnou stálost a nezpůsobuje alergické reakce. Z jemných přízí je utkán hladký satén, hustě tkané plátno i damašek.

Když nechcete žehlit

Pokud vás nebaví žehlení, využijte nežehlivé úpravy, měkčení a počesávání, které dodává tkaninám unikátní hebkost a hlavně usnadňuje jejich údržbu. Bavlněné textilie jsou pak pevné, ale přitom lehké a navíc se nemusí žehlit. Vyzkoušejte třeba luxusní úpravu krepového povlečení, který vás oslní svou hebkostí.

Převlékejte podle ročního období i nálady

V chladnějších měsících lůžkoviny, jako polštáře a přikrývky rádi povlékneme do hřejivého flanelu. Na sváteční příležitosti je tady naopak damaškové povlečení, atlas grádl nebo saténové povlečení. Na léto je vhodný zmíněný krep nebo nadčasové bavlněné povlečení. Chybět nesmí ani kvalitní prostěradla a doporučujeme i matracové chrániče.

Pro alergiky i milovníky zvířecích mazlíčků

Pokud máte doma alergika, vybírejte povlečení, které se dá vyprat minimálně na 60 °C, ať zničíte roztoče, viry a bakterie. Ideální je povlečení, které vyperete i 90 °C. Žijí s vámi domácí mazlíčci? Místo jemného, jednobarevného luxusního saténu zvolte raději krepové povlečení nebo klasická pevnější plátna potištěná výraznějšími vzory, která se jen tak nepoškodí a v pohodě přežijí i zvířata v posteli.

Barvy, vzory i zapínání

Barevnost povlečení slaďte s interiérem ložnice. Může být jemné, klidné a relaxační, nebo naopak výrazné a originální, které vzbudí pozitivní energii a oživí vzhled ložnice. Vybírejte i zapínání na zip nebo na knoflíčky. A pokud nenajdete vhodnou velikost, nechte si jej ušít přímo na míru. Vaší fantazii se meze nekladou. Jedno je však jisté. V kvalitním povlečení je i kvalitní váš spánek. A s povlečením, které najdete na zdeněkstanek.cz je z čeho vybírat a nemůžete šlápnout vedle.