Jak vybrat osvětlení, které jídelně padne jako ulité

K příjemnému stolování nepotřebujete pravý porcelán, stříbrné příbory ani menu o třech chodech. Stačí jen pár pohodlných židlí, dostatečně velký jídelní stůl a světlo. Správné osvětlení totiž umí vytvořit útulnou atmosféru a společné jídlo dovést k dokonalosti. Přečtěte si, jak takové svítidlo vybrat.

Jídelní stůl je srdcem domova. Odehrávají se tady totiž všechny důležité chvíle. Společně si u něj vychutnáváme všední i nevšední jídla, pronášíme přípitky, píšeme domácí úkoly s dětmi a radujeme se i dojímáme nad novými událostmi v našem životě. A všechny tyto okamžiky více, či méně dokresluje světlo. Jak vybrat design svítidla s ohledem na tvar stolu a jaká teplota světla je pro stolování ideální?

Slaďte tvar stolu i osvětlení

Při výběru osvětlení nezáleží na tom, jestli má vaše jídelna podobu samostatné místnosti, nebo pouze jídelního koutu v kuchyni. Odrazovým můstkem pro design svítidla je typ jídelního stolu, který by měl zjednodušeně řečeno mít podobný tvar jako osvětlení. To znamená, že kulatému stolu bude nejvíce slušet kulaté stínidlo, naopak delší obdélníkové stoly perfektně osvítí stínidla zavěšená v řadě. Co se týče množství svítidel nad stolem, lichý počet působí vždy harmoničtěji než sudý.

Teplota světla hraje prim

Teplota osvětlení výrazně ovlivňuje to, jak se v dané místnosti cítíme. Nejlepší je mít v jídelně více zdrojů osvětlení, ideálně alespoň hlavní a doplňkové. Centrální zdroj světla nad jídelním stolem by měl být v teplejším odstínu okolo 2 800 K. Nezapomeňte ani na náladové osvětlení, které příjemně dokreslí atmosféru při společných večerech s přáteli. Skvěle k tomu poslouží i několik svíček rozmístěných v prostoru nebo nástěnné lampy.