Jak ušít tvarovanou jednovrstvou roušku

Roušky hýbou světem, nošením roušky chráníte své okolí a když ji bude nosit každý, budeme chráněni všichni. To je stálá rétorika naší vlády. Ovšem vydržet ve vícevrstvé roušce déle nebo dokonce celou pracovní dobu, je nad lidský úkol. Právě proto vám přinášíme střih a návod zdarma na perfektně padnoucí tvarovanou roušku, kterou z úpletu ušijete i na běžném šicím stroji. Rouška je tvarovaná se „zobáčkem“ na nose a vykrojením v oblasti očí. Nepřekáží, je velmi pohodlná a pokud použijete nějaký krásný bavlněný úplet, tak i designová.

Rouška je pro dospělé. Pokud bude mít tento střih úspěch, určitě v některém z následujících článků přineseme také střih na roušku dětskou. Sice děti ve školkách a s největší pravděpodobností ani ve školách (ve třídách), děti roušky potřebovat nebudou, ale minimálně do konce června všude jinde ano.

Budete potřebovat:

Střih na tvarovanou jednovrstvou roušku, který stáhnete v pdf ZDE.

Bavlněný úplet

Gumičky asi 2x 12 cm

Tužku, nůžky, šicí stroj

Fotopostup, jak ušít jednovrstvou tvarovanou roušku s vykrojením:

Vytiskněte a vystřihněte šablonu podle plné čáry (čárkované čáry naznačují přídavky na zahnutí a jsou zde jen pro představu), nachystejte vše potřebné. Látka by měla být předem vypraná a vyžehlená. Pak se nemůže stát, že by se výsledná rouška při opakovaném praní srazila. My máme vypráno na 60°C s přídavkem desinfekčního prostředku.

Šablonu přeneste na látku tak, abyste ze všech stran měli dostatek místa, abyste mohli přidávat na zahnutí. To si můžete naznačit čárkovanou čarou. Přidáváme asi 0,5 cm. Jen na nejkratších stranách, ze kterých vznikne tunýlek pro provléknutí gumičky, přidáváme asi 1 cm nebo více, pokud roušku šijeme pro někoho s širokým obličejem.

Roušku vystřihněte.

Roušku složte na půl lícem k sobě a podle naznačených čar prošijte rovným stehem záševku na nose.

Zahněte delší strany a prošijte cik-cakem. Na nose v prostoru švu postupujte opatrně, šev složte na jednu stranu.

Nyní přistoupíme k šití tunýlků. My místo klasické kloboukové gumy, která je stále nedostupná, používáme proužky ze silonek. Ty jednoduše nachystáte tak, že ze silonek ustříhněte 2 proužky o šíři 3 cm. Když za ně zatáhnete, krásně se srolují, netřepí se a za ušima jsou velmi příjemné.

Gumičku vložíme do tunýlku a prošijeme rovným stehem. Stejně postupujeme i na druhé straně.

Tím máme hotovo. Dostali jsme extra pohodlnou, extra rychle ušitou jednovrstvou roušku, se kterou navíc uděláte parádu!