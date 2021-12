Jak udržet váš vánoční stromek déle živý?

Kouzelná doba Vánoc je za dveřmi a s ní tedy i přípravy na adventní čas. Nastává čas popřemýšlet, zda vám letos bude dělat radost umělý či živý vánoční stromek. My vám doporučujeme živý, pro jeho nádhernou vůni. Jak se o něj ale starat tak, aby vám vydržel, co možná nejdéle a neopadal jen několik dní po Štědrém dnu?

Živý stromek = zvláštně krásná atmosféra

Snad je to tím, že tak krásně voní a připomíná les, jehož malý kousek právě v podobě stromku si můžeme vzít domů, nebo je to tím, že tak krásně vypadá. Ať tak, či tak je pravdou, že živý stromek doma vytvoří nezapomenutelnou atmosféru. Existuje mnoho důvodů, proč si jej zamilujete a možná ho už nikdy nebudete chtít vyměnit za stromek umělý. Chceme, aby vydržel co nejdéle. Jak to ale udělat?

Kupte si zdravý stromek

Základním pravidlem je při koupi dbát na to, abyste si vybrali zdravý stromek. Neměl by mít prolisalé či naschlé jehličí či ulámané nebo povadlé větve. Naopak zvolte stromek, který silně voní a kterému rostou z větví další výhonky. Pokud již máte svého favorita, uchopte jej za kmínek a zkuste s ním jemně zatřást. Pakliže z něj nespadá mnoho jehličí, je vše v pořádku a stromek si můžete zakoupit. Chcete-li mít naprostou jistotu, ještě zkuste přejet prsty po větvi a jemně prsty za jehličí zatahat. Jestliže drží, našli jste opravdu zdravý a silný stromek.

Dále doporučujeme jednu jehličku ohnout mezi prsty. Ohne-li se, je vše v pořádku, pokud praskne, stromek je starší a jehličí seschlé. Takový vám dlouho nevydrží. Zkuste si zakoupit stromek, který byl pokácen jako poslední. Čím čerstvější bude, tím déle vám vydrží.

Zařízněte si kmínek

Ať už jste si vánoční stromek pořídili na farmě, vánočních trzích nebo v lese, předtím, než ho budete zdobit, mu nezapomeňte ještě jednou zaříznout kmínek. Je to stejné jako s květinami. Stromek má tak možnost přijmout více živin.

Použijte správný stojan

Chcete-li, aby vás vánoční stromek těšil delší dobu, je potřeba mu poskytnout i dobrý stojan. Ten by měl být především stabilní, aby se stromek nepřevrátil. Také ale dostatečně velký a široký, aby se do něj kmínek vešel a aby stojan pojal vodu, z níž váš stromek bude pít.

Kontrolujte množství vody

Kmínek by nikdy neměl být na suchu. Ihned po zaříznutí mu dejte do stojanu dost vody, aby se mohl patřičně napojit. Právě vláha jej udrží krásný. Množství kontrolujte pro jistotu každý den.

Dejte si pozor na pokojovou teplotu

Stromky vydrží déle v chladnějším prostředí. Proto, pokud můžete, nechte je co možná nejdéle na balkoně nebo v nejchladnějším prostoru, který doma máte. Velkou chybou je umístit stromek k peci či krbu. Dojde tak k jeho rychlejšímu vysychání. Velmi dobrým místem je naopak okno, kde je chladněji a proudí vzduch.

Oslaďte vodu

Aby stromeček zůstal dlouho čerstvý, přikrmujte ho. Jedná se o jednoduchý trik, který si váš stromeček zamiluje. Do vody přimíchejte trochu krystalového cukru. Uvidíte, jak bude prospívat.

Pokud byste si přáli živý stromeček, ale příčí se vám kupovat řezaný, zakupte si jehličnan v květináči. Bude vás těšit roky, třeba právě i jako váš trvalý vánoční stromeček.