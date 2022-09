Jak tvarovat živé ploty a pečovat o ně?

Oblíbenost živých plotů stoupá. Tvoří bariéru, která vám na zahradě zajistí potřebné soukromí. Pohled do zeleně skýtá i psychickou relaxaci. Co byste měli s přicházejícím podzimem pro živý plot udělat? Jak ho během celého roku tvarovat a pečovat o něj, aby vzkvétal?

Základní péče

Zužování zajistí přístup slunečním paprskům

Platí zásada, že řez živého plotu by měl být takový, aby všechny části keře disponovaly dostatečným osvětlením. Cílem je, aby netrpěly nedostatkem slunečního záření, byly zdravé, husté a plnily i na pohled estetickou funkci. Co z toho v praxi vyplývá? Ploty vyšší než metr by se měly směrem k vrcholu zužovat, jedině tak jim zajistíte prosperitu v podobě dosažitelnosti UV paprsků. Pokud byste je nechali ve stejné šíři až nahoru, mohou spodní patra trpět – bude u nich docházet ke ztrátě listů. Pokud zužování směrem výše podceníte, může se vám to vymstít. Hlavně u starších plotů už se toho mnoho spravit nedá. Jestliže jste v srpnu provedli druhý řez plotu, teď v září je nejvyšší čas pro ten třetí.

Nepodceňujte zálivku

Při péči o živé ploty byste neměli zapomenout ani na dostatečné zalévání. I když máte možná pocit, že to plot příliš nepotřebuje, opak je pravdou. První signály můžete přehlédnout. Když se nedostatek vody promítne na vzhledu keřů, může být pozdě. Ohledně dalších zásahů si ale příliš velké starosti dělat nemusíte. Když je živý plot svěží a nevyskytují se na něm stopy nemocí nebo útoku škůdců, je všechno v pořádku. Nemusíte používat žádné postřiky ani hnojiva. Bohatě stačí pohnojit keře tabletami zjara, a to jednou za dva nebo tři roky. Postřiky pak jenom tehdy, když to plot potřebuje, například je vidět, že ho napadají houby. Potom je ovšem nutné ho aplikovat ve dnech, kdy nesvítí slunce. Pro prosperitu plotu je dobré, když se kolem něho nebudou vyskytovat další dřeviny či traviny. Ty by mu jenom stínily, nebo do něj případně i zarůstaly. Práce s plotem by se vám tak komplikovala.

Plotostřih vám usnadní práci

Jak často provádět běžnou údržbu plotu? Většině dřevin stačí prostříhání dvakrát nebo třikrát do roka, některé (např. rychle rostoucí habry) si ale žádají častější úpravy. Co k úpravě použít? Klasické zahradnické nůžky jsou dobré, ale pouze k drobným pracím. U těch větších byste se s nimi pořádně nadřeli. Efektivnějším nástrojem pro náročnější zásahy se proto stávají akumulátorové plotostřihy. Zkrátíte s nimi větve zhruba do průměru jednoho centimetru. Důležité je především, aby ostří plotostřihu bylo namazané, ale přitom čisté. Ideální jsou proto maziva ve spreji, broušení ostří je ale nutné nechat na příslušném servisu. Výhodou je, že plotostřihy nevyžadují příliš náročnou údržbu a náklady na jejich provoz nejsou vysoké.