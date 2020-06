Jak si v létě užívat čisté koupací jezírko?

Kdo by si nechtěl užívat celé léto v čistém koupacím jezírku? Navíc ještě ve společnosti ochočených KOI kaprů? Jen pozor, aby vám tento požitek nepřekazila dlouhá vláknitá řasa.

Teploty pomalu rostou a horké letní dny tu budou cobydup. Jistě se už těšíte na příjemné osvěžení v čisté vodě vlastního zahradního jezírka, navíc ještě ve společnosti ochočených. KOI kaprů. Dokonalý požitek můžete ještě umocnit sklenkou vychlazeného dobrého vína či chmelového moku. Už se těšíte?

Pozor však, aby vám to nepřekazila dlouhá vláknitá řasa. Samotné koupací jezírko bývá totiž jinak konstruováno než zahradní jezírko s okrasnými rybami.

V koupacích jezírkách se prohání jen minimální množství ryb. Ale právě díky tomu by měla být trofie (úživnost) vody oligotrofní (s nízkým obsahem živin). Ryby v koupacím jezírku proto krmíme velmi střídmě. Vhodní jsou okrasní zlatí jeseni, kteří se přirozeně pohybují u hladiny a sbírají spadlý hmyz do vody a živí se larvami komárů.

Obecně bychom mohli koupací jezírka rozdělit do dvou skupin (pomineme-li rozdělení biotopů, které realizátoři koupacích jezírek převzali od našich rakouských a německých sousedů). Jsou to tedy jezírka, kde je minimum rostlin, několik ryb a filtrační technologie anebo rostlinné jezírko bez ryb s pobřežními rostlinnými částmi. Co mají tyto dvě skupiny společného? V obou typech jezírek nám mohou požitek z koupání překazit řasy. Jezírko bez řas nám však nezaručí ani minimum obsahu fosforečných či dusíkatých živin.

Jak mít tedy čisté koupací jezírko po celé letní období? Základem je jarní spuštění, kdy z jezírka po zimě odstraníme usazeniny, vláknité řasy a spadané listí.

Než voda v jezírku dosáhne teploty vhodné ke koupání, snažíme se pořád udržovat vodu čistou. A to tak, že odstraňujeme vláknité řasy a nečistoty hráběmi či síťkou. Vydatným pomocníkem nám může být také přípravek ATTACK POND. Účinný je též jezírkový vysavač, který velmi přispívá k čistotě vody. Rozhodně se vám tedy vyplatí vysávat veškeré usazeniny z koupací zóny.

Když se voda v jezírku ohřeje na koupací teplotu, použijeme u jezírek prvního typu, tedy s minimem rostlin, přípravek SUPER POND, který nám zajistí čistou vodu bez vláknité řasy podle tipu jezírka

a chemismu vody po dobu čtyři až deset týdnů. Výhoda přípravků SUPER POND do koupacího jezírka je v jednorázovém použití, kdy aplikujeme množství přípravku dle objemu jezírka.

U čistě rostlinných jezírek, kde rostliny mají čistit a udržovat vodu čistou (bohužel většinou pouze podle slov realizační firmy, ale skutečnost je úplně jiná), použijeme přípravek KATA POND. První dávka může být až 2,5g na jeden m3 vody v koupacím jezírku a následně každý týden 1,5 g do vymizení vláknité řasy.

Pokud tedy chcete mít čisté koupací jezírko po celé léto, toto je ten nejsnadnější a nejúčinnější způsob. Než se začnete koupat v jezírku, nezapomeňte se osprchovat a smyjte veškeré opalovací krémy a oleje. Udržíte si tím déle čisté vaše jezírko a také to jistě ocení vaši šupinatí kamarádi.

Příjemné chvíle při koupání v čistém zahradním jezírku vám přeje Home Pond.