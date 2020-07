Jak si užít pohodové večery venku

Každý, kdo má zahradu, terasu nebo alespoň balkon, těší se už od podzimu na léto. Není nic lepšího, než odpočívat na čerstvém vzduchu a v dobré společnosti. To pak nebývá výjimkou, že den s rodinou a přáteli uteče tak rychle, že než se člověk naděje, přijde večer. A to je pak dobré, být připraven nejenom na tmu, ale i chlad, komáry a případný déšť. Řešení pro každou situaci najdete na e-shopu Bonami – přečtěte si naše tipy. Večery pod širým nebem pak budou mít mnohem lepší a pohodovější atmosféru.

Základem je mít vše po ruce

Úspěch každého večera venku závisí na kvalitní výbavě. Vedle zahradních křesílek, stolů a lehátek hraje důležitou roli skladovací prostor, ze kterého v případě potřeby vytáhnete vše potřebné – deku na zahřání, osvětlení, společenskou hru nebo provizorní zastřešení při změně počasí. Osvědčené jsou třeba zahradní boxy z umělého ratanu, oceli a polyesterové textilie. Vhodně umístěné venku vedle posezení vám ušetří spoustu běhání domů v případě potřeby – třeba když se ochladí. Mimochodem, deky a plédy se dnes dají sehnat ve značném množství barev, designu, rozměrů, tvarů i materiálového zpracování, například z bavlny, mikrovlákna, akrylu nebo polyesteru. Je libo deku s vážkami, kaktusy, růžovými puntíky nebo skotskou kostkou? A víte, že vám deka, třeba ve tvaru sladkého donutu, ananasu nebo melounu dokáže vykouzlit při posezení i specifickou atmosféru na přání? Nebojte se s textiliemi venku experimentovat.

Pojďme si na to posvítit

Někdy se kvůli dobré náladě setmí tak rychle, že pak jen s obtížemi hledáme sirky a svíčku, abychom na sebe aspoň trošku viděli. Mnohem lepší je rovnou na zahradu nebo balkon nainstalovat funkční venkovní osvětlení, které se rozsvítí samo s přicházející tmou nebo svit zregulujeme sami. Venkovní osvětlení může mít podobu moderních zapichovacích, stojacích, nástěnných nebo závěsných elektrických, případně solárních LED světel, svítidel, svíček a luceren v rozmanitých provedeních, materiálech, barvách a stylech. Pořídit na ven si můžete také solitérní venkovní lampy, filmové reflektory pro doslova světelnou koupel a k nim jako doplněk třeba hravé barevné světelné řetězy. Na trhu jsou k dostání také unikátní světelné dekorace, které svým tvarem a zářením dodají vašemu prostoru atmosféru výjimečnosti.

Každé řešení, pro které se rozhodnete, má jinou světelnou energii a závisí vždy jen na místě, kam chcete osvětlení umístit a k čemu jej primárně potřebujete. Venkovní prostor můžete vhodně zvoleným typem osvětlení ladit futuristicky, industriálně, minimalisticky, romanticky i starodávně. Pořizovací cena nejlevnějšího osvětlení začíná již na dvou set korunách, takže si jej může dovolit doslova každý.

Když se začne zatahovat…

Jakmile se začnou sbíhat mraky, je na čase zaklapnout slunečníky, složit piknikové deky s monsterou, lemury či tukany roztažené na zemi nebo trávě a poohlédnout se po pořádném nepromokavém přístřešku. Základem spokojených chvilek venku za každého počasí je nicméně především kvalitní zahradní nábytek a doplňky, kterým nebude vadit, že trochu zmoknou nebo navlhnou. Není totiž nic horšího, než venkovní vybavení neustále rozkládat a skládat, přesouvat a měnit kvůli rozmarům počasí. Pokud trávíte hodně času na zahradě, investujte do palet, na které nábytek postavíte, aby se nebořil do hlíny rozměklé deštěm. Na paletkách se nic nestane ani pohodlným outdorovým futonům. Do nevlídného počasí jsou optimální sedací kousky z plastu, voděodolného polyesteru nebo kovu, případně odkládací stolky z kamene či skla, kterým trocha letního deště rozhodně neuškodí. A k nim? Třeba speciální venkovní koberce z polypropylenu nebo recyklovaného plastu, které můžete zapomenout venku i celé léto, a nic se jim nestane. Z recyklovaného plastu si můžete zakoupit také outdorové polštáře, kterým vlhko neuškodí.

Nezapomínejte také na obranu proti komárům, kteří se nerojí jen v dešti. Díky chytrým závěsným systémům si na balkoně i terase snadno vytvoříte s pomocí závěsů krásnou vzdušnou moskytiéru, za kterou hmyz nepronikne.

Jak vidíte, výběr vhodného venkovního nábytku, dekorací i textilu se vám v budoucnu rozhodně pro večerní posezení pod hvězdami vyplatí.