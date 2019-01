Jak si připomenout rozkvetlou zahradu? Třeba vkusnou fototapetou

Zima je aktuálně v plném proudu a o krásné zelené zahradě, stromech a krásných květinách si můžete nechat v tradiční podobě jen zdát! Ano, tato situace je sice standardní, a ne příliš optimální, nicméně řešit ji lze velmi jednoduše. Stačí si do interiéru pořídit krásné zobrazení těchto tradičních motivů. Výbornou volbou do jakýchkoli prostor jsou květiny, a to v mnoha podobách. Ne, nemusíte hned myslet na to, že by se malíř musel strhat a vyčarovat dokonalý prostor, který bude protkaný právě spoustou květin. Bohatě vám postačí, když si pořídíte elegantní fototapety. Jaké motivy květin jsou v jejich případě nejoblíbenější? Nepřestávejte číst, prozradíme vám to právě v tomto článku.

Růže jako symbol romantiky a krásy

Mezi tradiční fototapety na stěnu patří ty, které znázorňují růže. K dispozici je takovýchto fototapet spousta a záleží jen na tom, jakou podobu preferujete. Pozoruhodná je především ta, jež znázorňuje rudé květy růže. Ty mohou kontrastovat se světlým pozadím. V obývacím pokoji, ložnici i jiných místnostech dokáže takovýto motiv doslova a do písmene divy. Romantiku a čistotu naopak znázorňují bílé květy růží. Kolik jich na jedné fototapetě bude, je už pouze a jenom na vás samotných. Fantazii se meze jistě nekladou. Někdo také volí barevné kombinace okvětních lístků. V rozmanitosti může být skutečně síla. Růže se mohou stát i součástí velké kompozice. Fototapeta může klidně zabrat i celou stěnu. Pak je prostředí maximálně autentické.

Bílé gladioly pro unavené oči

Když přijdete večer do ložnice, nejspíše s vámi doslova cloumá únava. Oči toho mají dost a vy byste nejraději odpočívali. Proč ne? Vždyť dostatek spánku je pro nás neskutečně důležitý. Pamatujete si, jak vypadáte, když vám hodiny kvalitního spánku chybí? Ano, člověk je mnohdy rozlámaný, neskutečně unavený a jeho pracovní výkony jsou minimální. Odpočinek sice mít můžete, nicméně potřebujete k němu to správné prostředí. Zajistit ho mohou klidně i elegantní fototapety na zeď. Jaké motivy volit? Výbornou volbou jsou bílé gladioly, jež dokážou pomoct unaveným očím a navodit tu správnou atmosféru, kterou v ložnici prostě a jednoduše potřebujete mít. Vzory bílých gladiol na modrém pozadí umí uklidnit oči a pomohou přenést člověka k bezmyšlenkovitému snění.

Honosné pivoňky v mnoha podobách

Pivoňky jsou poněkud jiné než zmiňované gladioly. Působí vcelku honosně a maximálně živě. Třeba takové variace několika rostlin pivoněk po celé stěně vykouzlí neskutečně živou a brvami prosycenou atmosféru, již si váš obývací pokoj jistě zaslouží. Dobrou volbou je také sázka na detail pivoňky. Její masivní vzhled dokáže na první pohled dokonale zaujmout a nemusíte mít strach, že by interiér vašeho obývacího pokoje vypadal nějak prázdně. Nikoliv, barevný odstín pivoňky mu dá tu správnou šťávu.

Pampeliška ve větru

Chcete se v určité místnosti spíše zasnít a popustit uzdu své fantazii? Pak se vyplatí vsadit spíše na poněkud melancholické motivy. Typickým příkladem takovéhoto prostředí je odkvetlá pampeliška. Ta vytváří tradiční tvary označované mnohdy za bubáky nebo dědky. Ostatně děti milují foukání do odkvetlých pampelišek. Jednotlivé padáčky se rozprchnou po krajině a míří všude. Stejně tak působí i pampeliška ve větru. Semínka se postupně odlupují a dostávají do vzduchu, odkud míří na nové místo. Takovéto zachycení pampelišky třeba v chodbě musí nezbytně zaujmout a bude se prostě líbit.

Myloview.cz

Podzimní variace květin

I po sezoně se lze setkat s mnohými zajímavými květinami a rostlinami. Především různé vazby zachycené na fototapetách vypadají moc hezky a není nutné z nich stírat prach. U těch standardních se jedná o klasickou pravidelnou záležitost. Tyto motivy mohou přinést i elegantní fototapety na dveře.

Retro květinové motivy

Chcete se dostat trochu do minulosti? Není nic jednoduššího! Některé květinové vzory působí hodně retrospektivně. Typické jsou klasické vzory, které se vyobrazovaly na různé balicí papíry za dob nedávno minulých.