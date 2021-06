Jak si poradit s odčervováním lidí přírodní cestou?

Pokud máte domácího mazlíčka, třeba kočku nebo psa, určitě je pro vás samozřejmostí zajistit jeho pravidelné odčervování, obvykle pomocí dostupných přípravků, které se dají koupit u veterináře nebo v lékárně. Jistě po odčervení pozorujete, že zvířata získávají novou chuď do života a lépe prospívají. Parazity ale mohou mít i lidé, nejednou se mohou nakazit právě od zvířecích miláčků. Proto i my bychom měli pravidelně podstupovat proces odčervení. Ovšem nemusíme přitom shánět prostředky v lékárnách. Zbavit se parazitů můžete i přírodními prostředky a totéž nabídnout i svým mazlíčkům. Jak na to?

Působí pestrou škálu obtíží

Parazity má v sobě prakticky každý. Jedná se o celou řadu nejrůznějších menších organismů, například v podobě kvasinek, plísní, virů a bakterií. Zrovna tak ale může jít i o větší organismy. Do této skupiny počítáme například tasemnice, škrkavky či roupy. Parazité v těle působí celou řadu škod od ekzémů a jiných kožních potíží přes alergie na potraviny, bolesti kloubů, trávicí potíže, únavu, špatný spánek, stále se opakující záněty a infekce. Škála zdravotních trablů může být opravdu pestrá a závisí na tom, o jaké parazity se konkrétně jedná. Nejvíce se v našich končinách setkáváme s toxocarou (hlístice v těle masožravců), tasemnicí, škrkavkami, roupem dětským a motolicí.

Pomůže ricinový olej

Pokud máte podezření, že máte v těle parazita, většinou zamíříte k lékaři. Ten provede vyšetření a nasadí léčbu. Ovšem existuje i cesta, jak proces vylučování parazitů podpořit přírodní cestou bez nutnosti chemické léčby. Ten je samozřejmě k lidskému organismu mnohem šetrnější, a proto je namístě zkusit ho jako první. V první řadě jde o způsob posílení imunity a dále využití bylinek, které slouží jako antiparazitika. Půsty sloužily právě k detoxikaci. Naši předkové pravidelně užívali například ricinový olej či minerální olej nebo určité bylinkové tinktury obvykle dvakrát do roka na jaře a na podzim. S pomocí těchto přípravků se parazitů účinně zbavili. Tuto starou dovednost bychom měli obnovit.

Zkuste zelí nebo česnek

Dále naši předkové měli vyzkoušeny na podobné kůry i běžně dostupné potraviny s velkou čistící silou, hlavně kyselé kvašené zelí, cibuli, česnek a křen. Třeba česnek výborně účinkuje proti roupovi dětskému a škrkavkám. Stačí několikadenní kůra, kdy například vylouhujete několik stroužků v teplém mléce a nápoj následně vypijete. Výborně vypudí roupy. Dezinfekci žaludku a trávicího traktu pomůže pálivé koření jako chilli papričky nebo pepř. Užitečná jsou i dýňová semínka rozdrcená a máčená v mléce, která skvěle pomáhají proti tasemnicím.

Další antiparazitika tvoří celá skupina bylin:

ořešák královský – antioxidant, který podporuje činnost střev a ledvin, čistí střevní trakt a celkově celý organismus proti plísním, doporučují se slupky z ořešáku

hřebíček vonný – působí silně antibakteriálně, antibioticky, protiplísňově a protivirově, v Asii ho používají proti úplavici i žaludečních infekcích

tymián a oregano – obsahuje thymol, který slouží při poruchách trávení a působí proti hlístům i nadýmání

kurkuma dlouhá – podporuje činnost jater a správné trávení, zároveň také podporuje dobrý stav kloubů, zabraňuje rozvoji infekcí

černý kmín čili černucha setá – detoxikuje, působí antimykoticky a antibakteriálně, pomáhá během trávicích potížích, lze přidat do jídla, ale vhodné je i pití čaje

pelyněk pravý – vykazuje silné protiparazitární působení, pomáhá žaludku – užitečný je hlavně jako pelyňkový čaj

zázvor – čistí a upravuje trávení, výborně působí na celkové posílení imunity

zeměžluč – působí proti tasemnicím

Nejúčinnější trojkombinace

Jako velmi silná kombinace schopná zahubit velké množství parazitů v těle se v bylinkářství doporučuje především trojice ořešák, pelyněk a hřebíček. Ideální je použít všechny ingredience dohromady například ve formě čaje či tinktury, potom dochází k synergii účinků, a k zabití všech stádií parazitů. Proto čaj nebo tinktura z těchto bylin a koření je proti parazitům opravdu silnou zbraní.

Změňte také stravu

Kromě zmiňovaného seznamu bylinek, které pomáhají vylučovat parazity, je důležité proces odčervování podpořit také vhodnou stravou. Před těžkými tučnými a sladkými jídly proto dejte přednost lehčí stravě s velkým množstvím zeleniny a ovoce. Také je dobré omezit ovoce a vejce. Pomůže i když úplně vynecháte nebo alespoň omezíte cukr, protože roupi a hlísti ho doslova milují. Vhodné je zařadit do jídelníčku více vlákniny, která podporuje činnost střev a jejich čištění.