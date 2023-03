Jak se zbavit škvorů ve svém domě

Škvoři patří mezi nepříjemně vypadající a velmi nepochopený hmyz, který je považován především za obtížného škůdce. Podle rozšířené pověry se tento hmyz zavrtává lidem do uší a klade tam vajíčka. Mnoho lidí se škvorů bojí také z toho důvodu, že jim propíchne prst. Od těchto pověr se možná také odvíjí jeho název. Pokud patříte mezi lidi, kterým vadí přítomnost škvorů v jejich domově, nyní se společně podíváme na to, jak se jich můžete účinně zbavit.

Některé druhy škvorů jsou schopny způsobit rozsáhlé škody na rostlinách, zatímco jiné druhy mohou při štípnutí způsobit drobné podráždění a oděrky, celkově vzato ale plní (většinou) prospěšné funkce. Pokud jste si i vy všimli výskytu škvorů ve svém domě, pak si možná podkládáte otázku – odkud pocházejí? A hlavně, jak se jich zbavit? Použití přírodního pesticidu, jako je například diatomitová zemina (křemelina), je účinným způsobem, jak hubit škvory v domácnosti a na zahradě. Bohužel ale může poškodit i hmyz, který je pro naší zahradu užitečný – navíc ve vlhkém prostředí nebude správně fungovat. Naštěstí existují způsoby, jak lze škvory odradit bez použití pesticidů.

Jak tedy poznáte, zda jsou vaše zahradní rostliny poškozeny škvory nebo něčím jiným? Před ošetřením případného napadení je užitečné tento hmyz a škody jím způsobené nejdříve identifikovat.

Jak vypadají škvoři?

Jsou to dlouhé, ploché a kroutící se malé strašidelné potvůrky se šesti nohama. Některé mají křídla, jiné ne, ale nejčastěji je poznáme podle hrozivě vypadajícího kousacího ústního ústrojí a v neposlední řadě také klíšťkovité štěty umístěné na konci zadečku. Na světě existuje více než 1 800 druhů škvorů. Jejich velikost, zbarvení a vzhled se však značně liší.

6 přírodních způsobů, jak se zbavit škvorů

Pokud se u vás nenachází vyloženě velké množství, doporučujeme je nechat na pokoji. Pokud vám však způsobují problémy v domácnosti nebo na zahradě, čtěte dále. Jakmile zjistíte, že se potýkáte se škvory, je čas začít řešit potenciální příčiny problému. Chemická aplikace je zřídkakdy nejlepším způsobem, jak se s nimi vypořádat. Na etiketách některých pesticidů jsou škvoři uvedeni jako cílový škůdce, ale to, že na ně pesticid můžete použít, neznamená, že byste to měli udělat.

Dokonce i přírodní pesticidy, jako je diatomitová zemina a zahradnické oleje, mohou narušit rovnováhu křehkého zahradního ekosystému a zahubit jak špatné škůdce, tak i ty prospěšné. Vyhněte se proto těmto přípravkům, a raději zkuste něco jiného. Pokud se vám stane, že se stanete obětí a s příchodem chladného počasí se na váš dům snese doslova nezvladatelná škvoří invaze v masovém počtu, je to okamžik, kdy je na čase začít uvažovat nad profesionálním ošetřením proti škůdcům. V opačném případě raději vyzkoušejte některou z těchto zcela přírodních metod kontroly.

Pozor na vlhkost

Ujistěte se, že váš dům nemá problémy s vlhkostí, která by mohla škvory přitahovat. Pamatujte, že škvoři se mohou ukrývat například pod cedrovými obklady, takže se ujistěte, že je k domu neláká třeba stojatá voda. Vlhkost přitahuje škůdce všeho druhu, nejen škvory. Existuje mnoho kroků, které můžete podniknout, abyste se vyhnuli problému s vlhkostí ve vašem domě, včetně:

Vyřešení případných úniků, včetně poškozených nebo netěsných zavlažovacích systémů.

Vyčištění okapů a svodů, abyste zabránili jejich zasakování.

Zamezení nadměrného zavlažování trávníku nebo zahrady.

Odstranění zdrojů potravy a úkrytů

Zamyslete se nad místy, kde se škvoři mohou skrývat nebo krmit, a ty následně odstraňte nebo je přemístěte mimo dům. Škvoři se ukrývají a živí zejména na těchto místech:

Mulče

Hromady dřeva

Hromady listí

Kompost

Hnůj

Palety

Karton

Tip: Zvažte možnost položit kolem domu bariéru z písku, kamení nebo štěrku a pod ní plastovou fólii. Vytvoříte tak kolem domu prostor, který po namočení rychle vyschne a zároveň bude obsahovat minimum organických látek. To pomůže odradit škůdce, aby se zdržovali přímo kolem vašich základů.

Zhasínání světel v noci

Pokud se ve svém okolí potýkáte s létajícími škvory, můžete jejich výskyt omezit tím, že v noci, kdy se nepoužívají, zhasnete světla na verandě (a v interiéru). Nejenže tím odradíte škvory od létání na ně, ale světlo přitahuje i jiný hmyz… takový, který škvoři a pavouci chtějí sníst. Vypnutím světel tuto aktivitu omezíte.

Uzavřete je

Zabraňte vniknutí škvorů do domu tím, že utěsníte škvíry a štěrbiny těsnicí hmotou a zajistíte, aby dveře a okna řádně těsnily. Utěsnění vašeho domu také pomůže snížit výše zmíněnou vlhkost.

Chraňte své ovocné stromy

Je známo, že se škvoři rádi zavrtávají do zralých plodů stromů. Pro zahrádkáře není nic nepříjemnějšího než sledovat, jak je vaše úroda prožraná a plná děr ještě na stromě. Chraňte své ovoce pomocí vazelínové pasti.

Nenanášejte vazelínu přímo na kmen stromu. Chraňte kmen stromu tak, že ho nejprve zabalíte do plastové fólie a poté kolem stromu natřete asi dva centimetry široký pruh vazelíny. Tím vytvoříte lepkavou bariéru, kterou škvoři nepřekročí, a zabráníte jim, aby vylezli nahoru a snědli plody vaší práce.

Nastavte pasti

Pasti mohou pomoci snížit počet škvorů v okolí vašeho domova. Jednou z nejjednodušších pastí je časopis nebo srolovaný kus kartonu. Rozložte jej a vyzvěte tím škvory, aby se do něj schovali. Ráno past zvedněte a vytřepejte je do kbelíku s mýdlovou vodou. Můžete se také podívat na výrobu olejové pasti nebo pasti z terakotových květináčů a slámy.

Známky výskytu škvorů

Možná si čas od času všimnete osamělého škvora v domě nebo na zahradě, ale jak poznáte, že s nimi máte vážný problém? Naštěstí není pravděpodobné, že by uvnitř došlo k vážnému napadení škvory, a pokud si všimnete škvorů na zahradě, pamatujte, že vykonávají důležitou práci při rozkladu organických materiálů a obohacování půdy pro vaše rostliny a také požírají obtížné škůdce, kteří škodí rostlinám. Pokud dochází k poškozování vašich rostlin, může to být právě škvory, ale také něčím jiným. Musíte to prozkoumat.

Během dne se škvoři pravděpodobně vyskytují na místech, jako jsou místa pod dlažebními kostkami, pod kůrou stromů, uvnitř mrtvých kmenů, v prasklinách v půdě nebo zahrabaní hluboko uvnitř květin, například jiřin. Buďte však opatrní, když budete šťourat v jejich úkrytech. Někteří škvoři při vyrušení vydávají nepříjemný zápach.

Škvoři loví a hodují na tlejícím rostlinném materiálu, uklízejí odumřelé části hmyzu a loví živý hmyz, který jim zkříží cestu. Někdy prokousávají díry v živých rostlinách nebo požírají květy, zejména v závislosti na tom, jaké druhy škvorů se u vás vyskytují. Pokud se probouzíte a nacházíte na svých rostlinách zkostnatělé listy, můžete mít skutečně co do činění se škvory. Škvoři také prokousávají díry v listech rostlin, ale jejich díry jsou nepravidelného tvaru. Poškození je také typické tím, že se tu a tam objeví jedna díra, nikoli spousta děr seskupených dohromady. Dávejte také pozor na sliz. Pokud jste objevili sliz, může se jednat o slimáky.

Tip: Před řešením problému se škůdci je třeba škůdce nejprve identifikovat, aby bylo možné provést správné ošetření. Pokud škůdce neidentifikujete, mohou být vaše metody boje proti němu zbytečné. Protože škůdci jsou noční živočichové, je nejlepší je hledat v noci. Vezměte si svítilnu a prohlédněte místa, kde si myslíte, že by se mohli škvoři vyskytovat. Jen se připravte na to, že budou chtít před světlem utéct, a pokud je budete příliš rušit, mohou začít vydávat nepříjemný zápach!

Co je příčinou výskytu škvorů?

Škvoři se dokázali rozšířit po celém světě prostřednictvím dovozu a vývozu. Tento hmyz přitahuje kompaktní, vlhké prostředí, které mu poskytuje úkryt a chrání ho před vysycháním na slunci během dne. Škvoři se v těchto vlhkých a tmavých místech ukrývají (někdy sami, jindy po desítkách) a čekají na příchod noci, aby mohli hledat potravu.

Pokud je v okolí vašeho domu nadbytek vlhkosti, přiláká je to dovnitř. Dokonce ani jejich „utopení“ není nic hrozného, vzhledem k tomu, že škvoři dokážou ve vodě plavat až 24 hodin a pak pokračovat ve své běžné činnosti.

Pokud v určité části domu nacházíte škvory trvale, může to být známkou toho, že je zde problém s vlhkostí. Vlhkost nejenže škvory přitahuje, protože potřebují vodu, ale může způsobit i hnilobu dřeva a další problémy, na kterých si rádi pochutnají.

Tip: Nacházíte uvnitř domova příležitostně škvory? Přinesli jste nedávno řezané květiny ze zahrady? Škvoři se rádi ukrývají v blízkosti středu květin, zejména květin s pevnými okvětními lístky, jako jsou jiřiny, růže či šeřík. Škvoři jsou známí tím, že se živí pylem, rostlinnou hmotou a hmyzem, a právě květiny jim toto všechno poskytují. Než přinesete řezané květiny dovnitř, zkontrolujte je. Škvory jemně vyklepejte nebo je vyjměte pinzetou a vhoďte do mýdlové vody.

Škvoři se živí různými potravními zdroji, ale dávají přednost hnijící organické hmotě, čerstvým rostlinám, rostlinným zbytkům a hmyzu (mrtvému i živému). Hromady organických materiálů, jako jsou hromady kompostu, mulč, odumřelé listí a hnůj, jsou pro ně ideálním místem, kde se mohou ukrývat a krmit. Pokud se tyto věci nacházejí v blízkosti vašeho domu, je pravděpodobnější, že se k vám škvoři dostanou.

Ze sezónního hlediska se některé druhy škvorů pokoušejí ve velkém množství dostat dovnitř domů během podzimních měsíců, kdy hmyz přirozeně hledá místa k přezimování. Pokud váš dům v minulosti na podzim přitahoval škvory, ujistěte se, že jste odstranili nebo vyřešili všechny podmínky, které je mohou přitahovat.

Často kladené dotazy

Koušou škvoři?

Občas se stává, že kousnou, ale je to velmi vzácné. Pokud se tak stane, jsou tato kousnutí považována za drobná.

Zmizí škvoři sami?

Škvoři jsou důležití pro zdravý ekosystém. Dokud jich není příliš velké množství, je lepší je nechat být. Pokud se uvnitř vyskytují ve větším množství, můžete se obrátit na místní firmu zabývající se hubením škůdců a požádat o pomoc.

Odkud pochází?

Škvoři se rozšířili po celém světě například prostřednictvím lodní dopravy a obchodu. Žijí venku ve vlhkém prostředí, kde se živí hnijícími rostlinami a hmyzem. Někdy se zatoulají dovnitř, ale většinou jsou považovány za zahradního škůdce.