Jak se správně zásobit?

Koronavirus je strašákem pro každého z nás a mnoho lidí vzalo supermarkety a obchody s potravinami útokem. Ovšem je správné skupovat těstoviny a mouku? Čím bychom se opravdu měli zásobit v době pandemie a případné karantény? Podle odborníku bychom doma měli mít zejména nutričně vyvážené potraviny.

Nákup na 14 dní

Jsme zvyklí nakupovat minimálně dvakrát týdně. Nyní si ale představte, že byste měli nakoupit na 14 dní dopředu. Zde už si s čerstvými potravinami, ovocem a zeleninou, opravdu nevystačíte. Myslete zejména na to, že vás potraviny mají nejenom zasytit, ale mají dodat také potřebné živiny. Právě to je důvod, proč by vám doma neměly chybět luštěniny, rýže, sojové maso a konzervované potraviny. Zde sáhněte po ovoci, zelenině, rybičkách i masu.

Co se mouky týče, tak pokud jste odborník na pečení domácího pečiva, tak v tom případě se předzásobte i tou. Jinak vám vystačí klasická zásoba. Nezapomeňte přihodit také sušené droždí. Pro klasické stravování jsou mnohem vhodnější ovesné vločky, které se hodí pro přípravu vydatných kaší.

Ovoce, zeleninu, krájené salámy a sýry nakupujte jen v takovém množství, které zvládnete zkonzumovat. Co se masa týče, vakuově balené vydrží v lednici několik dní. Mít ale menší zásobu v mrazáku nevadí vůbec ničemu!

Pečivo můžete rovněž zamrazit. Některé druhy, jako je balený toastový chléb nebo třeba bulky, vydrží i několik týdnů. Velmi vhodné je také chlazené pečivo k dopečení.

Co dál?

20 vajec

prášek do pečiva

cukr

trvanlivé mléko

čaje (doporčuje se pít teplé nápoje)

Nezapomínejte na hygienické potřeby a zvířata

Máte doma psa nebo kočičku? Kupte pytel granulí navíc. Zejména, pokud ho máte kde uskladnit, neváhejte. Trvanlivost granulí je dlouhodobá a zkrmíte je kdykoliv.

Odborníci doporučují nezapomenout na toaletní papír a další nezbytné hygienické potřeby. Pokud seženete, kupte bezoplachovou dezinfekci a dezinfekci vhodnou na plochy. Vhodné jsou bezdotykové dávkovače na mýdlo s dezinfekčními účinky. Po mytí rukou se nezapomeňte také namazat vhodným krémem. Pokožka zejména rukou totiž bude častějším mytím velmi namáhána.

Zajděte do lékárny

Imunita by měla být v době infekcí na prvním místě. Kupte si prostředky na podporu imunity pro sebe i svoje děti. Doporučovány jsou vitamíny i probiotika. Pravděpodobně neseženete roušky. My vám ale v příštím článku přineseme fotonávod se střihem na dobře padnoucí roušku. Nový koronavir je totiž poměrně velký a podle odborníků by ho mělo zadržet několik vrstev 100% bavlny. A proč bavlna? Kvůli praní na 60 i více stupňů.