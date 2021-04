Jak se šetrně zbavit hadů na zahradě

Hadi – šupinatá, beznohá stvoření, která se plazí po vaší zahradě a někdy se dokonce dostanou i k vám domů. Zatímco vaší první reakcí může být útěk na opačnou stranu, ponechat si je na zahradě má několik výhod. Hadi udržují populaci hlodavců pod kontrolou, aby se nemnožili a neničili vám vaší úrodu. Zajímavé je, že jediný had dokáže sníst 3 až 4 myši najednou. Mezi jejich pochoutky patří také krtci, hraboši, hmyz a dokonce i ryby.

Kdy jsou hadi nejaktivnější

Hady můžeme nejčastěji potkat, když se venkovní teploty pohybují mezi 27-32°C, obvykle to bývá na jaře a po celé léto. Nejaktivnější jsou brzy ráno a pak pozdě odpoledne, protože denní letní teploty jsou příliš vysoké na to, aby se mohly volně pohybovat. Koncem léta a na začátku podzimu se hadí aktivita opět zvedá, než přejdou do režimu hibernace nebo dormace. Dormace je častější v jižních státech, kde je podnebí teplejší a sníh méně pravděpodobný. Hadi ve skutečnosti v dormaci nespí, jejich těla se pouze přizpůsobí nižším teplotám, kdy zpomalí svůj metabolismus a sníží aktivitu. Při teplých podzimních dnech se hadi v dormaci vyplazí ohřát na slunce, čímž svou přítomností často nemile překvapí nic netušící lidi.

Zavolání profesionální společnosti na hubení škůdců je zaručeným a bezpečným způsobem, jak se zbavit hadů. Existují také ale osvědčené domácí prostředky, kterými můžete zkusit hady odpudit.

Ty nabízí několik výhod:

Dostupnost: Většina prostředků k vyhnání hadů, obsahuje přísady nebo metody, které jsou běžně dostupné. Pokyny pro jejich použití lze pak snadno najít na internetu.

Cenová dostupnost: Domácí přípravky jsou výrazně levnější ve srovnání s náklady na profesionální produkty či odchyt a služby na trhu.

Snadné použití: Mnoho z nich se dá snadno vyrobit nebo implementovat.

Bezpečnost: Většina těchto produktů jsou netoxické pro člověka a domácí zvířata ve srovnání s profesionálními produkty, které obsahují různé druhy chemikálií.

Domácí prostředky k odstranění hadů

Eliminujte odpadky a věci vyhozené na kompost

Hadi se často vyskytují v oblastech, kde jsou přítomni hlodavci, protože se jedná o jeden z jejich primárních zdrojů potravy. Je také známo, že velmi rádi jedí žáby, ptáky, krtky, hraboše, hmyz a dokonce i ryby. Pokud máte na své zahradě problém s některým z těchto zvířat, zvažte nejprve možnosti, jak eliminovat jejich výskyt. Jakmile bude tento zdroj potravy odstraněn, hadi budou pokračovat v hledání někde jinde.

Eliminujte úkryty

Hadi dávají přednost tmavým, vlhkým místům. Rádi žijí a schovávají se v trhlinách, štěrbinách a dírách. Odstraněním těchto úkrytů může pomoci redukovat jejich usazování na vašem pozemku. Pečlivě zkontrolujte exteriér i interiér vašeho domu a opravte všechny praskliny nebo díry, které najdete. Opravte poškozené žlaby, potrubí a ventilační kanály. Vyměňte poškozené rámy na oknech a dveřích. Hadi se také rádi schovávají v hromadách dřeva a kompostu. Pokud je to možné, skladujte palivové dřevo v uzavřených, uzamykatelných, dřevěných bednách. Pokuste se zbavit hromádky mulče, dřevových odštěpků, hromad slámy, listí atd., které se na vašem pozemku mohou hromadit.

Ukliďte si na zahradě

Pokud je vaše zahrada náchylná k častému výskytu hadů, zvažte provedení změn, které odradí tyto škůdce. Pravidelně ze zahrádky odstraňujte věci jako jsou ulomené větve, díry a přerostlá tráva. Trávu udržujte krátkou, abyste odstranili možný úkryt pro hady. Kolem plotu použijte materiály, které hadům ztěžují klouzání, jako jsou listy cesmíny, šišky, vaječné skořápky a štěrk. Můžete také zvážit výsadbu rostlin, které odpuzují hady. Mezi takové patří například měsíček, citronová tráva a pelyněk.

Použijte predátory

Morčata, krůty, prasata a kočky vám také pomůžou v boji proti hadům. Pokud se ve vaší oblasti vyskytují lišky, použijte jejich moč, která funguje jako přírodní repelent, který hadi nesnášejí. Garantujeme vám, že pokud ji nalijete na místa, kde se hadi často vyskytují, nezbude po nich ani památky.

Vykuřte je

Hadi mají zvýšený čich a jsou velmi citliví na pachy a výpary. Jeden zápach, který se jim zvlášť nelíbí, je kouř. Jedním z řešení je vykopat ohniště (či pokud ho již na zahradě máte, tím lépe) a nechat ho kouřit po dobu několika dní – nejlepší efekt vám přinese, když zakryjete uhlíky mechem a listy.