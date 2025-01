Jak se postarat o ptactvo v zimě? Vyrobte jim lojové koule!

Zima je pro ptáky náročným obdobím, kdy mají omezený přístup k potravy a jejich přirozené zdroje, jako jsou hmyz a semena, jsou skryté pod sněhem nebo ledem. Právě v tomto období jim můžete pomoci tím, že jim poskytnete krmivo a vytvoříte tak příjemné místo, kde se mohou najíst a přežít těžké zimní měsíce. Jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů, jak ptákům pomoci, je výroba lojových koulí. Jak na to? Přečtěte si náš návod!

Upozornění: Snažte se nedávat ptáčkům lojové koule do sítěk. Místo toho jim lojové koule dávejte do speciálních zásobníků. V síťkách našlo mnoho ptáčků smrt, protože se do nich zamotali a nedokázali se z nich vyprostit.

Proč je důležité krmit ptáky v zimě?

V zimních měsících je pro ptáky těžké najít potravu. Mnohé druhy ptáků, které zůstávají přes zimu, jsou zvyklé na hmyz, semena a bobule, které jsou však během chladu často nedostupné. Kromě toho mají ptáci v zimě vyšší energetické nároky na udržení tělesné teploty, a proto potřebují dostatek výživy. Pokud jim poskytnete potravu, pomůžete jim přežít mrazivé dny a přečkat zimu v dobré kondici.

Jak vyrobit lojové koule pro ptáky?

Lojové koule jsou skvělé pro přitahování různých druhů ptáků. Lze je zavěsit na stromy nebo do krmítek, kde si na nich ptáci mohou pochutnat. A výroba je snadná, zabere jen pár minut a není náročná na materiál.

Co budete potřebovat?

Lůj: Lůj je hlavní ingredience pro výrobu lojových koulí. Můžete použít lůj z obchodu, nebo využít zbytky z vaření masa. Lůj je bohatý na tuk, který ptáci potřebují k získání energie.

Semena: Nejlepší jsou směsi semínek, které obsahují slunečnicová semínka, oves, proso nebo sezamová semínka. Ptáci se na ně rádi vracejí, protože jsou velmi výživná.

Síťka na ovoce nebo ptačí krmítko: Pokud nemáte síťku, můžete použít i kus silnějšího provázku nebo stužky, které budou držet koule pohromadě.

Miska nebo nádoba na míchání.

Návod na výrobu lojových koulí:

Rozpusťte lůj: Pokud používáte pevný lůj, dejte ho do hrnce a zahřejte na nízké teplotě, dokud se úplně nerozpustí. Dbejte na to, aby se nelámal při zahřívání.

Smíchejte sypké ingredience: Do misky přidejte směs semínek, kterou budete do roztaveného lůj přimíchávat. Obvykle platí poměr 2 díly semínek na 1 díl lůj. Dobře promíchejte, aby semínka rovnoměrně pokryla tukem.

Tvarujte koule: Do hotové směsi vložte síťku, nebo rovnou tvarujte koule rukama, které můžete pak obalit v semínkách. Pokud nemáte síťku, použijte provázek nebo silnou nit. Tvarujte koule o velikosti přibližně pingpongového míčku.

Zavěste koule: Jakmile máte hotové lojové koule, zavěste je na strom nebo do krmítka, kde je ptáci snadno najdou. Můžete je i umístit na okno, pokud máte prostor, který zůstává v zimě suchý a chráněný před větrem.

Jaké ptáky přilákáte?

Lojové koule s oblíbenými semínky přitahují mnoho druhů ptáků, mezi které patří:

Sýkorky: Tyto malinké a živé ptáčky rády navštěvují krmítka a lojové koule.

Stehlíci: Jejich barevné peří a milá povaha je zárukou, že budou u vás často.

Vrabcové: Tato běžná zvířátka mají ráda semena a slunečnicová semínka, která v kouli najdou.

Kosové: Tito ptáci mohou přijít na vaši zahradu, když mají přístup k bobulím a semenům, obzvlášť v zimě.

Kdy a kam umístit lojové koule?

Lojové koule můžete začít dávat ptákům už v listopadu a během celé zimy. Je dobré je pravidelně doplňovat, aby ptáci měli stálý přístup k potravě. Místo na zavěšení zvolte klidné, chráněné místo, ideálně na stromech, kde ptáci nebudou vystaveni přílišným rušivým vlivům, jako jsou domácí zvířata nebo lidé.

Snažte se nedávat lojové koule do sítěk, kde by se mohli ptáci zaseknout a uhynout. Místo toho zakupte ekologické, plnitelné zásobníky.

Tipy na vylepšení:

Přidejte sušené ovoce: Do směsi můžete přidat i sušené ovoce, například rozinky nebo nakrájené sušené jablka, které ptáci rádi ochutnají.

Ořechy: Některé druhy ořechů, jako je vlašský nebo lískový, mohou být skvělým zpestřením.

Závěr

Pomoc ptákům v zimě je skvělý způsob, jak přispět k ochraně přírody a zajistit malým opeřeným přátelům potřebnou energii v náročném období. Lojové koule jsou jednoduché na výrobu a mohou potěšit nejen ptáky, ale i vás, když si je zavěsíte na zahradu nebo balkon. A co víc, výroba těchto dobrot pro ptáky je zábavná aktivita, kterou si můžete užít celá rodina!