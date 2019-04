Jak se na jaře postarat o jahodník

S přicházejícím jarem máme na zahrádce opravdu spoustu práce. Zapomenout bychom neměli ani na jahodník, i když si na první úrodu jahod budeme muset ještě chvíli počkat. Připravit jahodník na sezónu je ale velmi důležité, protože jinak bychom mohli o celou úrodu přijít a to by byla opravdu velká škoda.

Kdy a jak začít?

První práce na jahodníku je nejlepší začít již v dubnu. Vyberte si slunný a teplý den a s chutí do toho! Nejprve ze záhonku odstraňte vše, co do něj nepatří. Vyčistěte ho tedy od starých listů, na kterých se mohou držet plísně, houby a škůdci, kteří by na vašich jahodách mohli napáchat velkou škodu a dokonce je až zahubit. Nejlepší bude listy spálit, pokud jsou totiž napadeny chorobami nebo škůdci, nehodí se bohužel ani do kompostu. Může se také stát, že některé rostlinky nepřežily zimu. Ty vyhodíme a vysadíme místo nich nové sazeničky. Ty sázejte spolu s kořenovým obalem. Budou tak mít větší šanci, že se úspěšně chytí. Některé rostlinky nemusí být přímo zničené, ale vlivem mrazu mohou být pouze povytažené. V takovém případě je zatlačíme zpět do půdy a zahrneme hlínou. Tak by se mělo bez problémů obnovit spojení kořínků a půdy.

Hnojení

Je známé, že k jahodám se nejlépe hodí kravský hnůj. S tímto typem hnojiva to ale musíte umět, protože při neopatrné manipulaci můžete mladé listy jahodníku velmi snadno spálit. V případě, že nevíte, kde kvalitní kravské hnojivo sehnat, zajděte do zahradnictví, kde můžete sehnat kravské hnojivo v granulích. U toho typu se nemusíte bát popálení listů. Jinak ale jahodník dobře snáší i jiné typy hnojiv. Kravského hnojiva v granulích není třeba dávat k rostlinám příliš, postačí pouze jedna lžíce ke každé rostlině. S hnojením začínáme ale až ve chvíli, kdy na jahodníku uvidíme nové listy. Zároveň také jahodník poprvé okopeme a hnojivo zahrneme.

Jak na správné okopání?

Kdy provedeme první okopávku jahodníku, jsme si již řekli. Jak je to ale s tou další? Na druhou přichází čas ve chvíli, kdy se na plevelu začnou objevovat děložní listy. V takovou chvíli, bude naše snaha zbavit se plevelu nejvíce účinná. Další okopávky by pak už měly být pouze povrchové. Za celou sezónu budou stačit přibližně dvě až čtyři. Ve chvíli, kdy jahody nakvétají, se už raději do této činnosti nepouštějte. Pokud se ale v tuto dobu chcete zbavit nevítaného plevele, odstraňte ho raději ručně.

Jahodník ošetřete proti květopasu

Květopas jahodníkový může na rostlinách napáchat obrovské škody, a proto ošetření rostlin proti tomuto škůdci rozhodně nepodceňte. Prvotním příznakem napadení rostlin jsou okousaná poupata. Ty pak velmi rychle vadnou a zasychají. Samotný květopas je brouk, dlouhý kolem 4 mm, zbarvený do tmavé až černé barvy. Do květních poupat naklade vajíčka a nakouše květní stopky. Pokud si všimnete, že vaše jahody byly květopasem napadeny, je důležité zasáhnout. Ošetření je třeba provést v době před plným květem jahod, což většinou bývá v polovině měsíce dubna.