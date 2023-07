Jak poznat, že je pravý čas na sklizeň česneku

Pokud jste si již na podzim, nebo brzy z jara zasadili česnek, právě se asi těšíte z toho, jak vám na zahradě pěkně roste. Za pár dnů se ale již přiblíží ten pravý čas na jeho sklizeň. Pokud česnek pěstujete poprvé, možná ani nevíte, jak poznat, že nadešel ten pravý čas pro jeho sklizeň.

Nesmíte propásnout správnou dobu

Česnek samozřejmě pěstujete, protože se chcete z jeho úrody těšit a udělat si z něj pořádnou zásobu až do další úrody. Při správném skladování vám totiž tak dlouho opravdu vydrží. Nesmíte ale také propásnout správnou dobu pro jeho sklizeň, protože pokud ho sklidíte pozdě, pravděpodobně klesne jeho kvalita a chuť, a to je právě to, proč chcete česnek pěstovat.

Pokud necháte česnek v zemi déle, než je potřeba, riskujete kvalitu celé úrody. Takový česnek nejen, že ztratí na své chutí a kvalitě ale bohužel vám doma nevydrží moc dlouho ani v případě, že ho budete skladovat nejlépe, jak je to lze. Pravděpodobně ho totiž napadne plíseň. Pozdní sklizeň však není jediným ohrožujícím faktem. Špatně totiž bude i to, že česnek sklidíte naopak moc brzy. Taková úroda vám pak nepůjde žádným způsobem pořádně usušit.

Existují dvě odrůdy česneku, a to česnek paličák a nepaličák. Je možné, že jste časem již úplně zapomněli, jakou odrůdu jste si vlastně do záhonu vysadili, ale to vlastně vůbec není problém. To, že je ten správný čas na sklizeň totiž poznáte velice jednoduše. Česneková nať v té správné chvíli začne žloutnout a usychat.

Česnek paličák

Tento druh česneku kvete a jeho květenstvím je palice. Potřeba však je, aby se rostlina zbytečně nevyčerpávala a svou energii vkládala především do cibule. A proto se musí pravidelně odstřihávat. Tento česnek má stejně velké stroužky, které jsou složené kolem jeho středu. Na chuť je o trochu jemnější, je tedy vhodný pro toho, kdo nemá rád příliš ostrý česnek.

Česnek nepaličák

Tento druh nemá žádný pevný střed a jeho stroužky jsou ve většině případů složené do spirály. Od klasického česneku paličáku se liší tím, že nekvete, a tak vám odpadá starost s jeho zastřiháváním.

Má rád sucho a slunce

Česnek se řadí mezi rostliny, které potřebují sucho a teplo. Pokud bude příliš propršených dnů, může se stát, že vám shnije již v půdě. Proto je potřeba ošetřit ho přípravky proti plísni, které zakoupíte v každém dobrém zahradnictví. I pro jeho sklizeň si vyberte teplý a slunečný den. V takovém počasí vám půjde dobře vytáhnout ven z půdy.

Jak česnek skladovat

Správné skladování česneku není žádná věda, ale přesto na tom velice záleží. Nejlépe se mu daří při běžné pokojové teplotě a vlhkosti vzduchu do 60 %. Klidně ho tedy můžete nechat ve spíži, nebo na chodbě. Důležité také je, aby v místě, kde česnek skladujete dobře proudil vzduch. Takto uskladněný vám pak naprosto bez problémů vydrží až do další sezóny.