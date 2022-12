Jak ochránit svého domácího mazlíčka před děsivými zvuky na Silvestra?

Kdykoli se v kalendáři změní čas na prosinec, začnou se domácí mazlíčci třást strachy. Naši čtyřnozí přátelé a novoroční ohňostroje spolu totiž vůbec nevycházejí. Zvířata mají mnohem ostřejší smysly než my lidé a hluk výbuchů, zápach síry a nečekaná zářivá světla je mohou vyděsit natolik, že vyvolávají nečekané a nebezpečné reakce. Není divu, protože ohňostroje mohou být nepříjemné i pro lidi. Abychom vám i vašim chlupatým kamarádům pomohli čelit ohňostrojové noci co nejlépe, připravili jsme pro vás několik užitečných rad v podobě praktického průvodce.

Jak udržet psy a kočky šťastné během ohňostrojů

Vytvořte bezpečný prostor

Vycvičili jste svého mazlíčka, že mu nevadí být v přepravce? Perfektní! Před silvestrovskou nocí jim přepravku zpestřete novými dekami a hračkami. Pokud váš mazlíček nepoužívá přepravku, vytvořte mu doma bezpečný prostor, který je mimo hluk – pokoj pro hosty, ložnici nebo skříň plnou žvýkacích hraček, rozptýlení a dalších věcí, které ho uklidní. U každého zvířete je to jiné, ale každé vám za tento prostor poděkuje.

Unavte je pohybem!

Unavené zvíře je zvíře, které se více soustředí na spánek a odpočinek než na starosti s okolními zvuky. Před zahájením oslav nezapomeňte vzít psy do parku nebo na dlouhou procházku. Pro kočky udělá den plný honiček s laserovým ukazovátkem nebo provázkem divy! Až začnou hlasité silvestrovské zvuky, váš mazlíček bude příliš unavený, aby si jich vůbec všiml.

Nová hračka je skvělým rozptýlením

Všimli jste si někdy, jak se váš pes může zbláznit do nové žvýkací hračky nebo kosti? Jak reaguje vaše kočka, když se objeví rostlinka šanty kočičí nebo klubíčko peří? Najděte hračku, která se stane dokonalým jednorázovým rozptýlením a novou oblíbenou hračkou na několik týdnů dopředu. Vaše zvíře bude hračkou tak rozptýleno, že ostatní rušivé vlivy, jako jsou ohňostroje a křik lidí kolem něj, nebudou mít vliv na jeho pozornost.

Poraďte se se svým veterinárním lékařem

Trpí váš domácí mazlíček úzkostí? V tom případě pomůže veterinář. Nezapomeňte ho k němu přivést před situacemi, které jsou pro něj velmi stresující, a veterinář vám určitě pomůžeme najít ten správný doplněk stravy nebo recept, který vašeho mazlíčka uklidní ještě před začátkem oslav. Každý případ a mazlíček je jiný, ale všichni chceme, aby náš mazlíček měl k dispozici správné léky, které mu pomohou se uvolnit.

Najděte si další zdroj relaxačního hluku

Nejlepším způsobem, jak uklidnit zvířátko, které se může trápit hlukem, je pustit mu uklidňující zvuky, které ho mohou a dokážou uvolnit. Ať už se jedná o klasickou hudbu, zvuky přírody, nebo dokonce zvuky televize – nový zvuk, který může přehlušit stresující zvuky. Do budoucna zvykejte svého mazlíčka na hlasité zvuky již během roku, aby pro něj významné události plné lidí a ohňostrojů nebyly velkým šokem.

Buďte svému mazlíčkovi po boku

Vašeho mazlíčka nakonec stejně nejvíce uklidníte vy. Když je ve stresu, buďte mu nablízku, hlaďte ho, kartáčujte a uklidňujte, jak uznáte za vhodné. Miluje vaše kočka kartáčování? Vykartáčujte ji! Miluje váš pes masírování uší? Namasírujte ho. Ať už je to cokoli, díky čemu je váš mazlíček šťastný a uvolněný, dopřejte mu to. Snažte se zůstat klidní a dejte mu najevo, že vše bude v pořádku. Pokud budete klidní vy, zůstanou klidní i oni.

Jak chránit malá domácí zvířátka

Malá zvířata, jako jsou králíci a morčata, se snadno vyděsí. Pokud je to možné, měly by být všechny boudy či klece umístěny uvnitř nebo v kůlně. Pokud je nelze přenést dovnitř, měli byste klec nebo boudu přikrýt dekami, abyste co nejvíce odhlučnili hluk, a poskytnout jim další útulnou podestýlku, do které se mohou schovat. Při zakrytí dekami hlavně nezapomeňte zajistit dostatečné větrání.

Jak udržet koně, poníky a hospodářská zvířata v klidu

Napište svým sousedům a organizátorům místních ohňostrojů a informujte je, že máte koně a hospodářská zvířata, a zajistěte tak, aby v jejich blízkosti nebyly odpalovány žádné ohňostroje. V ideálním případě zůstaňte s koněm a zachovejte klid a pozitivní přístup – koně poznají jakékoli obavy. Pokud s koněm zůstat nemůžete, ujistěte se, že je po ruce někdo zkušený, kdo na něj dohlédne a pomůže mu zůstat v klidu.

Pokud je to možné, držte se rutiny a prostředí, které váš kůň zná, aby si nevšiml jakéhokoli vyrušení. Pokud však víte, že váš kůň špatně reaguje na hlasité zvuky, můžete se domluvit, že koně na jednu nebo dvě noci od ohňostroje odvedete k někomu blízkému.

Ve stájích nechte rozsvíceno a můžete také zkusit pustit jemnou hudbu, která zvuky ohňostroje ztlumí, i když byste to měli vyzkoušet předem, aby hudba byla pro koně známá, uklidňující a ne cizí. Nikdy nevyjíždějte na projížďku, pokud je ohňostroj v plném proudu, a vždy dbejte na svou bezpečnost v případě, že je váš kůň rozrušený. Totéž platí také pro hospodářská zvířátka.