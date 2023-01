Jak na vertikutaci trávníku pro nejlepší výsledky

Kdo chce krásný trávník mít, musí vertikutátor vytasit! A nejlépe 2× ročně. Pokud chcete mít trávník jako koberec, nestačí ho jen pravidelně sekat. Dopřejte mu wellness v podobě vertikutace! Odmění se vám hned několikrát. Jak na to a jaký vertikutátor vybrat? Čtěte dál.

Pravidelnou vertikutací ke zdravému trávníku

Ještě předtím, než si řekneme co, jak a čím, pojďme se podívat na to, proč vlastně je vertikutace potřeba. Tato revitalizační kúra zajistí trávníku nejen lepší přístup vzduchu, světla, ale i tepla. Zvýšíte také přístup vody a živin a zbavíte se nevítaných hostů jako jsou plevel, suchá tráva, mech a drny. Navíc nastartujete růst trávy a zvýšíte intenzitu odnožování. Výsledkem takového hýčkání je krásný, zdravý, sytě zelený koberec.

Kdy ošetřit trávník vertikutátorem?

Správná chvíle pro vertikutaci přichází na jaře (březen, duben), tedy v době, kdy sluníčko začíná nabývat na síle a vzbuzuje v trávníku touhu k růstu. Díky takovému jarnímu detoxu zbavíte trávník odumřelých částí a připravíte mu ideální podmínky pro příjem živin ve formě hnojiv (například dusíku).

Dalším obdobím je podzim (září, říjen). Někdo na podzimní vertikutaci nedá dopustit, jiný se jí raději vyhýbá obloukem. Chyba. Díky ní totiž trávník stihne do zimy krásně zregenerovat a oklepat se z letního náporu (dětské hry, grilování s přáteli, však to znáte). Výsledkem může být udusaná tráva, k tomu se přidají nějaké ty zbytky ze sečení, plevel nebo mech a tráva najednou nemůže dýchat.

Jak na to? Aneb trávníkařina není žádná dřina

Ať už se tedy do vertikutace pustíte na jaře či na podzim, v obou případech by měl mít trávník výšku maximálně 4 cm. Pokud jste ho nechali přerůst, nejprve ho posekejte a počkejte, až proschne. Kompletní vertikutaci provádějte vždy v závislosti na počasí. Nemusíte být zrovna rosnička, ani meteorolog. Stačí, když si pohlídáte, aby trávník nebyl zmrzlý, příliš mokrý, ale ani vysušený. Ideální doba, kdy povolat vertikutátor do trávníkové mise je po dešti. Pokud tedy trošku sprchne, počkejte ještě zhruba 2 dny a dejte se do práce.

A jak vertikutace funguje? Budete potřebovat mašinku zvanou vertikutátor neboli provzdušňovač trávníku. Vzhledem sice připomíná sekačku, ale princip je zcela odlišný. Ostré nože vertikutátoru prořezávají svrchní část půdy zhruba do hloubky 2–⁠3 mm. Nože se postarají o záškodníky, které v trávníku rozhodně mít nechcete a zároveň přesekají také travní výběžky. Pokud váš trávník vyžaduje extra péči, nebojte se vertikutovat i dvakrát.

Co potom?

Dokonáno jest. Možná jste se po zběsilém zahradním tanci s vertikutátorem trochu vyděsili. Vaše zahrada vypadá tak trochu jako po bombardování a zelený hustý porost nikde? Dejte trávníku čas. Stejně jako vy, i on se totiž potřebuje vzpamatovat. Prázdná místa proto dosejte travním osivem a důkladně prohnojte. Použít můžete například PNK hnojivo, jeho výhodou je, že trávníku dodává živiny postupně. Pozor. Plocha by neměla být příliš suchá, aby se trávník nepopálil. S hnojením tedy raději týden počkejte a ideálně po prvním dešti prohnojte.

Tip: Pokud potřebujete vysít větší plochy, sáhněte po posypovém vozíku. Tento parťák k nezaplacení vám pomůže nejen s hnojením a vápněním, své uplatnění najde po celý rok.

Benzíňák, aku nebo elektrický?

Praxi máme v malíčku, pojďme se nakonec podívat ještě na to, jak vybrat nejlepší vertikutátor přímo pro vaši zahradu. Při výběru konkrétního stoje by vás měl zajímat například pohon, výkon, šíře záběru nebo zda má či nemá sběrný koš. Jaké jsou vlastně typy vertikutátorů?

Benzínové vertikutátory jsou ideální pro větší plochy a neleknou se ani členitého terénu. Mají větší záběr a 4taktní motor, díky kterému můžete počítat se silnějším výkonem. Bývají také robustnější, velmi spolehlivé a při práci s ním vás neomezuje žádný přívodní kabel.

Akumulátorové vertikutátory oceníte v případě, že nemáte k dispozici elektrickou zásuvku a benzíňák se vám zkrátka nevyplatí. Jsou vhodné na menší a středně velké pozemky. Nelimituje vás sice přívodní šňůra, ale musíte myslet na dobíjení baterie.

Elektrické vertikutátory se hodí především na nenáročnou práci na menších až středně velkých pozemcích. Vaši sousedé ocení jejich tichý chod a vy zase nízkou hmotnost a nenáročnou údržbu. Nemusíte za sebou tahat kabel, ani dolévat benzín, stačí být v blízkosti elektrické zásuvky.