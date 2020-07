Jak na uklizený pokojíček?

Také vás alespoň čas od času zaujmou fotky krásných naklizených dětských pokojíčků? Plánujete zařídit pokojíček nový nebo nevíte, co je v tom stávajícím špatně? Vězte, že o designovém nábytku to tak úplně není. Ať už by byl pokojík zaplněný designovými kousky sebevíc, pokud v něm budou všude rozházené hračky, harmonicky a útulně působit nebude. Kde ale najít rovnováhu mezi „minimalismem“ a „hračkárnou“?

Je jedno, jestli se jedná o království malé slečny nebo kluka, uklízení prostě moc nemusí žádné dítě. I tak je ale dobré do úklidu zapojovat i malé děti. Jak to udělat, aby je uklízení bavilo nebo alespoň moc neobtěžovalo? K úklidu je samozřejmě nutné přistupovat s ohledem na věk obyvatele pokojíku. A správně zvolené úložné prostory v tom výrazně pomůžou. Úklid by měl být jednoduchý a rychlý.

Průvan v hračkách

Pokud i přes veškerou snahu není v pokojíku vašich dětí kam šlápnout, udělejte v hračkách průvan a zredukujte výrazně jejich množství. Pokud možno bez přítomnosti dítěte. Jistě znáte své ratolesti natolik, abyste omylem nevyhodili nebo nedarovali jejich oblíbenou stavebnici, plyšáka nebo autíčko. Hračky, které již neodpovídají věku dítěte mohou udělat radost někomu jinému. V přeplněném prostoru se hůř udržuje pořádek a děti neustále něco hledají. Zredukovat a protřídit můžete i výtvarné potřeby a výkresy. Jistě narazíte na vyschlé barvy, ztvrdlou modelínu a další věci, kterých se můžete klidně zbavit.

Přehledně a zábavně

Základem je dostatek odpovídajícího úložného prostoru. Když děti vědí, kam ukládat výkresy, kde má své místo stavebnice, je to půl úspěchu. Na poličku si pak mohou vystavit právě postavený dům z lega nebo svůj nejnovější umělecký výtvor.

To, s čím si děti hrají nejčastěji, by měly mít na očích. Nejjednodušší možností jsou úložné boxy, třeba z průhledného plastu. Pro větší děti opatřete boxíky nápisy menší děti ocení barevné nálepky. Pak je snadné zjistit, do kterého boxu patří autíčka, lego, oblečky pro panenky nebo koníci. Výbornou službu udělají plastové boxy s kolečky, které děti pohodlně v případě potřeby přemístí na místo, kde si chtějí s hračkami hrát.

Plastové boxy se snadno udržují a pořídíte je za pá korun. Pokud však dáváte přednost přírodním materiálům, najdete na trhu velké množství dřevěných kontejnerů v různých velikostech. Koupit můžete i nejrůznější proutěné či látkové košíky. Třeba plyšáky, kteří aktuálně nesdílejí s dítětem postýlku, je fajn uložit do drátěných, proutěných či látkových košů.

Hlavně holčičky potřebují spoustu úložných míst pro důležité drobnosti, jako jsou sponky a gumičky do vlasů, malé hračky jako jsou překvapení z vajíček, lps, mini panenky a figurky zvířátek. Praktické jsou i krabičky na pastelky, voskovky a další výtvarné potřeby. Vše snadno sladíte barevně.

Pokud plánujete pokojíček zařídit v určitém stylu, třeba pro malého piráta, princeznu nebo milovníka lega, věnujte chvilku času hledání odpovídajícího nábytku pro ukládání hraček. Nemluvíme zde teď o velké skříni, která pojme většinu hraček, ale spíše o menším regálu se zásuvkami ve tvaru kostky z lega nebo pohádkové věže. Takové zajímavé drobné kousky nábytku dítě motivují k úklidu.

A praktická rada na závěr. Pokud nechcete pořídit nábytek na míru od truhláře, můžete vybírat hned z několika modulárních systémů, které umožňují vybrat množství a velikost úložných prostor přesně pro daný prostor.