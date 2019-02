Jak na prořezání rybízu

Rybíz potkáme téměř na každé zahradě. Řadí se totiž mezi velmi oblíbené rostliny a rozhodně se není čemu divit. Obsahuje totiž opravdu velké množství vitamínu C a navíc má i lahodnou chuť. Úspěšně plodit bude však jen pokud ho budeme udržovat pravidelným řezem. Jak na to? A je rozdíl v řezu mezi rybízem červeným a černým? To vše se dozvíte v dnešním článku.

Kdy se do prořezávání pustit?

První důležitou otázkou také je to, kdy je vlastně dobré řez u rybízu provádět. Rozhodně to totiž není jedno, pokud se do něj pustíte v nesprávný čas, nejspíš rostlině spíše uškodíte, nežli pomůžete. U rybízu provádíme řez poměrně brzy a to vždy v předjaří, kvůli tomu, že rybíz je v tomto období ve vegetačním klidu. Dejte však pozor aby venku již nemrzlo!

Keřová, nebo stromková forma?

Rybíz je možné pěstovat oběma způsoby. Nejčastěji se ale setkáváme s keřovou formou a to zejména díky tomu, že bobulky u keře jsou větší a také pravidelně plodí. Má však samozřejmě i své nevýhody, mezi které řadíme hlavně polehávání výhonů. Mimo to, také sklizeň nemusí být zrovna procházkou v růžové zahradě.

Provádění řezu u keřové formy rybízu

V prvním roce života

První rok po výsadbě rybízu bychom měli zkrátit jednoleté výhony na tři pupeny. Tento druh řezu proveďte u všech druhů rybízu, tedy jak u černého tak i u červeného a bílého. Díky tomu nám vyrostou velmi silné výhody, které jsou nezbytné ke kvalitní koruně.

Ve druhém roce života

Další rok pro řez vybereme 5 nejsilnějších a nejlépe rostlých výhonů. Pokud vidíte nějaké slabé a krátké výhony, neváhejte a ustřihněte je těsně u země. V červnu pak přichází čas, na zkrácení bočního odrostu, který roste směrem dovnitř. Zkrátit jej můžete asi na 15 cm.

Ve třetím roce života

Třetím rokem by již na rybízu mělo být pět jednoletých výhonů a naprosto stejný počet výhonů dvouletých a tříletých. Pokud tomu tak je, pečujete o svůj rybíz přímo skvěle!

Udržovací řez

Práce ale rozhodně nekončí! Je třeba udržet rovnovážný stav mezi růstem a plodností a proto je provádění udržovacího řezu velmi důležité. Tento řez je již odlišný podle typu rybízu, který pěstujeme. Pokud máte na zahradě rybíz červený nebo bílý, bude třeba odstranit výhony čtyřleté, případně pětileté a to těsně při zemi. U černého rybízu je tomu trochu jinak. Poté, co rybíz sklidíme je třeba řezem odstranit větve již tříleté. Pokud byste je totiž na keři ještě nechali, vaše úroda by dalším rokem značně poklesla a plody by navíc byly i mnohem menší. U černého rybízu navíc spíše keř prosvětlujeme. I tento krok je mnohem lepší pro budoucí kvalitu úrody.

Provádění řezu u stromkové formy rybízu

Pokud se rozhodnete pro tuto formu rybízu, rozhodně neprohloupíte. Jeho plody totiž bývají mnohem větší, než je tomu u rybízu pěstovaného ve formě keře. Jeho bobule navíc dozrávají stejnoměrně a to nám velmi usnadní sklizeň. U této formy rybízu je nutné postarat se o to, aby nám příliš nezhoustla jeho koruna, a dále se musí také pravidelně odstraňovat podrost a podnože. Další nevýhodou je také to, že kmínek stromkového rybízu nutně potřebuje oporu. Příliš vás asi nepotěší ani to, že tato forma rybízu má bohužel kratší životnost a jak postupně stárne, zmenšují se i jeho plody a nejsou ani tak dobré. I v případě, že mu věnujete maximální péči, nebude nejspíš žít déle než 8 – 12 let.