Jak na dokonalé čištění oken?

Do čištění oken se pouštějte během suchého dne, ideálně po dešti, ovšem venkovní teplota by neměla klesnout pod 5 °C. Stejně tak se vyvarujte umývání oken při pylové sezóně, protože během pěti minut by veškerá vaše práce byla znehodnocená. V neposlední řadě se nedoporučuje čištění oken při ostrém slunci, neboť čisticí prostředek na skle zaschne dříve, než ho otřete, a pak zanechá nevzhledné šmouhy.

Odstraňte nečistoty a prach

Prvně setřete všechny nečistoty z rámu oken, případně je vysajte pomocí prachového nástavce. Nečistoty se vám tak nedostanou na skleněnou tabuli. Pokud je špinavá i prosklená plocha (například i od nenechavých ručiček vašich ratolestí), umyjte ji horkou vodou, do které můžete přidat i trochu octu. Ocet je totiž přirozený odmašťovač. Okna umytá horkou vodou setřete hadříkem z mikrovlákna.

Vyberte vhodný čisticí prostředek

Poté začněte se samotným čištěním, k čemuž potřebujete vhodný čisticí prostředek. Jestliže se obáváte šmouh, vybavte se takzvaným „rozmývákem“ (návlek na stěrku s hustým chlupem), stěrkou a utěrkou z mikrovlákna. Postup je pak následující:

Čisticí přípravek naneste na rozmývák a rozetřete ho po skleněné tabuli krouživými pohyby.

Jakmile se na oknech vytvoří pěna, použijte gumovou stěrku a přípravek ze skleněné plochy stáhněte směrem dolů.

Pomocí utěrky z mikrovlákna okna nakonec dokonale vyleštěte.

NÁŠ TIP: Vysypte sáček vanilkového pudinku do kýble s 5 litry horké vody. Pudink rozmíchejte, a poté s touto vodou umyjte okna, nechejte je uschnout, a pak je vyleštěte.

Vytvořit si však můžete i domácí přípravek na okna. Potřebujete k tomu 2 hrnky vody, ½ hrnku bílého, či jablečného octa a 1/4 hrnku 70% alkoholu. Všechny ingredience smíchejte a dejte je do nádoby s rozprašovačem.

Pokud máte i střešní okna, vyplatí se u nich investovat do speciální samočisticí vrstvy, která se aplikuje na skleněnou tabuli. Sklo je tedy pokryto neviditelnou vrstvou oxidu titaničitého, jenž v takovém případě funguje jako fotokatalyzátor. Vlivem UV záření nastává chemická reakce a organické látky se rozpouští na oxid uhličitý a vodu, čímž je zajištěn samočisticí efekt. Nečistoty se totiž rozloží, a tím pádem se rychle smyjí ze skla.

Používejte hadřík z mikrovlákna

Někteří lidé nedají dopustit na klasické noviny, ovšem přijatelnější je utěrka z mikrovlákna, kterou můžete používat opakovaně. Jsou pratelné a zanechávají skleněnou tabuli lesklou a beze šmouh.

Zamlžování oken

Jestliže vás trápí zamlžování oken, tak po čištění okna ještě ošetřete. Pomáhá kombinace glycerinu a čistého lihu v poměru 1:10. Směs se nanáší na čistá a suchá okna. Se zamlžováním si poradí také mýdlo. Stačí pomocí něj nakreslit na okno mřížku, a tu rozleštit.

Nezapomeňte na žaluzie a rámy

Úplně prvním krokem před každým čištěním oken je omytí rámů a žaluzií. Na rámy postačí mýdlová či octová voda. Co se žaluzií týče, tak se čistí jak na sucho, tak i na mokro. Záleží na tom, jak moc jsou zanesené. Účinnější je rozhodně voda se saponátem. Existují speciální kartáče na žaluzie, ale můžete použít i vysavač.