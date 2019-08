Jak mít kvalitní, ničím nerušený spánek

Dobře se vyspat, to je základ úspěšného dne. Sami moc dobře znáte ten pocit, když se špatně vyspíte a probudíte se rozlámání. Vůbec nejhorší je, pokud se večer neustále převalujete a nemůžete usnout. Přitom mnohdy stačí pár změn a vše bude jinak. Někdy stačí malá změna v ložnici, někdy drobná úprava večerních rituálů. Jak si tedy zajistit klidné spaní?

Nepodceňujte umístění postele

Pokud je vaše ložnice maličká, chápeme, že nemáte moc možností, kam postel umístit. Jestli je ale ložnice větší, dobře si promyslete, kam postel umístíte. Existuje totiž pár pravidel, podle kterých je dobré se řídit. Postel nikdy nepatří přímo pod okno, ani těsně vedle dveří. V tomto pásmu totiž vzduch mnohem více cirkuluje, a tím že okno i dveře zavřete, si příliš nepomůžete. Postel si neumísťujte ani tak, abyste viděli na dveře. To pro změnu působí nepříznivě na naši psychiku. Nepříjemné pocity stísněnosti ve vás také může vyvolat postel umístěná pod šikmým stropem.

Tlumené barvy

Každá barva působí na naše tělo jinak. Barvy, které dáváme do ložnice, by měly působit relaxačně a klidně. Nejlepšími barvami do ložnice jsou například béžová, šedá, světle hnědá, nebo růžová. Dobrou volbou může být světle zelená a světle modrá. Ovšem pozor! Tyto dvě barvy jsou studené, můžete mít tedy pocit, že je vám je v ložnici stále zima. Patříte mezi milovníky křiklavých barev? Sice není vhodné těmito barvami ložnici vymalovat, ale bez problémů si v těchto barvách můžete pořídit doplňky.

Mobil do ložnice nepatří

Velmi známá problematika. Se zapnutým mobilem v ložnici spí každý druhý a přitom nám to kvalitní spánek velmi ničí. Je to způsobené tzv. modrým světlem, které vydávají všechny obrazovky elektronických zařízení. U mobilu pak stačí přijatá sms zpráva, volání, vybitá, nebo nabitá baterie a displej se rozsvítí. Jde sice o krátkou chvíli, ale i ta nás může vyrušit z hlubokého spánku. Proto je zkrátka nejlepší mobil nechat v obývacím pokoji a jít spát bez něj.

Větrejte i v zimě

Čerstvý vzduch je základ pro kvalitní spánek. Rozhodně větrejte i ve velkých mrazech. Stačí chvilka a hned se vám bude spát lépe. Teplota v ložnici by se měla pohybovat kolem 20°C. Důležitá je i vlhkost vzduchu. Ta by měla být v rozmezí kolem 40 – 60%.

Pozor na kofeinové nápoje

Trpíte nespavostí? V tom případě si dejte kofeinový nápoj nejpozději po obědě. Pokud chcete svůj spánek jen zkvalitnit, můžete si poslední čaj s kofeinem, nebo kávu dát nejpozději kolem třetí hodiny odpoledne. Kofein neobsahuje jen káva, nebo zelený či černý čaj. Můžete ho najít i v některých ovocných čajích, proto je třeba dávat si pozor na to, co pijete.

Alkohol před spaním

Je sice pravda, že sklenka dobrého vína před spaním vám pomůže usnout. Problém nastává teprve ve druhé polovině spánku. Ta bude s největší pravděpodobností velmi nekvalitní a vy se ráno probudíte rozlámaní a nevyspalí.

Těžké jídlo

Kdo by si rád nepochutnal na dobré večeři. Konzumace příliš těžkých a tučných jídel je před spaním ale velmi nevhodná. Je dobré si k večeři dát takové jídlo, které vám naopak k dobrému spánku dopomůže. Mezi taková jídla se například řadí celozrnné těstoviny se zeleninou, nebo kuře s rajčatovou omáčkou. Dobře se vám bude usínat i po mléku nebo jogurtu.