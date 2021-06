Jak lze snížit teplotu v ložnici, tak abyste se vyspali?

Blíží se léto a s ním horké noci, při nichž hrozí, nemáme-li v bytě či domě zabudovanou klimatizaci, že se zvýší i teplota v bytě. Vyšší teploty nesvědčí našemu tělu a již vůbec ne našemu spánku. Jak můžete efektivně snížit teplotu v ložnici, aniž byste potřebovali klimatizaci?

Spěte ve vychlazených prostěradlech

Nejlepším trikem, jak se opravdu vyspat za horkých letních nocí, je uložit vaše prostěradla před spaním na několik minut do mrazáku, aby se vychladila. Uložte je do plastových pytlů nebo sáčku. Zabráníte tak jejich navlhnutí a navíc nehrozí, že by chytly pach z pizzy nebo z čehokoliv jiného zmraženého. Chlad nebude trvat nijak dlouho, ale alespoň se vám podaří usnout.

Zamrazte vodu

Láhve mohou mít i jiné využití než jen z nich pít či zalévat květiny. V létě do nich můžete nalít vodu a zamrazit je. Následně si je můžete uložit do postele, kde vám zajistí jisté ochlazení, a tedy i možnost prospat se.

Bavlněná záchrana

Jste-li milovníci saténových, hedvábných či polyesterových látek, z nichž jsou povlečení a pyžama často šitá, v horkých nocích se jich zřekněte. Tyto látky vyměňte za bavlnu, která je pohodlná a prodyšná. Vyberte si navíc světlejší tóny, které absorbují méně tepla.

Dejte sbohem spodnímu prádlu

Ruku na srdce, spodní prádlo je obzvláště nepříjemné v parních letních dnech a večerech. Pod ním se daleko více drží vlhko a teplo. Je to dáno tím, že naše intimní partie jsou vybaveny větším množstvím potních žláz, a tak se ve vyšších teplotách tato část těla více potí. Během letních večerů a nocí se s ním proto rozlučte.

Egyptská technika vlhkého prostěradla

Již obyvatelé Nilu věděli, jak své postele udržet i v těch nejtropičtějších nocích v chladu. Navlhčete prostěradlo nebo ručník studenou vodou. Nyní si přes pokrývku dejte igelit a na něj si položte navlhčený ručník či prostěradlo. Uvidíte, že vás mokrý pomocník bude příjemně chladit.

Voda jako záchrana

Klasickým a rychlým pomocníkem, který by měl být naprostým základem proto, abychom se dobře vyspali, je sprcha chladnou vodou. Osprchujte se před spánkem chladnou vodou. Nesmí být ledová, ale chladná. Stupeň chladu záleží na tom, co snesete. Otužilci se mohou sprchovat opravdu chladnou až studenou, nebo si rovnou dopřát koupel ve studené vodě. Chvilkou, kterou strávíte pod chladnou sprchou dostanete vaši tělesnou teplotu níže, celkově se váš organismus zchladí, a tak bez problému usnete. Vaše pokožka bude také více hydratovaná.

S ponožkami na mrazák

Chlad přichází od nohou, to je všeobecně známá věc, i když v zimě příliš nežádaná. Nicméně v létě se dá využít ku vašemu prospěchu. Než půjdete spát, vložte ponožky na chvilku do mrazáku. Nechte je vychladit a poté si je oblečte. Uvidíte, jak příjemně vám zchladí vaše chodidla a tím i sníží teplotu celého těla.

Spěte nazí nebo spoře odění

Pakliže to jde, zapomeňte na stud a ulehněte do postele nazí nebo jen v tílku a šortkách, muži potom pouze v šortkách. V tomto případě skutečně platí méně znamená více, pro vás to znamená pohodlí a více spánku.