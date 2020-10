Jak funguje valorizace důchodů a kdy máte na zvýšení nárok?

Výše průměrného důchodu se ke konci prvního pololetí vyšplhala na 14 397 Kč a dá se očekávat, že v příštím roce průměrná částka přesáhne 15 000 Kč. Jak každoroční zvyšování důchodů funguje a kdy máte nárok na zvýšení mimo zákonnou valorizaci?

Každoroční valorizace se týká všech penzistů, tedy příjemců důchodu starobního, předčasného, vdovského, sirotčího a rovněž invalidního. K navyšování dochází vždy automaticky a penzisté nemusejí o nic žádat, ani vyplňovat žádné formuláře.

Jak se počítá valorizace?

Státní důchod se skládá ze základní a procentní výměry, přičemž základní složku mají všichni penzisté stejnou, procentní se pak odvíjí od počtu odpracovaných let i výše příjmů. V rámci každoroční valorizace se obě tyto části zvyšují, a to s ohledem na růst inflace neboli spotřebitelských cen a reálné mzdy. V roce 2021 dojde ke zvýšení pevné složky na 3 550 Kč, procentuální část se zvýší o 7,1 %. Zajímá vás, jaký bude váš měsíční příjem? S výpočtem vám pomůže důchodová kalkulačka.

Kdy máte nárok na další navýšení?

Důchody mimo zákonnou valorizaci se automaticky zvyšují při dosažení věku 85 let a to o 1 000 Kč. Nárok na každoroční přepočet důchodu mají také pracující penzisté, a to bez ohledu na to, zda pracují jako OSVČ, na hlavní pracovní poměr nebo mají úvazek zkrácený. Za každý odpracovaný rok v penzi se jim důchod zvýší o 0,4 % vypočteného základu. Přepočet však neprobíhá automaticky a je potřeba si o něj zažádat na příslušené okresní správě sociálního zabezpečení nejdéle do 5 let od doby, kdy jim tento nárok vznikl.

K navýšení důchodů v rámci zákonné valorizace dochází vždy od lednové splátky a týká se každého důchodce, kterému byl nárok na penzi přiznán do 31. prosince předcházejícího roku.