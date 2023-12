Jak čistit bílý nábytek? Ukážeme vám jednoduchý trik

Bílý nábytek je stále velice oblíbený. Postupem času však ztrácí lesk a případné nečistoty jsou na něm bohužel viditelné i z dálky. V takové situaci přichází na pomoc ocet, který je ideální pro čištění různých předmětů v domácnosti. Jak s ním čistit bílý nábytek?

Jak čistíte bílý nábytek octem?

Bílý nábytek oslovil mnoho lidí. Obvykle se vybírá do kuchyně, ale můžete se s ním setkat i jinde, třeba v ložnici nebo koupelně. Klasický interiérový design v bílé je bezesporu oblíbený a působí skvělým dojmem, ale postupem času můžete vidět některé nevýhody bílého nábytku. Mluvíme především o rychlém znečištění a špíně viditelné i z dálky. Je těžké ho udržovat v čistotě, protože téměř každý dotek zanechává stopy.

Stačí jedna lžíce

Ukazuje se, že pokud se chcete zbavit nečistot a rozzářit svůj bílý nábytek, nemusíte hned běžet do obchodu pro čistící prostředky. Ocet může pomoci stejně dobře. Stačí přidat lžíci octa do půl litru vody, promíchat a máte hotovo. Namočte hadřík do roztoku a otřete bílý nábytek. Díky tomu zmizí i ty nejodolnější skvrny.

Proč vsadit na ocet?

Ocet našel mnoho využití. Používá se hlavně k přípravě marinád a konzervování zeleniny, ale tím to zdaleka nekončí. Ocet je také skvělý pro úklid domácnosti. Ocet má antibakteriální vlastnosti, proto se často používá k otírání různých typů povrchů v domácnosti, jako jsou kuchyňské desky, ale používá se také k čištění prkénka. Kromě toho funguje dobře při čištění oken, ledniček, rychlovarných konvic a mikrovlnek a je také schopen zbavit sprchový kouti i velmi odolných usazenin.

Stojí jenom pár korun

Mnoho lidí ocet používá k uvolnění ucpaného potrubí, čištění spár, odstranění nepříjemných pachů a zbavení se ovocných mušek. Ocet lze použít mnoha způsoby. Díky němu se z povrchů odlupují obtížné skvrny, vodní kámen, usazeniny a šmouhy. Mezi jeho výhody patří také cena. Stojí jen pár korun, takže je mnohem levnější než většina čisticích prostředků. Přitom výsledný efekt jeho působení je minimálně stejný, ne-li lepší. Vzpomeňte si na to vždy, když budete mít pocit, že musíte vyrazit do drogerie na nákup čisticích prostředků. S octem rozhodně ušetříte.