Jak bezpečně uklidit rozbité sklo, aby na zemi nezůstal ani kousek

Občas se to stane každému z nás, stačí chvilka nepozornosti a sklenka na pití, okenní tabule nebo žárovka je ve vteřině rozbitá na malinkaté kousky skla, která se dokonale a hlavně neviditelně rozptýlí po podlaze do ohromující vzdálenosti. Nejen, že nyní máte doma rozbitý předmět, který musíte opravit, ale také problém, který je třeba začít okamžitě řešit. Protože jak jistě víte, nic dobrého nemůže vzejít ze střepů skla na podlaze, pracovní desce nebo zavrtání do koberce či čalounění. Jakmile k takové nehodě dojde, musíte ihned podniknout několik kroků, abyste ochránili další členy domácnosti a zvířátka před nebezpečím říznutí či vniknutí střepu do těla. Naučte se proto, jak bezpečně uklidit rozbité sklo, aby na zemi nezůstal ani kousíček.

Co budete potřebovat:

Vybavení / Nástroje:

Koště

Lopatka na smetí

Ruční vysavač nebo dílenský vysavač

Ochranné rukavice

Ochrana očí

Boty s uzavřenou špičkou

LED svítilna

Lepící válec na oblečení

Kuchyňské kleště

Kartáč na drhnutí s nylonovými štětinami

Kbelík

Zahradní hadici

Materiály:

Papírové ručníky nebo ubrousky

Čerstvý krajíc chleba

Lepící páska

Plastový nebo papírový sáček

Noviny

Brambor

Vykliďte místnost a vybavte se

Poproste ostatní členy domácnosti, aby co nejrychleji opustili oblast (spolu se zvířátky), kde k nehodě došlo. Před zahájením procesu čištění skla si nejprve nazujte pevnou obuv s uzavřenou špičkou, ochranu očí a silné rukavice, které se nedají proříznout.

Použijte nejjasnější možné světlo

Jelikož sklo skutečně občas není na zemi pouhým okem vidět, pomozte si světlem. Rozsviťte co nejvíce světel, abyste viděli každý odraz skla. Nejlepší je použít LED svítilnu nebo svítilnu na vašem smartphonu, která vám umožní se naklánět přes povrchy a vidět tak zcela z blízka. Sklo se bude ve světle krásně třpytit a vy tak budete vědět, kde všude se nachází.

Seberte velké střepy

V silných rukavicích nejprve seberte velké střepy skla. Pokud doma nemáte takové rukavice, použijte na nabírání kuchyňské kleště. Nikdy!! nepoužívejte holé ruce. Při likvidaci by měly být střepy umístěny v silném papírovém nebo třívrstvém plastovém sáčku. Pokud se obáváte náhodného pořezání od skla v odpadkovém koši, můžete použít několik vrstev novin do kterých střepy pořádně zabalte.

Tip: Při sběru střepů si nikdy koleny neklekejte přímo na zem. Mohli byste skončit se sklem zaříznutým v koleni. Pokud máte problémy s klouby a tak se nemůžete ohnout, použijte malou stoličku a sedněte si, zatímco budete uklízet střepy ze země.

Zameťte nebo vysajte sklo

Pokud jste si všimli, že rozbité sklo uvízlo ve vláknech koberce nebo v čalounění, použijte kartáč s tvrdými štětinami a pomocí česání jím „vytáhněte“ sklo na povrch látky, než se ho pokusíte zamést nebo vysát. Také při těchto úkonech dbejte zvýšené opatrnosti. Použijte smeták s tvrdými štětinami a lopatku na zametení co největšího množství skleněných střepů. Při zametání dělejte krátké, účinné tahy, aby se malé kousky nerozlétaly po místnosti.

Pokud máte takový typ vysavače, který to dovoluje a stačí na to svým výkonem, tak sklo můžete i vysát. Ruční vysavače a mokré/suché dílenské vysavače jsou pro tuto práci bezpečné.

Ke sběru střepů použijte čerstvý chléb nebo brambory

Ačkoli jste vše důkladně vysáli a zametli, tak i tak zůstali ve vláknech koberců, spárách podlah nebo těsných rozích zachycené drobné úlomky. Pomocí baterky se můžete podívat, jak čekají na to, až na ně někdo stoupne bosou nohu či sáhne rukou. Jedním z účinných způsobů, jak se jich zbavit, jsou předměty ze spíže.

Vezměte čerstvý krajíc chleba a v rukavicích ho přitiskněte na skleněné střepy. Poté chléb můžete preventivně uzavřít do papírového sáčku a rychle zlikvidovat. Pokud nemáte chléb, použijte brambor rozkrojený napůl. Přitiskněte rozkrojenou stranu bramboru na skleněné střepy, abyste je snadno sebrali. Brambory ihned vyhoďte do koše – nekompostujte je.

Drobné úlomky zachyťte pomocí mokrých papírových ručníků

Navrstvěte tři listy papírových ručníků nebo ubrousků a složte je do čtverce. Navlhčete a přitlačte čtverec na skleněné střepy. Střepy se přilepí na papírový ručník a vy je tak budete moci snadno zlikvidovat.

Použijte váleček na oblečení

Válec na oblečení určený k odstraňování chlupů domácích mazlíčků má velmi silné lepidlo a tak výborně poslouží při sběru skla. Po nalepení odstraňte fólii s nalepeným sklem a řádně ji zlikvidujte.

Zachyťte střepy pomocí lepící pásky

V silných rukavicích si oblepte ruku lepicí páskou lepicí stranou směrem ven. Přitiskněte pásku na skleněné kousky a poté pásku opatrně vhoďte do pytle na odpadky.

Proveďte závěrečný úklid

Skleněné střepy se mohou mimo jiné přilepit také na štětiny koštěte nebo lopatku. Vyneste je proto opatrně ven a dobře opláchněte zahradní hadicí přes kbelík. Vodu následně vypusťte do užitkové kanalizace. Před vstupem do domu si nezapomeňte zkontrolovat spodní část bot, zda se v běhounech nezachytilo nějaké sklo. Pokud ano, odstraňte sklo lepicí páskou nebo papírovými utěrkami a ty zlikvidujte.