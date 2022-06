Jestli se vyznáte v šipkařském sportu, víte, že Andrian Lewis je jedním z hráčů první padesátky světového žebříčku. Někdo ho obdivuje, pro jiného je to nevyrovnaný dacan. Nelze mu ovšem upřít skvělou pravačku, která vyřadila v roce 2014 i světovou jedničku Michaela van Gerwena.

Snad každý ví, že šipkařský sport je show a že co šipkař z první stovky hráčů, to ikona. Jsou to často nesportovní postavy, klasickým obrázkem šipkaře je robustní postava a výraz salámisty… Ale nic to nemění na tom, že s ledovým klidem, nehybnou mimikou a pevnou rukou v hale nabité k prasknutí, nahází nulu a porazí tak soupeře. Jedním z takových chlapíků, kteří překvapili svět už ve svých devatenácti letech, je Angličan Adrian Lewis.

Zajímavostí je, že ve svých dvaceti letech mu padl jackpot v Las Vegas, ale bohužel zákony neumožňují vybrat výhru tomu, komu je méně než dvacet jedna let. Už ho to nemusí mrzet, takových jackpotů má na svém kontě dost… Připomínat tuto událost mu ale bude navždy jeho přezdívka v šipkařském sportu, která nemohla být trefnější – „Jackpot“.

Adrian Lewis se chtěl stát profi fotbalovým brankářem, jeho fotbalovou kariéru ale ukončila rvačka na autobusové zastávce. Jizva na hřbetu jeho pravé ruky vypovídá, že se porval na obranu svého kamaráda. Dlouho trvalo, než se mu rána zahojila a proto vzdal svou fotbalovou dráhu a začal postupně „kosit“ šipkařské mistry.

Adrian Lewis bývá označován za nášlapnou minu a má to své odůvodnění. Problémy a slovní napadení s hráči, hádky s organizátory. V roce 2006 nařkl ve čtvrtfinále mistrovství světa Petra Manleyho, že se ho snažil vytočit během jeho hodů. Poslední slovní potyčka se stala v minulém roce s jedničkou na světě Peterem Wrigtem, kdy ho Lewis označil za „podfukáře“.

V roce 2012 se oženil se Sarah Podmore, která má tři děti z svého předchozího manželství, a v prosinci 2012 se jim narodil syn Matthew a o pár let později ještě další dvě děti. Lewis má ještě dceru z předchozího vztahu, která se narodila v srpnu 2009.

O Adrianu Lewisovi určitě ještě uslyšíme, je to bouřlivák, který problémy přímo přitahuje!