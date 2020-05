Ideální prostředí pro množení bakterií je v posteli

Jistě nám dáte za pravdu, že mnoho lidí se v době, kdy jsme se nemohli pohybovat venku, vrhla na hloubkový úklid domácnosti. Mnozí z nás se také zamysleli na hygienickými návyky. Častěji si myjeme ruce a podobně. Toaletní prkénka, kliky u dveří, vodovodní kohoutky, kuchyňské dřezy, držáky na zubní kartáčky – všechno to jsou předměty z našich domácností, které jsou neblaze proslulé jako království bakterií. Pokud doma máte psa, můžete k nim ještě přičíst misky na žrádlo či různé psí hračky. Tím pravým rájem bakterií, ale i roztočů, plísní a dalších mikroorganismů v našich domovech je však něco docela jiného: ložní prádlo a matrace. Pokud je pravidelně neperete, hemží se v nich až skoro třistakrát více bakterií než na oblíbeném „kousátku“ vašeho psa.

V posteli nikdy nejsme sami

V posteli a peřinách tráví lidé každý den mnoho hodin. A společně s nimi i miliony bakterií, roztočů a dalších mikroorganismů. Zahraniční studie společnosti Amerisleep z loňského roku například zjistila, že čtyři týdny neměněný povlak polštáře obsahuje asi 12 milionů KTJ (pozn. kolonie tvořící jednotky – výraz užívaný pro vyjadřování počtu mikroorganismů ve vzorcích) bakterií na čtvereční palec. U stejně dlouho nepraného povlaku peřiny je to pak asi 11,3 milionů KTJ na čtvereční palec. Pro srovnání, toaletní prkénko obsahuje na čtvereční palec asi 172 KTJ, psí miska 306 tisíc KTJ a držák na zubní kartáčky asi 2,1 milionů KTJ. Mezi bakteriemi nalezenými v ložním prádle se přitom dle zmiňované studie z 41 % vyskytují nebezpečné gramnegativní bakterie, které běžně způsobují zápal plic či různé infekce. Prachoví roztoči zase velmi často způsobují alergie.

Jak je možné, že se mikroorganismům v našem lůžku tak daří? „Během spánku se z našich těl odlučují miliony odumřelých kožních buněk a také až jeden litr potu. Tělesným teplem se přikrývky a polštáře zahřívají a v kombinaci s vlhkem se tak stávají ideálním prostředím pro množení bakterií. Odumřelou kůží se zase živí prachoví roztoči, kteří se v našich postelích též vyskytují v milionových počtech,“ vysvětluje Petr Wagner z e-shopu Astoreo, který se specializuje na řadu moderních doplňků do domácnosti včetně lůžkovin a dalších bytových textilií.

Povlečení měňte každý týden a neberte si do postele mazlíčky

Je jasné, že zcela zabránit výskytu bakterií ve svých postelích nedokážeme. Jejich nekontrolovatelné množení ale můžeme jednoduše omezit pravidelnou výměnou lůžkovin. Češi podle průzkumů perou ložní prádlo průměrně jednou za čtyři až pět týdnů, a to je rozhodně málo. Odborníci doporučují měnit povlečení i prostěradlo alespoň jednou týdně. Minimálně dvakrát ročně by pak na vyčištění měla putovat rovněž matrace. „Podmínky pro množení mikroorganismů můžete narušit i tím, že si vyberete správný materiál povlečení, v němž se nebudete nadměrně potit. V tomto ohledu se vyplatí sáhnout po přírodních materiálech s dobrými termoregulačními vlastnostmi, mezi nimiž vyniká především bavlna. Pro teplé letní večery se skvěle hodí bavlněné povlečení v saténové úpravě, které chladí a výborně saje pot. Na zimu pak můžete zvolit bavlněný flanel, který též dobře absorbuje vlhkost, a navíc vyniká hřejivostí,“ doporučuje Petr Wagner. Čistotě lůžka taktéž dopomůžete tím, že na něj nebudete odkládat batohy, tašky, kabelky ani svlečené svršky. A také, že si do postele zásadně nebudete zvát své zvířecí kamarády. „Chráníte tak nejen sebe před bakteriemi a dalšími mikroorganismy z jejich srsti a organismu, ale také je – před bakteriemi lidskými. Držte se zkrátka zásady, že i domácí mazlíček by měl mít svou vlastní ‚postel‘ ve formě boudičky nebo pelíšku,“ doplňuje Petr Wagner.

Jak si poradit s hygienou v ložnici?

S týdně měněným a vhodně zvoleným ložním prádlem v kombinaci s pravidelně čištěnou matrací se v ložnicích uleví zejména lidem alergickým na výkaly prachových roztočů. A těch rozhodně není málo. Podle infografiky zpracované v roce 2018 webem deník.cz trápí alergie třetinu obyvatel Česka, přičemž tento podíl by měl dle předpovědí do roku 2025 vystoupat na polovinu. Nejčastějším alergenem jsou pyly (z 35 %), druhým nejčetnějším pak právě roztoči (z 27 %).

Vedle správně udržovaného lůžka mohou alergikům značně ulevit také čističky vzduchu, které dokážou zachytávat pyl a výkaly roztočů a omezují tvorbu prachu. Pokud budete čističku do ložnice vybírat, zaměřte se na typy méně hlučné, nebo alespoň takové, které nabízejí noční režim. Do ložnice se čistička vzduchu hodí i proto, že čistší vzduch výrazně zvyšuje kvalitu spánku. A v neposlední řadě se čističky vybavené HEPA filtry starají o zachycení virů přenášených vzduchem, včetně v současnosti nejvíce skloňovaného koronaviru. „Kvalitní HEPA filtry ve vztahu k zachycení virů dosahují podle studie NASA, která stojí za jejich vznikem, až 99,9% účinnosti. Aby ovšem čistička plnila svou funkci, je filtr potřeba pravidelně měnit za nový,“ uzavírá Petr Wagner.

Velmi vyhledávané jsou také parní stroje, které použijete na matrace vždy, když měníte ložní prádlo. V dnešní době už není vůbec žádný problém sehnat peřiny a polštáře, které jsou pratelné. A třebaže s ev dnešní době vrací pravé husí peří, jeho čištění je poněkud složitější. Ovšem existují i čistírny, které jsou schopné vyprat a vydesinfikovat péřové sýpky.