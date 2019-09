I sekačky je třeba zazimovat

Že je potřeba se před zimou postarat o zahradu jistě dobře víte. Ale věděli jste, že před příchodem zimy je také nutné se postarat o sekačku a jiné zahradní stroje? S příchodem zimních měsíců naše zahradní pomocníky nepoužíváme klidně i půl roku, a pokud je necháte znečištěné, nebo v sekačce zapomenete starý benzín, můžete tak velmi ovlivnit životnost vašich strojů a to si určitě nepřeje nikdo z nás. Zimní údržba se samozřejmě netýká jen sekaček, ale například i motorových pil a podobného nářadí.

Vše musí být dokonale čisté

První bod, zvládne doma určitě každý sám. Všechny stroje musí být čisté. Očistit byste je samozřejmě měli hned po jejich posledním použití. Ze sekaček odstraňte případné zbytky trávy, z motorové pily pak třeba zbytky dřeva. Stroj si důkladně prohlédněte. Na první pohled se vám sice může zdát čistý, ale po důkladnějším prozkoumání můžete objevit znečištění i na zapadlejších místech. U sekačky nikdy nezapomeňte vyčistit chladicí žebra v okolí výfuku. Pokud na to zapomenete, mohlo by po nějaké době klidně dojít i k požáru. Pokud si lámete hlavu s tím, jak sekačku co nejlépe očistit, může vám pomoci kartáč. Aby se vám lépe pracovalo, můžete jí sklopit dozadu, ale pozor dejte na zapalovací svíčku. Ta vždy musí být nahoru. Co byste však nikdy neměli dělat, je naklápět sekačku do stran. V takovém případě by se totiž velmi snadno mohl olej přiblížit k výfuku, nebo ke vzduchovému filtru.

Nezapomeňte doplnit či vyměnit olej

Výměnu oleje nejspíš také zvládnete vy sami z pohodlí domova. Pokud se na to ale necítíte, můžete se samozřejmě objednat do servisu. Olej vždy doplňujte podle návodu a také používejte doporučenou značku oleje.

Benzínové motory jsou náročnější na servis

V takovém případě je dobré zvážit vaše možnosti a popřemýšlet nad tím, jestli svůj stroj raději nesvěříte do rukou odborníka. Samozřejmě, že důkladně omýt sekačku určitě zvládnete a zvládnete také určitě zkontrolovat všechny šrouby a vruty. Pokud se vám nějaký zdá povolený, hned ho dotáhněte. Ale takové broušení nožů a řetězů bude možná lepší ponechat na odbornících.

Vyčistěte filtr

Dalším důležitým bodem je vyčištění filtrů. Naprostá většina z nich se dá snadno vyčistit profouknutím vzduchem. Pokud se vám ale filtr nelíbí a máte pocit, že je velmi znečištěn, zjistěte, zda se ho lze opláchnout vodou, nebo dokonce i vyprat.

Nádrž musí být prázdná

Nádrž na benzín musí být před zimou prázdná. Pokud benzín v sekačce necháte, můžete tak napáchat více škody nežli užitku. Palivo se totiž rozloží na své jednotlivé složky, a pokud byste chtěli na jaře nastartovat, už se vám to nejspíš nepovede. Nejlépe tedy uděláte, pokud před zimou nádrž vyprázdníte a pak stroj nastartujete a necháte ho běžet do té doby, než se spotřebuje veškeré palivo z palivových cest a karburátoru.

Nezapomeňte ani na bezpečnostní prvky

Všechna lanka, řemeny a jiné důležité součástky je také velmi důležité zkontrolovat. U sekaček vybavených pojezdem je nutné zkontrolovat také převody a řemen. Velmi důležité je také se podívat do návodu, kde je vždy velmi dobře popsán celý postup zimní údržby. Pokud máte doma například zahradní traktor, nebo rider, bude rozhodně lepší, když si na zazimování pozvěte autorizovaný servis.

Důležité je také skladování

Pokud již máte všechny tyto úkony za sebou, je také důležité vybrat vhodné místo ke skladování vaší techniky. Vždy se musí jednat o suché místo, kde by měl být stroj uložen v jeho přirozené poloze.