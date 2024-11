I když nejste truhláři, vestavěnou skříň instalujete snadno sami

Složit si skříň z obchodu s nábytkem zvládne skoro každý. Ovšem když jde o vestavěnou skříň, tak to většinou nechávají lidé na odbornících. Jenže nemusí to tak být. Jde to rychleji a levněji a bez truhláře.

Vestavěnou skříň většinou přijde zaměřit truhlář, pak ji vyrobí a i instaluje. Jenže je to zdlouhavé a čas a práce truhláře jsou leckdy dražší než výrobek samotný. Ale jde to i jinak.

Správné míry

Místo, kam bude vestavěná skříň vložena, máte. Takže vezměte si do ruky metr a zkuste si to změřit sami. Abyste věděli, co všechno změřit, najděte si stránky složsito.cz, a tam jsou přesné návody, co je zapotřebí přesně naměřit a jak. Jsou tu jednoduchá návodná videa, podle kterých to každý zvládne.

Tyto míry pak na stránkách vyplníte do online návrháře, kde můžete specifikovat, co má skříň mít a jak má vypadat. Tento 3D návrhář v sobě obsahuje vlastně všechno, co byste si mohli vymyslet – chcete mít poličky nebo šuplíky? Máte mít dveře dřevěné nebo se zrcadlem? Je tu snad všechno. Opět je tu videonávod, který vás procesem výběru provede.

Truhlář to vyrobí

Pokud to všechno vyplníte a odešlete objednávku, ve Složsito vyrobí celou skříň podle vašich představ na speciálních moderních strojích řízených počítačem, aby to všechno přesně sedlo. Pak vše zabalí a zavezou až k Vám domů. A to je další kouzlo celého procesu. Nepřijede k vám žádný truhlář. Tohle je vestavěná skříň svépomocí. Opět pomocí videa dokážete přesně popsané díly složit na své místo, připevnit jeden ke druhému a sami udělat celou skříň sami. Nemusíte tak platit dojezd ani práci u vás doma. A co je ta pověstná třešnička na dortu? Celá doprava je zdarma!

Takže výsledná cena vestavěné skříně je výrazně nižší. Neplatíte truhláře při zaměření ani skládání, a navíc i doprava je zdarma. Je tu jen váš čas, který tomu musíte věnovat a cena fyzické skříně. Vše díky velmi precizním návodům a službě na Složsito.cz