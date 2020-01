Hubnutí: Jak se zbavit nadbytečných zimních kilogramů?

Zima je obdobím, kdy mnozí z nás přiberou. Máme to v genech, v dobách nedostatku se tělo muselo zásobit před zimou na horší časy. Zkrátka těžká jídla, méně pohybu, to se rovná zpomalení metabolismu a růst tukové vrstvy. Dnes už máme všeho dostatek bez ohledu na roční období, proto tento genetický program jaksi ztrácí význam. Jenže není nic platné říkat si, že už není třeba budovat rezervy. Chladné období dělá svoje a většina z nás čas od času sáhne po nějaké té tučné a sacharidové kalorické bombě. Jak se tedy s přibíráním vypořádat, abychom s příchodem jara nemuseli zoufat nad tím, že se nevejdeme do kalhot?

Postupné kroky jsou lepší než drastické akce

Překvapivě to není tak složité, jak se na první pohled zdát. Netrapte se drastickými dietami. Nevydrželi byste je dodržovat delší dobu. Brzy byste je porušili a následně pak trpěli výčitkami svědomí, což by vám k duševní pohodě a správnému stravování rozhodně nepřispělo. Mnohem lepším řešením, než nárazové diety jsou dlouhodobá postupná opatření, která vás pozvolným způsobem nasměrují ke správné životosprávě. Pojďme tyto zásady probrat. Pokud se jich budete držet, uvidíte, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Omezte množství pečiva a příloh

Prvním krokem je snížit množství příloh, tedy brambor, rýže, těstovin. Můžete ubírat postupně. Totéž v případě pečiva. Místo dvou housek si dejte jednu. A vyměňte bílé pečivo za celozrnné. Postupně můžete vyzkoušet i celozrnnou rýži a těstoviny. Pravděpodobně budete mít po snížení porcí pocit, že je jídla málo, můžete se cítit nenasycení. Co s tím? Nahraďte ubrané množství pečiva a příloh zeleninou. Zasytí vás, protože obsahuje hodně vlákniny. Navíc díky ní doplníte vitamíny i minerály. Velmi důležité je i to, že má minimální množství kalorií.

Zeleninu upravujte tepelně

Určitě vznášíte připomínku, že v chladném období nejsou letní zeleninové saláty zrovna ideální stravou. Proto si zkuste zeleninu tepelně upravit, aby vás pokrm zahřál. Objevte kouzlo grilované a restované zeleniny, ale i zeleniny vařené. Pozor, nevařte ji dlouho, ztrácí tím vitamíny a další tělu prospěšné látky – nejšetrnějším vařením je vaření v páře. Výborné jsou také husté zeleninové vývary.

Bílkoviny vám pomohou se nasytit

Dále zvyšte objem bílkovin. Nemusí to být jenom ve formě libového masa jako kuřecího, krůtího, nebo ryb a mořských živočichů. Přidejte i vajíčka a hlavně luštěniny. V minulosti tvořily luštěniny významnou součást stravy a je škoda, že je dnes nezařazujeme do jídelníčku častěji. Jsou velmi zdravé. Koho luštěniny nadýmají, ať vyzkouší červenou čočku, která tímto neduhem netrpí, a navíc se při jejím zpracování obejdete bez zdlouhavého namáčení. Bílkoviny zasytí na mnohem delší dobu, navíc jsou základním stavebním kamenem našeho těla. Když si připravíte snídani s vyšším podílem bílkovin, zjistíte, že celé dopoledne nebudete mít hlad.

Nebojte se kvalitních tuků

Není také třeba bát kvalitních tuků. Jde především o za studena lisované oleje, v biokvalitě, extrapanenské. Velké množství zdravých nenasycených mastných kyselin obsahuje řepkový a olivový olej, proto by ve vašem zimním jídelníčku neměly chybět. Můžete si třeba uvařenou zeleninu zlehka pokapat olejem.

Ořechy proti mlsání

Dopřejte si také různé druhy ořechů. Najdete v nich řadu minerálů potřebných pro správnou funkci nervů, svalů a pomáhají i posilovat imunitu. Zároveň jsou vhodnou prevencí před nárazovým mlsáním nezdravých pochoutek typu chipsy, bonbóny apod. Místo pytlíku chipsů mějte vždy v zásobě pytlík ořechů, který si nasypte do misky. Na rozdíl od nezdravého mlsání nejsou plné sacharidů, a naopak vám pomohou zklidnit nervovou soustavu a potlačit hlad.

Vynechte sladké limonády

Dodržujte pitný režim. Postupně eliminujte popíjení sladkých limonád. Obsahují spoustu kalorií navíc, barvivy a konzervanty vaše tělo zahlcují chemií. Vsaďte raději na kvalitní čistou vodu a čaje.

Nezapomeňte na pravidelnost

Jezte pravidelně malé porce několikrát denně. Ideální je cca 5-6 krát po zhruba třech hodinách. Nepravidelné jídlo ve velmi dlouhých časových intervalech způsobuje, že se organismus obává, že další nášup hned tak nedostane, a proto schovává zásoby na horší časy.

Používejte koření

Nebojte se používat při vaření koření. Mnohé z nich jako třeba chilli nebo kurkuma, ale i sušený zázvor, česnek, paprika a pepř dokážou organismus zahřát. Podporují trávení, spalování tuků, a to je přesně to, co vy potřebujete.