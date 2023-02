Hadi na zahradě? Těchto 12 rostlin je spolehlivě odpudí!

Každý, kdo někdy na zahradě zahlédne hada, může být nepříjemně překvapen – obzvlášť, pokud zrovna vytrháváte vysoký plevel na záhoncích a had se z ničeho nic pohne. Ačkoli hadi jsou užiteční, protože na zahradě loví hlodavce a další škůdce, kteří mohou poškodit rostliny nebo vniknout do domu, tak se nejspíše shodneme, že ne každý chce mít hada na záhoně. Ačkoli u nás existuje jen jeden druh jedovatého a nebezpečného hada (zmije), tak je na svém pozemku pravděpodobně ani tak nechcete, zejména pokud máte v okolí děti a domácí zvířata.

Výsadba rostlin odpuzujících hady na zahradě může hady odradit a navíc je to humánní způsob, jak je přimět, aby se drželi v dostatečné vzdálenosti od zahrady a domu. Ačkoli terénní úpravy, které mají zabránit hadům, mohou být jednou z nejneobvyklejších strategií plánování, o kterých jste slyšeli, věřte nám: Vědět, jak se hadům vyhnout, je mnohem lepší než se jich zbavovat poté, co se zabydlí na zahradě nebo v kůlně.

Hadi mají špatný zrak, ale jsou schopni lovit pomocí Jacobsonova orgánu, chemoreceptoru v nosní přepážce. Díky tomu jsou velmi citliví na pachy, a proto má většina rostlin odpuzujících hady silnou vůni. Majitelé domů, kteří hledají přírodní odpuzovač hadů, by měli tyto aromatické (nebo jinak pro hady nevábné) rostliny přidat na své pozemky.

Cibule

Cibule, rostlina se silnou vůní z podzemí, je přesně tím druhem rostliny, který hady odradí. Díky velkému množství odrůd cibule si zahrádkáři mohou vybrat z mnoha druhů, které vyhovují jejich pěstitelské oblasti a chuti. Cibule se nejlépe pěstuje ze semen nebo sad malých cibulek.

V mírném podnebí se cibule může pěstovat jako chladnomilná plodina až do jara. V chladném podnebí ji vysazujte, jakmile půda dostatečně rozmrzne. Cibule vyžaduje hodně slunce, proto hledejte odrůdy, které jsou buď dlouhodenní (14 až 16 hodin slunečního svitu), nebo krátkodenní (10 až 12 hodin). Jedná se o odolnou plodinu, technicky vzato dvouletou, ale nejčastěji se pěstuje jako jednoletá.

Měsíček lékařský

Měsíčky se dobře hodí jako obruba záhonů. Kromě toho, že patří mezi rostliny, které odpuzují hady, pomáhají měsíčky odradit i další běžné zahradní škůdce. Běžná jednoletá odrůda, měsíček francouzský (Tagetes patula), se neuvěřitelně snadno pěstuje ze startů nebo semen. Květům se daří až do konce léta a začátku podzimu, kdy mnohé letní letničky začínají vadnout.

Odrůdy, jako je Inca Gold, mají květní hlávky podobné puchýřkům a jiné, jako Sunrise a Tiger Eye, mají pestrou škálu barev od sytě oranžové až po žlutou. Některé druhy měsíčků rostou v teplých oblastech jako trvalky, například měsíček horský (Tagetes palmeri) a měsíček mexický (Tagetes lemmonii). Měsíčky dávají přednost plnému až částečnému slunci, aby rostliny chránily před horkým odpoledním sluncem.

Citronová tráva

Tato krásná bylina podobná trávě pochází ze Srí Lanky a jižní Indie a je základem mnoha asijských pokrmů. Má citrusovou chuť, kterou kuchaři milují, ale hadi se jí obloukem vyhýbají. Při výsadbě do země může citronová tráva růst v trsech vysokých 90 až 150 centimetrů a širokých 60 centimetrů. Díky tomu je jednou z nejatraktivnějších a nejúčinnějších okrajových rostlin, které mohou hady odradit. Pěstujte ji na místě s plným sluncem a úrodnou půdou, kde bude mít dostatek tepla.

Bazalka vytrvalá

Jedním z pachů, které hadi nejvíce nesnášejí, je vůně bazalky. Stejně jako všechny bazalky, i bazalka vytrvalá má silnou vůni, ale s charakteristickým hřebíčkovým zápachem, který ji řadí mezi nejlepší rostliny odpuzující hady. Jako bonus může tato bazalka dorůst výšky až 180 centimetrů, ale lze ji zastřihnout do tvaru živého plotu. Má pěkné fialové a zelené listy se silnou vůní, takže se tradičně pěstuje pro své éterické oleje.

Pokud hřebíčkovou bazalku nemáte k dispozici, zkuste jinou odrůdu bazalky, která s velkou pravděpodobností odradí hady stejně dobře. Krásná, snadno pěstovatelná bazalka dává přednost rannímu slunci před horkým odpoledním sluncem, které může její listy spálit.

Česnek kuchyňský

Ačkoli je to právě česnek, který ochucuje tolik pokrmů, i stonky česneku mají svou charakteristickou silnou vůni. Éterické oleje této rostliny se mohou otřít o hadí tělo a patří mezi nejlepší rostliny pro odpuzování hadů na zahradě. Česnek také odpuzuje řadu dalšího hmyzu a zahradních škůdců a drobné bílé květy, které vytváří, mohou dokonce přilákat včely.

V oblastech s mírnou zimou lze cibuloviny sázet od října do prosince. V ostatních případech sázejte cibulky česneku brzy na jaře, když je půda schůdná. Česnekovou cibuli rozlomte na stroužky a zasaďte je špičkami nahoru. Rostlinám dopřejte plné slunce a pravidelnou zálivku. Ve většině pásem se česnek vrátí jako vytrvalá bylina.

Česnek pokojový (Česneková tráva)

Pokojový česnek je trvalka odolná vůči suchu. Na jaře a v létě vytváří množství růžových levandulových květů. Ačkoli se nejedná o pravý česnek, tak i tak odradí hady, protože jeho listy a květní stonky vydávají česnekový zápach. Zajímavé je, že květy voní jako hyacint a výborně lákají včely. Jakmile se česnek společenský usadí, snese hodně slunce a tepla, aniž by vyžadoval mnoho vody.

Cibule kuchyňská

Okrasná cibule, které patří do čeledi cibulovitých, má přirozeně silnou vůni odpuzující hady. Ačkoli cibule odradí hady a další škůdce, tak velké, fialové květy kvetoucích cibulí lákají opylovače. Jejich barvy jsou často růžové nebo fialové, ale dnes již existuje nekonečné množství hybridů kvetoucí cibule.

Pokud toužíte po opravdu velkém kontrastu na zahradních záhonech, pak sáhněte po cibuli Allium stipitatum ‚White Giant‘ (Allium stipitatum ‚White Giant‘), která vytváří až 20 centimetrů široké, ostře bílé květní koule. Pokud chcete něco trochu jiného, vyzkoušejte cibuli bublinatku (Allium sphaerocephalon), která kvete oválnými květy sytě červené barvy. Většina odrůd může růst na plném až částečném slunci a je většinou mrazuvzdorná.

Pažitka pobřežní

Pažitka, která je příbuzná cibule a česneku, je považována za vytrvalou bylinu taktéž patřící mezi rostliny, které odhánějí hady. Vyzařuje silnou cibulovou vůni, kvete sladkými světle fialovými kulovitými květy, které lákají včely, a vyžaduje podstatně méně slunečního světla než česnek nebo cibule. Snášejí lehký stín a dobře se jim daří při neustálém zastřihávání. Dopřejte jim bohatou kompostovanou půdu a vydrží vám dlouhá léta, a to i v oblastech s chladnými zimami.

Nestarka bílá

Nestarka je severoamerická rostlina s hořkými listy a kořeny. Je to trvalka, která dorůstá výšky 90 až 150 centimetrů, snáší chladný stín a středně vlhké až vlhké půdy a je vhodnou rostlinou do dešťových zahrad nebo jiných vlhkých míst na zahradě. Má tmavě zelené listy s jemnými bílými květy.

Nestarka obsahuje chemickou látku, která je pro hady vysoce toxická. V tradiční domorodé medicíně se používá k léčbě hadího uštknutí, při požití může být mírně toxická a měla by se držet mimo dosah domácích zvířat.

Pelyněk černobýl

Pelyněk je nenáročná trvalka, která má atraktivní zeleno-stříbrné listy, silnou vůni a hořké silice. Její červeně zbarvené květy lákají motýly. Pelyněk dorůstá výšky 90 až 120 centimetrů, snáší téměř všechny půdní podmínky a dává přednost plnému slunci. Jeho příbuzný pelyněk pravý má krajkové stříbrné listy se žlutými květy a má ráda podobné podmínky. Oba obsahují těkavé silice, které jsou pro hady nevábné.

Echinokaktus grusonii

Většina kaktusů je díky svým trnům vhodným prostředkem k odhánění hadů, zejména ve skalkách. Mají rády hodně slunce a jsou odolné vůči suchu. Vzhledem k tomu, že hadi jsou nízko u země, mohou hady na vaší zahradě odradit různé kulovité sudovité kaktusy, například Echinokaktus grusonii, které rostou také nízko u země. Tato rostlina připomínající jehličí může dorůstat až 90 centimetrů v průměru a je pokryta spoustou zákeřných ostnů.

Ti, kteří nežijí v horkém, pouštnímu klimatu podobném prostředí, budou muset kaktus v chladných měsících přenést dovnitř. Na rozdíl od hadovitých rostlin je není snadné přesadit. Chcete, aby zlatý sudovitý kaktus vypadal ve vaší zahrádce bezproblémově, ale flexibilně ho přenést dovnitř, když se ochladí? Zasaďte jej do květináče s dobře propustnou zeminou pro sukulenty a poté květináč zasaďte do země tak, aby byly hadí ostny kaktusu v úrovni země. Nezapomeňte do výsadbové jámy nasypat hodně kamenů, aby se zajistila dobrá drenáž.

Tchýnin jazyk

Tato rostlina není na seznamu rostlin, které hadi nenávidí, kvůli silnému zápachu, ale spíše proto, že ji hadi považují za choulostivou. Samotné listy, které vypadají jako had vzpínající se na odhánění predátorů, jsou pro hady ostré a nepříjemné.

Na trhu je několik atraktivních odrůd této rostliny. Většina z nich může zůstat venku v pásmech s mírnou zimou; v chladnějším podnebí je zahrádkáři často vykopávají a přezimují v interiéru. Rostlina snáší slabé osvětlení v interiéru i venku, nepotřebuje mnoho vody a snadno se přesazuje.