Fazol šarlatový. Velice zajímavá rostlina, kterou se rozhodně vyplatí pěstovat

Neznáte fazol šarlatový a zajímá vás, proč se jeho pěstování tak vyplatí? Jde totiž o krásnou rostlinu, která je zároveň chutnou zeleninou i luštěninou. V zahradních záhoncích, ale třeba i na balkoně bude vypadat nádherně, jako atraktivní pnoucí letnička. Díky svému růstu může poměrně rychle vytvořit hustou zástěnu. Jejími plody jsou zelené lusky, které jsou jedlé a řadí se mezi chutnou zeleninu. Mohou se používat i při vaření, a to klidně do polévky. Lusky navíc zrají postupně, a tak jich můžete mít velkou zásobu během celého léta. A nakonec jsou tu zralá semena, což jsou vlastně fazole. Ty jsou poměrně velké a barevné, což z nich dělá velice atraktivní luštěninu.

Fazol šarlatový

Tento druh fazolu se řadí do velmi početného rodu fazol, kam patří také jeho mnohem známější kolega, a to fazol obecný. Oba tyto druhy pochází z tropických oblastí Ameriky. V Evropě se do povědomí lidí dostal mnohem déle, a to až kolem druhé poloviny 17. století, kdy se začal mnohem více pěstovat.

Jak fazol šarlatový vypadá?

Řadí se mezi liánovité rostliny a může se dorůst až do výšky kolem čtyř metrů a je tedy jasné, že ke svému růstu budou potřebovat patřičnou oporu. Listů má rostlina velký počet a zbarvené jsou do tmavě zelené barvy. Květy mají motýlovitý tvar a zbarvené jsou do červené, červenohnědé, či červenobílé barvy. Z těchto květů, které jsou mimo jiné opravdu velice dekorativní se můžete těšit zhruba od poloviny měsíce června až do konce září. Plody této rostliny jsou lusky, které jsou dlouhé kolem 25 centimetrů. Jejich povrch je drsný a mají opravdu nepřehlédnutelnou špičku. Lusky se jedí celé, jako poměrně chutná zelenina. Jako poslední tu máme semena, což jsou fazole a zbarvená mohou být různě. Například do červené, ale mohou mít i červenofialové či hnědé mramorování, nebo i žíhané.

Jak na pěstování?

Narozdíl od svého blízkého příbuzného fazolu obecného, je tento druh připraven snést trochu horší podmínky. Je tedy více odolný především proti chladu, ale ani to neznamená, že by bylo dobré semena vysévat příliš brzy. Rozhodně je lepší počkat až na polovinu května. Před samotným výsevem semena namočte na dva dny do vody, nabobtnají a rychleji vzejdou. Fazol šarlatový se také trochu odlišuje způsobem klíčení. První listy se totiž začínají objevovat již pod zemí.

Semínka vysévejte zhruba do sedmi centimetrové hloubky přibližně po 8 semenech na vzdálenost 60 až 100 cm. Pěstovat ho můžete i v balkonových truhlících, ale nezapomínejte na to, že fazol budete vést oporou do výšky. Je tedy nutné pro něho mít dostatek prostoru. Velice často se vysévá spolu s kukuřicí, která mu poskytne naprosto přirozenou a dostatečnou oporu. Chybu neuděláte ale ani společným záhonem s lichořeřišnicí, která by ho měla ochránit před nezvanými hosty. Po výsevu nezapomínejte také na dostatečný přísun vláhy.

Doba pro sklizeň

Pokud chcete sklízet celé lusky, jako chutnou zeleninu, sklízejte je postupně, pravděpodobně to bude asi každé tři dny. Tu správnou chvíli pro sklizeň poznáte dle malého křupnutí ve chvíli, kdy je ohnete. Pokud ale chcete sklízet místo lusků fazole, musíte počkat až lusky zaschnou. V tuto chvíli jsou již fazole zralé.