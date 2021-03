Eukalyptus jako pokojová rostlina? Proč ne!

Eukalyptus, chcete-li blahovičník lze s úspěchem pěstovat i u nás jako pokojovou rostlinu. Hlavním parametrem je ale výběr druhu rostliny, kterých je více než 700 druhů. Důležité je sáhnout po menších kompaktnějších odrůdách. Jinak vám z rostlinky vyroste několik metrů vysoký, ne příliš vzhledný strom nebo keř.

Jaké druhy eukalyptu se hodí pro pěstování u nás?

Určitě doporučujeme hlavně Eucalyptus gunnii (Blahovičník Gunnův), který lze vhodným řezem udržet v přiměřených velikostech a navíc patří k odrůdám s nejvyšším obsahem vonných silic. I tak ale musíte počítat s tím, že za chvíli bude potřebovat poněkud více prostoru. Ale nepředbíhejme.

Nejjednodušším způsobem, jak pěstovat eukalyptus, je z vlastních sazeniček ze semen, které objednáte na internetu nebo přes své zahradnictví. Období března je navíc nevhodnější doba pro výsev. Výsev provádíme do mini pařeniště nebo klasicky do větších kelímků od jogurtu. Do těch nezapomeňte udělat odtokovou dírku, protože semena sice chtějí vlhko, ale nesnesou přemokření zejména z důvodu rozvoje plísňových onemocnění. Určitě doporučujeme i drenážní vrstvu v podobě keramzitu nebo štěrkových kamínků.

Se substrátem si hlavu lámat nemusíte. Stačí sáhnout po mírně kyselých zeminách. Můžete koupit zeminu pro rododendrony a smíchat 1:1 s univerzálním zahradním substrátem. Stejně tak můžete použít hrabanku z jehličnatých lesů nebo rašelinu. Takto výrazně kyselou zeminu smícháte se zahradním substrátem 1:2.

Náš tip: 2 dny před výsevem dejte na misku vatu, kterou dobře navlhčíte. Na tu umístíte semena a pravidelně rosíte. Semena krásně nasáknou vodou, což urychlí klíčení. Misku nedávejte k topení, protože nejvhodnější teplota pro klíčení je do 20 °C.

Překvapí vás rychlý růst

Třebaže jste dali na naší radu a sáhli po odrůdě kompaktnějšího blahovičníku Eucalyptus gunnii, stejně budete kroutit hlavou, jak rychle rostlinka roste. Pokud jste zvyklí pokojové rostliny přesazovat jednou za dva roky nebo každý rok do stejného květináče s tím, že třeba jen vyměníte část zeminy, tak s tím si u eukalyptů nevystačíte. Jarní přesazení každý rok a do o minimálně několik cm většího květináče vás nemine. Navíc, i přes poctivé prostříhávání, bude z rostliny zanedlouho poměrně velký keř jako mobilní zeleň. Rozhodně vám na zahradě nebo terase udělá tato voňavá kráska rozhodně radost. Krásné stříbrno-zelné chlupaté listy nenechají v klidu snad žádného milovníka zahrad. Vzhledem k rychlému růstu je důležitá nejen pravidelná zálivka, ale také pravidelné přihnojování. Nejméně dvakrát do měsíce rostliny přihnojujeme běžným hnojivem pro pokojové květiny.

Náš tip: Pokud rostlinu používáte pro výrobu domácí kosmetiky, sáhněte po bio hnojivech vhodných pro bylinky.

Během letního zaštipování budete mít zásobu eukalyptových výhonků, které využijete v domácí lékárničce. Eukalyptus našel uplatnění jak v lékařství, tak v kosmetice. Pomáhá v léčbě dýchacích cest, bronchytidě, působí antibakteriálně a antisepticky. Eukalyptové lístky můžete použít do rýmovníkové masti. Návod na přípravu najdete zde. Eukalyptová silice je navíc příčinou, že je rostlina velmi odolná vůči všemožným škůdcům a navíc chrání i sousední rostliny. Můžeme ho tedy používat jako přírodní insekticid.

Hlavní řez by pak měl přijít s prvními mrazíky, kdy letněnou rostlinu uložíme do bezmrazové světlé místnosti. Omezíme zálivku a přestáváme přihnojovat.

Věděli jste že:

Jde o je tropickou rostlinou z čeledi myrtovité.

Eukalyptová silice je cineol.

Eukalyptus pochází z Austrálie a Tasmánie, kde je hlavní složkou potravy koal a kde dorůstá desítky metrů.

U nás blahovičníky kvetou jen velmi zřídka, plodem jsou čtyřhranné tobolky.

Pokud už blahovičník pěstujete, možní se potýkáte s menším neduhem. A to malý počet lístků na větvičkách. Nízké olistění je zapříčiněno nedostatkem světla. Naopak zakroucené listy značí, že je světla příliš. Nejvhodnější jsou proto západní či východní okna s rozptýleným světlem.