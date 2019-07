Domácnost bez chemie

V dnešním světě je ekologická domácnost velmi diskutované téma a to hned z několika důvodů. Velmi se řeší dopad naší činnosti na planetu Zemi. A různé čisticí prostředky, které jsou plné chemie a poté co je použijeme, se dostávají do půdy, životnímu prostřední rozhodně neprospívají. A to není úplně jediný důvod. Chemie totiž rozhodně neprosívá ani našemu zdraví.

Opravdu jsou čisticí prostředky tak škodlivé?

Není tomu tak dávno, co na toto téma vyšla zcela nová studie. Její výsledky jsou doslova alarmující. Tato studie totiž říká, že pravidelné čištění domácnosti chemickými prostředky je stejně tak škodlivé, jako byste denně vykouřili krabičku cigaret. Mimo to, také velmi trpí naše kůže a mohou se nám objevovat různé ekzémy a vyrážky. Sáhněte si do svědomí, opravdu všichni používáte při úklidu ochranné gumové rukavice?

Používání chemických prostředků má tedy téměř samá negativa, tak proč nevyzkoušet výrobu vlastních prostředků, které budou šetrné k vám i k naší přírodě? Věřte nebo ne, není to nic těžkého a už vůbec ne nákladného. Výroba domácích čističů vás přijde několikanásobně levněji, než jejich kupování.

Jak šetrně vyčistit dřevěné prkénko?

Dáváte všechno nádobí a to i včetně toho dřevěného do myčky na nádobí? A víte, že to je chyba? Vysoká teplota, kterou se v myčce na nádobí dřevo umývá, mu vůbec neprospívá. Může se vám tak stát i to, že místo dřevěného prkénka vytáhnete z myčky prohnuté, dřevěné cosi. Dřevěné prkénko lze přitom vyčistit tak snadno. Rozkrojte citron a jednu půlku posypte obyčejnou kuchyňskou solí a prkénko vyčistěte. Poté ho jen opláchněte pod tekoucí vodou a je hotovo. Věřte tomu nebo ne, ale výsledek je opravdu geniální.

Jak na ucpané odpady?

Všichni jistě dobře známe starého dobrého pomocníka v boji s ucpaným odpadem a tím je žíravina jménem Krtek. Určitě ale nejsme jediný, kdo jeho používání doslova nesnáší. Pokud máte navíc doma malé děti, nebo domácí zvířata, může být jeho používání doslova riskantní. Pozření této žíraviny je totiž život ohrožující, natož pro malé děti. Odpad je ale potřeba jednou za čas vyčistit. Ať už v kuchyni, kde se usazují zbytky jídla, nebo v koupelně, kde náš odpad zase nejčastěji trápí usazené vlasy. Naštěstí i na tento problém lze dobře a jednoduše vyzrát. Začněte tím, že do odpadu nalijete několik litrů vroucí vody. Poté do něj nasypte přibližně půl hrníčku jedlé sody a zalijte stejným množstvím octa. V tuto chvíli propukne chemická reakce, odpad začne bublat a krásně se pročistí. Přibližně po 15 minutách do odpadu znovu nalijte několik litrů vroucí vody a máte hotovo.

A víte, že dřez můžete vyleštit jen za pomocí hladké mouky? Postačí jí pouze do dřezu nasypat a vydrhnout.

Existuje i nějaký univerzální čistič?

Samozřejmě, že ano a použít ho můžete opravdu téměř všude. Připravte si libovolné množství vody, do které nalijeme stejné množství nějakého vysokoprocentního alkoholu, například vodky, která vám moc nechutná. Abychom přebyli nepříjemnou vůni alkoholu, přidáme do směsi několik kapek nějakého esenciálního olejíčku, dle vaší volby. Výslednou směs to krásně provoní, nebojte se, že by prostředek nevoněl. Výslednou směs pak už jen přelijte do rozprašovače a máte hotovo.

Lze bez chemie i prát a čistit pračku?

Vyzkoušeli jsme již velké množství čističů, které slibují, že pračku bez problémů vyčistí a zbaví zápachu. Bohužel ani jeden nefungoval. Víte co ale fungovalo spolehlivě? Nejprve je třeba za potřebí trochy octa pračku ručně umýt. Vyčistěte zásobník na prací prášek i prostor pod ním. Dále nezapomeňte vyčistit i záhyby pod gumou v bubnu pračky. Poté již jen do zásobníku na prací prášek nalijte panák octa a pračku zapněte. A jak na výrobu domácího pracího prášku? Na jeho výrobu budete potřebovat pouze 1 kg prací sody (pozor, musí být opravdu prací, ne jedlá), 100g mýdla na praní. Postup je pak velmi lehký. Pouze ve velké, uzavíratelné nádobě smícháme prací sodu spolu s mýdlem, které si nastrouháme. Takto vyrobený prášek se hodí na barevné i bíle prádlo. Pokud chcete, můžete si do prášku přidat bělidlo a ten používat na bílé prádlo. Do plné pračky pak postačí přibližně 2 polévkové lžíce prášku. Jedna prací dávka vás pak vyjde pouze na cca 2 Kč. Aviváž vytvoříme tak, že 2 lžičky octa smícháme spolu s vodou a pár kapkami esenciálního oleje.