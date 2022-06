DIY: Obličejové mlhy pro zářivou a hydratovanou pleť

Horké letní dny jsou již tady. Pokud toužíte po tom, abyste při nich vypadali stále svěže, doporučujeme vám mít neustále při ruce na cesty tyto hydratační mlhy. Díky ním pokožku okamžitě zchladíte, zklidníte a ochráníte. A existuje tolik jejich použití: Rozprašte si na obličej mlhu pro rehydrataci a osvěžení make-upu, hydratujte vlasy a pokožku hlavy nebo ji mějte jako hydratační sérum po umytí obličeje. Zvlášť v horkých letních dnech je velmi oceníte!

Tyto DIY obličejové mlhy jsou zdraví prospěšné, bojují proti akné, osvěžují a dokonce dokážou zlepšit náladu – díky nim bude totiž vaše pleť vážně zářit.

Položky, které musíte mít po ruce:

skleněnou lahvičku (může být i plastová) s rozprašovačem

destilovanou vodu

organickou růžovou vodu

čisté organické aloe vera

organické sáčky zeleného čaje

1 čerstvou, bio okurku

levandulový esenciální olej

ylang ylang esenciální olej

tea tree olej

olej s vitamínem E

organický vilínový olej

Hydratační mlha z aloe vera a okurky

Aloe a okurka jsou zde největšími hvězdami. Okurka má přirozeně vysoký obsah vody, stejně jako vitamínů a minerálů. Aloe vera je super utěšitel, který má působivou schopnost zmírnit podráždění, zarudnutí a zánět.

Co budete potřebovat:

1 malou okurku

1/3 šálku destilované vody

1 čajovou lžičku aloe vera

1 čajovou lžičku vilínu (můžete vynechat, pokud jste citliví na adstringentní přísady)

skleněnou lahvičku s rozprašovačem

Postup: Oloupejte a nakrájejte okurku (nakrájejte na kostky nebo vhoďte do kuchyňského robotu). Používáte-li procesor, přeceďte přes plátýnko, abyste extrahovali esenci okurky a udrželi mlhu světlé barvy. Není na škodu občas zahrnout některé nakrájené kousky do směsi. Nalijte do rozprašovače spolu s vodou, aloe vera a vilínem, důkladně protřepejte! Používejte podle potřeby.

Růžová zklidňující mlha pro pomalejší stárnutí pleti

Růže má několik přínosů pro zdraví pokožky, včetně hydratačních, protizánětlivých, antibakteriálních a antioxidačních vlastností. Směs také obsahuje olej s vitamínem E, což je silný antioxidant, který bojuje proti poškození volnými radikály, stabilizuje kolagen a mnoho dalšího.

Co budete potřebovat:

½ šálku organické růžové vody

pár kapek oleje s vitamínem E

3 kapky esenciálního oleje ylang ylang

skleněnou lahvičku s rozprašovačem

Postup: Smíchejte vodu, olej s vitamínem E a olej z ylang ylang ve skleněné lahvičce. Vaše růžová zkliďňující mlha je na světě!

Mlha na obličej proti akné ze zeleného čaje

Směs protizánětlivého zeleného čaje a oleje tea tree z něj dělá ideální pleťovou mlhu pro mastnou nebo akneózní pleť. Tea tree má antibakteriální a mastnotu zmírňující vlastnosti, zelený čaj zase mírní záněty.

Co budete potřebovat:

½ šálku vychladlého zeleného čaje

4 kapky esenciálního oleje tea tree

skleněnou lahvičku s rozprašovačem

Postup: Sáček zeleného čaje namočte do ½ šálku vařící vody. Po pěti minutách sáček vyjměte a před nalitím do láhve ho nechte důkladně vychladnout. Do lahvičky přidejte tea tree olej, našroubujte vršek a protřepejte!

Levandulová antibakteriální mlha

Levandule není jen uklidňující, relaxační vůně, ale může také pomoci vyvážit přirozené bakterie vaší pokožky a zmírnit podráždění.

Co budete potřebovat:

½ šálku destilované vody

4 kapky levandulového esenciálního oleje

1 čajovou lžičku vilínu

skleněnou lahvičku s rozprašovačem

Postup: Do lahvičky s rozprašovačem dejte vodu, levandulový olej a vilín. Protřepejte a nastříkejte na obličej!