Denního světla ubývá, postačí nám LED žárovky?

V zimě je den kratší, počet hodin, kdy je venku světlo, se snižuje. Ať chceme, nebo ne, i tohle ovlivňuje naši náladu, zdraví a celkově organismus. Ostatně, jistě už jste někdy slyšeli o fototerapii, tedy o terapii světlem. Světlo je pro naše tělo velmi důležité.

Považujeme ho za samozřejmost, přesto se nám ho mnohdy nedostává. Kolik z nás tráví denně 8 hodin v uměle osvětlených areálech či místnostech, kolik domácností nemá okno v koupelně či na chodbě a jsou tak odkázány pouze na žárovky?

Denní světlo má na náš organismus neoddiskutovatelný vliv

Všichni v sobě máme zakódovaný jakýsi biorytmus, jehož délka je proměnlivá zhruba od 20 do 28 hodin. Všimněte si někdy, že pracuje i v závislosti na intenzitě denního osvětlení. Světlo v organismu stimuluje hladinu dopaminu, serotoninu (hormonu štěstí) a tvorbu vitaminu D. Nedostatek světla podporuje tvorbu melatoninu, který nás ponouká ke spánku.

Nemocní se s dostatkem přirozeného světla rychleji uzdravují, studenti se lépe soustředí, práce rychleji ubývá, jsme bystřejší, čilejší, šťastnější. Denní světlo má vliv na celý náš život a tím umělým ho nahradíme jen těžko.

Vytvořit si denní světlo uměle není až tak jednoduché, během dne se totiž mění. Ráno je studenější, při západu slunce naopak teplé, vše je modifikováno ročním obdobím. Pak navíc světlo projde proskleným oknem, přes záclony apod. Čím tohle napodobit? Plně to nedokážeme. Přesto jsou tu jisté možnosti. Zřejmě víte, že studené světlo LED zářivek je vhodné například do pracovny, zatímco teplé žlutě svítící žárovky se hodí do obývacího pokoje, kam si chodíte odpočinout. Zajímavou možností jsou také stmívatelné žárovky, i jimi lze efekt denního světla napodobit. Plně ho ale nahradit nedokážou.

Sluneční paprsky uzdravují a šetří peníze za energie

Slunečním paprskům a dennímu světlu byste se měli vystavovat, co nejvíce je to možné. Konkrétně sluneční paprsky v těle přispívají k tvorbě vitaminu D, který má velký vliv na obranyschopnost organismu. V severských zemích, kde jsou dny extra krátké, je běžné doplňovat vitamin D formou doplňků stravy.

Z toho důvodu je vhodné chodit za pěkného počasí na procházky a také si co nejvíce slunce pustit domů. Pokud dokážete využít v domácnosti denní světlo na maximum, ušetříte za elektřinu. Mimochodem, na míru denního osvětlení myslí i legislativa, nastudujte si § Vyhlášku 20/2012 Sb. ČSN 730580-2:2007 Část 2: Denní osvětlení obytných budov.

Na denní světlo je vhodné myslet také v diskuzích o změnách času. Víte, že pokud by byl zaveden jednotný zimní čas, v červnu by svítalo již v 3:40 ráno? Řada lidí proto zastává názor, že jestli má být jen jeden čas, tak rozhodně letní, abychom více spali ve tmě a vzhůru byli více za světla.

Popřemýšlejte, jak do svého života vnést více denního světla a slunečních paprsků. Do budov jsou vhodné například světlovody, tedy tubusy, které přivedou světlo ze střechy či zdi až do místnosti, kde není prostor pro okna.