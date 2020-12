Co vám provoní byt? Aroma difuzér

Ty tam jsou jednoduchá vonítka, která nejsou kvalitní. Jestli toužíte po tom mít krásně provoněný byt, pořiďte si aroma difuzér. Ten uvolňuje vůni postupně, obsahuje spolehlivou náplň a dlouho vydrží.

Kvalitní aroma difuzér

Vonné svíčky, plastové nádobky s rosolovitou hmotou, lahvičky s tekutou náplní nebo přívěsky. Všechny tyto doplňky do bytu používáme jako vonný zdroj. Jenže každá z nich má nějakou devizu, jiné kvality jí zase chybí. Aroma difuzér je ovšem jiný. Jde o nádobku s kvalitní vůní, do níž se vloží speciální tyčinky, jimiž poté prostupuje vůně. Vsakovává se do těchto tyčinek a vzlíná pozvolně. Díky tomu se udržuje stálá intenzita vůně. Než se kapalina s esencí zcela vytratí, trvá to mnoho dní. Nemusíte myslet na to, jestli je třeba regulovat sílu vůně. Nebudete přemýšlet o tom, že musíte regulovat vůni. Nebude vás trápit, že po pár dnech už nic neucítíte. Navíc aroma difuzér disponuje jedinečnou vůní, srovnatelnou s parfémy. Jednak vás nebude bolet hlava z laciných esencí, ale také vám aroma nezevšední, protože nejde o fádní variace tónů oceánu, květin, jarní louky a jiných tónů, které najdete v každé drogerii.

Jak vybrat aroma difuzér?

Jaká vůně se nejlépe hodí do vašeho bytu? Raději začínejte slabšími vůněmi. Někteří lidé si například vybírají stejnou vůni, jakou používají v případě parfému, pokud to daná firma nabízí. Jenže neznamená, že to, co vám voní na těle, se vám bude líbit, když prostoupí celým vaším bytem. Aroma difuzér je v podstatě intenzivnější esencí, proto se raději nejprve držet při zdi a posléze nakupte jiné variace vůně. Výhodou aroma difuzéru je možnost obnovitelné náplně, takže vám flakonek nikdy nezevšední. Aroma difuzér si můžete vyrobit i vy sami. Stačí si namíchat vonné esence dle vašeho vkusu. Pak stačí vzít lahvičku, tyčinky z bambusu, ratanu či syntetiky a vytvořit si vlastní flakonek.