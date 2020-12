Co s živým vánočním stromkem

Podle ekologů by bylo nejlepší nemít vánoční stromek žádný, ale co by to pak bylo za Vánoce? Pokud jste si mysleli, že ekologické je pořídit si stromek plastový, jste na omylu. Ten byl totiž pravděpodobně vyroben v Číně a jeho cesta přes půl světa ekologická rozhodně není. A problém je i s jeho likvidací.

Nemusíte se tedy vůbec cítit špatně, pokud si chcete dopřát přírodní živý stromeček s charakteristickou vůní. Vybírejte si však, kde ho pořídíte. Nejšetrnější je koupit stromek z prořezávky, který by byl tak jako tak určen k likvidaci, a ideálně takový, jenž pochází z vašeho blízkého okolí. A jak s ním naložit po Vánocích?

Jak ekologicky zlikvidovat stromek

Při pohledu na stromky vyhozené z balkonů na sídlištích je jasné, že Češi se ještě mají čemu učit. Velká část z nich navíc vyhazuje stromky do popelnice, což není žádoucí. Zabírají tam příliš místa, které je třeba pro ostatní odpad. Jestliže ho chcete vyhodit, postavte ho k popelnici. Existují však i lepší varianty.

Máte-li kompost, stromek kompostujte. Rozřežte ho na menší části a dejte do kompostu, skvěle ho okyselí. Pozor však na zapomenuté háčky a ozdoby. Ostatně, tohle se děje i se stromečky, které jsou svezeny od popelnic. Častokrát končí v kompostárně.

Chcete-li ho přesto vyhodit, zkuste vydržet. Nemusíte se ho zbavovat hned na Tři krále, tehdy vyhazují stromky všichni a popeláři je nestíhají svážet. Nebo můžete být akčnější a sami stromek odvézt na sběrný dvůr.

Co se stromkem určitě nedělat

Kromě vyhazování z balkonu nebo rozřezání a vhazování do popelnice v pytli, aby nebyl vidět, zapomeňte i na zoologické zahrady. Lidé tam stromky často nosí s dobrým úmyslem, že poslouží jako krmivo pro zvířata. Zoologické zahrady je však odmítají. Jednak nechtějí riskovat zranění od zapomenutých háčků z ozdob, jednak starý oschlý stromek není zrovna lukrativní pochoutkou.

Topení vánočním stromkem v krbu v obývacím pokoji může být dobrý nápad, ale ne vždycky. Smůla dokáže pořádně zašpinit krbovou vložku a suché jehličí hodně čmoudí. Popřemýšlejte, jestli to chcete riskovat.

Pořiďte si věčný živý stromek v květináči

Co kdybyste vánoční stromek vůbec nevyhazovali? Pěstujte si ho doma v květináči! Pokud o něčem takovém uvažujete, je lepší koupit přímo stromek v květináči, nemusíte se strachovat, zda vám zakoření a uchytne se.

Péče o stromek v květináči není náročná. Nemusíte ho mít celý rok v obýváku, přes zimu mu bude dobře třeba v garáži či ve sklepě, případně v jiné místnosti, kde je chlad (cca 5 až 10 °C). Jakmile už nemrzne, můžete ho samozřejmě přestěhovat ven. Jediný problém v pěstování takového stromku je právě přesun mezi místnostmi. Stromky nemají rády změny teplot, proto je nevhodné je přemístit ze studeného sklepa rovnou do teplého obýváku, jděte na to raději postupně přes nějaký mezistupeň.

Pronajměte si vánoční stromek

Výbornou volbou je také pronájem vánočního stromku. Budete mít živý strom, přesto nemusíte řešit, jak s ním po Vánocích naložíte, nebo jak se o něj celý rok postaráte. Pronajmete si ho jen na 14 dní (déle by v teplém bytě nevydržel) a pak ho zase vrátíte do půjčovny, kde se o něj budou starat do dalších Vánoc. Půjčovny vánočních stromků fungují s veškerým komfortem, ke stromku vám zapůjčí i misku pod květináč a obyčejně vám ho přivezou až domů.

Nejen stromek může být ekologický

Jestliže toužíte prožít ekologické Vánoce a zajímáte se o původ stromečku, neměli byste zapomínat ani na další související věci. Využíváte ekologické ozdoby? Do jakého papíru balíte dárky? Šťastné a ekologické!