Co mít v autě při cestě na hory?

Ať už se vydáváte na hory v Česku, k našim sousedům, nebo někam dál, v každém případě je třeba na to připravit automobil. Nezapomeňte dolít zimní vodu do ostřikovačů a chladicí kapalinu, natankujte kvalitní palivo, zkontrolujte stav baterie. Také si přibalte pár pomocníků.

Co by vám nemělo chybět v autě, když jedete na hory? Zaručeně startovací kabely, smetáček i škrabka na led a samozřejmě sněhové řetězy – i kdyby v dané oblasti nebyly povinné, protože nikdy nevíte.

Jak vybrat sněhové řetězy?

Tradiční sněhové řetězy bývají nejčastěji ocelové. Vybírají se podle rozměru pneumatiky, i když vždycky byste si měli v manuálu vozidla ověřit, jestli je možné na daný rozměr pneumatiky na vašem autě použít sněhové řetězy. Do horského terénu jsou vhodné řetězy se sílou článku od 3,2 mm. Snadnou manipulaci zajišťuje automatické dopínání dostupné u většiny moderních řetězů. Každopádně si je zkuste nasadit ještě doma v klidu. V terénu, ve sněhu při nízkých teplotách, už budete vědět, jak si počínat.

Sněhové řetězy koupíte nejpohodlněji online. Jestli oceníte více rady prodejců v kamenné prodejně, vydejte se do prodejny pneumatik nebo autodílů.

Alternativu představují textilní sněhové řetězy

Ne každému ocelové řetězy vyhovují. Jsou těžké, manipulace s nimi je obtížná. Vidíte-li to stejně, pak jsou právě vám určeny textilní sněhové řetězy. Tento jednoduchý návlek na pneumatiku zlepšuje přilnavost na ledu a sněhu. Kvalitní textilní řetězy lze využívat ve všech zemích EU, legislativně jsou v pořádku a uznávají se jako plnohodnotná náhrada ocelových řetězů.

Oproti ocelovým řetězům mají ještě jednu životnost, a to absenci hluku a vibrací. Lze je také prát v pračce.

Jednorázové sněhové řetězy jsou vhodné k vyprošťování

Na trhu se setkáte rovněž s jednorázovými sněhovými řetězy. Už z jejich konstrukce je jasné, že jsou určené skutečně na krátkodobé použití, a tak k nim musíte přistupovat. Tyto plastové provizorní řetězy nemohou sloužit jako náhrada klasických sněhových řetězů. Vozí se v autě pro nutné případy, kdy potřebujete vyprostit. Použitelné jsou pouze jednou, pro demontáž se přestřihnou.

Plastové jednorázové sněhové řetězy seženete do dvou stovek, rozhodně ale nedoporučujeme vydávat se na hory jen s nimi. Přibalte si je do auta, kdybyste potřebovali zachránit někoho jiného, sami investujte raději do ocelových sněhových řetězů.

Sypké sněhové řetězy ocení i dámy

Jednorázové i textilní řetězy jsou už poměrně běžné. Většina řidičů však neví o možnosti sypkých sněhových řetězů. Jde o malé keramické kuličky, které možná znáte pod názvem keramzit. Tyto kuličky se při vyprošťování nasypou na led či sníh a pak se po nich plynule rozjedete. Keramzit je ekologický, neškodí ani zvířatům a na komunikaci vydrží, i když povrch silnice přes den roztává a večer zamrzá.

Mít v autě pytel tohoto posypu se vždycky hodí jako rychlá pomoc. Příznivý je zejména pro dámy, protože se používá skutečně snadno, stačí trochu nasypat. V obchodech najdete sypké sněhové řetězy v pytlích s nápisem EkoGrit.

Základem jsou kvalitní pneumatiky

Jednu důležitou věc jsme však ještě nezmínili. Ještě než začnete řešit sněhové řetězy, zkontrolujte, v jakém stavu jsou zimní pneumatiky. Pro cestu na hory opravdu potřebujete dostatečnou hloubku vzorku, která by v zimě měla být 4 mm.