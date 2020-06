Čínská česneková pažitka: Pěstování a využití v kuchyni

V případě, že máte vlastní zahrádku, dá se na ní pěstovat řada různých bylinek, které následně zužitkujete v kuchyni při přípravě lahodných pokrmů. Praktická je výsadba česnekových bylinek, zejména čínské česnekové pažitky.

Česnekové bylinky

Drtivá většina z vás zná česnek. Jde o rostlinu, která se běžně používá v tradiční české, ale i zahraniční kuchyni. Obecně se dá říci, že klasický český česnek je mnohem intenzivnější nežli čínský. Víte ale, že existují i další podobné bylinky? Příkladem budiž medvědí česnek, což je bylinka, která roste převážně divoce v přírodě, takže si ji během sezony můžete volně natrhat. Méně známou je pak čínská česneková pažitka.

Pěstování česnekové pažitky

Jestliže si chcete čínskou česnekovou pažitku vypěstovat v domácích podmínkách, stačí k tomu trocha místa na zahrádce. Dají se zakoupit semínka, případně už předpěstované cibulky. Doba klíčení předpěstovaných semínek bývá kolem 3 týdnů. Pro venkovní výsadbu cibulek je vhodné zvolit období někdy v druhé polovině dubna, kdy už nejsou mrazy.

Množení, dělení

Česneková pažitka patří k bylinkám, které se množí výsevem, případně pak také dělením trsů. K pěstování se nejvíce hodí venkovní prostředí, ale za splnění patřičných podmínek vyroste i doma v květináčích.

Pěstování, podmínky

K pěstování česnekové pažitky potřebujete na zahradě místo, kam bude svítit dostatečné množství světla. Půda musí být bohatá zejména na vápník. Důležité je pravidelné zavlažování, protože bylinka potřebuje hodně vláhy. Neuškodí ani občasné hnojení, ideálně přírodním hnojivem, jež aplikujete i u běžné zeleniny.

Sběr, sušení, využití v kuchyni

Pažitku vždy sklízejte postupně dle toho, zda už je dostatečně vzrostlá, listy tedy dosahují do výšky 30 a více centimetrů. Nať se obvykle sklízí ještě před rozkvětem. Dejte si pozor na to, aby květy už nebyly zcela rozvinuté. Je to známka toho, že je bylinka již přezrálá.

V domácí kuchyni najde čínská česneková pažitka bohaté uplatnění. Dá se usušit a poté přidávat do různých pokrmů jako aromatické koření. V čerstvém stavu po natrhání si z ní pro změnu uděláte třeba skvělou pomazánku.

Přezimování

Výhodou této bylinky je její mrazuvzdornost. Díky tomu se nemusíte bát jejího zmrznutí tehdy, máte-li ji vysazenou na venkovním záhonu. Čínská česneková pažitka vydrží několik let, než ji bude nutné nahradit za novou rostlinku.

Choroby a škůdci

Bylina není náročná na údržbu, ani netrpí nějakými chorobami, pokud má dostatečnou vláhu a je zasazena do vhodné zeminy. Pro své aroma neláká ani škůdce, výjimkou jsou snad jen mšice, což je problém, který zná asi každý zahrádkář. K jejich vyhubení se dají použít speciální přípravky a postřiky. Nejlepší je zvolit přírodní produkty.

Léčivé účinky

Česneková pažitka je díky vysokému obsahu vitamínu C vhodným doplňkem stravy, pomáhá zlepšovat imunitu, chrání před nachlazením, chřipkou a dalšími chorobami.