Znečištěná textilní sedací souprava se vám může zdát být na vyhození. Nic ale nemusí být ztraceno, pokud víte, jak na to. Ještě lepší je samozřejmě prevence a k neřešitelnému znečištění textilního čalounění ani nedospět.

Řada lidí se textilní sedačce vyhýbá z důvodu strachu z jejího čistění. Pravdou ovšem je, že je mnohdy trvanlivější než kůže, rozhodně než ekokůže. Černá kůže se sice čistí snadno, ne každý však chce mít sedačku jako v kanceláři. (Světlé barvy kůže bývají již na fleky citlivější.) Navíc ceny kožených sedacích souprav jsou mnohem vyšší. Kůže též nemusí obstát v konkurenci s drápky naších domácích mazlíčků a překvapivě jim lépe odolávají vhodně zvolené hustě tkané textilie. Jak tedy na to, abychom sedací soupravu udrželi čistou a čím vyčistit textilní sedačku, pokud je již znečištěná?

Udržet sedačku čistou lze při správné prevenci

Levné textilní sedačky nám umožňují moci se tak trochu rozšoupnout, pořídit si skutečně velký kousek do L či do U, což si u kožené sedačky mnozí z nás dovolit nemohou, nebo nejsme ochotni do tohoto kousku nábytku tolik investovat. Znečištěná textilní sedačka nemusí být problém a vlastně ke znečištění dojít ani nemusí. I tady, stejně jako jinde, platí, že lepší je prevence než hasit již vzniklý problém.

Nejlepší prevence proti znečištění sedačky je impregnace

Novou ev. vyčištěnou sedačku naimpregnujte impregnací na sedačky. Dnes se hodně doporučují nanoimpregnace, které mají především dlouhodobější účinek a výrobci se chlubí i tím, že jsou ekologičtější. Jsou ale též dražší a lze si pořídit i levnější impregnace, které se často shodují s těmi, které používáme na bundy či na boty.

Dobrá impregnace zamezí vsáknutí i tak problematických tekutin, jako je moč zvířat, červené víno, barvy z fixů apod. Nezapomeňte, že impregnace není trvalou a je nutné ji pravidelně dle návodu výrobce obnovovat.

Další prevencí jsou deky proti znečištění

I obyčejná deka na sedačce, například z fleece, dokáže odolat znečištění z jídla, dětských barviček, či zachytí moč morčete, které jste si hýčkali na klíně. Existují i speciální voděodolné a současně třeba protiskluzové deky. Ty jsou ideálním řešením. Podobné látky lze i koupit a ochranné deky si udělat na míru, nebo je dokonce vytvarovat jako sedačku – tedy ušít dobře padnoucí nepromokavý potah.

Zajímavým řešením je též využití tkaniny s názvem Alcantara. Jde o obchodní značku umělé velurové kůže, jež se vyrábí z netkané textilie. Z tohoto materiálu si můžete pořídit už samotnou sedací soupravu, nebo si z ní vyrobit ochranné potahy a deky. Snadno se čistí a má příjemný semišový povrch připomínající semišovou kůži.

Skvrny na čalounění se udělají snadno, hůře už se čistí. Pokud jsme tedy neudělali dostatek preventivních opatření proti znečištění sedací soupravy a máme na ní skvrny, musíme ji správně vyčistit. Běžně ušpiněnou sedačku lze čistit doma ručně. Používá se ve vodě rozpuštěný prací prostředek, ale též třeba ocet s vodou v poměru 1:1. K dispozici jsou též různé připravené čističe na čalounění.

Objednat si lze i profesionální čištění sedací soupravy. Ceny jsou různé, obvykle zaplatíte minimálně 600 Kč plus cenu dopravy pro realizátora služby. Ten k vám přijede sedací soupravu vyčistit domů.

Lze si též půjčit stroj na čištění. Cena je kolem 300 Kč na den. Počítejte raději s tím, že po vás půjčovna může chtít zálohu v ceně stroje, což je i 60 000 Kč. Výhodou je, že si za cenu půjčení na jeden den vyčistíte doma sedačku, křesla, matrace a stejným strojem mnohdy rovněž koberce.

První pomoc při problematických skvrnách

Na problematické skvrny běžný čisticí stroj nestačí. Co dělat s těmi nejhoršími?

Krev

Existují babské rady, jak pomůže sůl či jedlá soda. Ano, částečně. Navíc pouze spolu s mechanickým kartáčováním, které může způsobit fleky na barvě sedačky. Skvělým pomocníkem je Vanish na skvrny. Jen pozor! Nenechte jej na skvrně od krve déle než 30 minut a pak jej pečlivě odstraňte neustálým omýváním čistou vodou. Vanish pomůže i na víno, kávu, kakao a čokoládu, či na fleky od ovoce.

Fixy

Chytré maminy kupují dětem pratelné fixy. Sedačku však nehodíme do pračky, a tak je problém rychle na světě. Řešením je rozpuštěný prací prášek ve vodě, ruční čištění a hlavně trpělivost. Hodí se též prací mýdlo.

Žvýkačka

Se starou dobrou žvýkačkou si poradí především led. Snažte se, aby se žvýkačka co nejméně vtlačila do vláken sedací soupravy. Nesnažte se ji odstraňovat hned. Nejdříve ji zmrazte. Vezměte z lednice led a položte jej na sedačku. Hezký zamrzlá žvýkačka nelepí a snadno se odstraní. Pravděpodobně vám nezůstane na sedačce vůbec žádný flek.

Moč a jiné zapáchající tekutiny

I když skvrny od moči odstraníme třeba výše uvedenými způsoby (Vanish, prací prášek apod.), sedačka může nadále zapáchat. Pachové skvrny se odstraňují hůře. Budete potřebovat profesionální odstraňovač pachů. Opět existují různí nano pomocníci či enzymatické přípravky. Určitě vám pomohou zápach odstranit alespoň částečně, nebo dokonce zcela.

A jakou radu na závěr?

Určitě se nebojte vzorovaných textilních sedaček. Nádherné jsou třeba s květinovými potisky. Nejenže oživí interiér, ale skvrny na nich vlastně nejsou vůbec vidět. A že se jich za léta používání sedačky nasbírá.