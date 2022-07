Chytré triky, které vám doma pomohou překonat letní vedra

Když teploty stoupnou, letní zábava může začít váznout, zejména v interiéru. Je proto dobře, že chytří lidé přišli na způsoby, které vám pomůžou se zchladit (doslova), a to navíc pomocí předmětů, které už pravděpodobně máte po ruce. Podívejte se na naše nejlepší tipy, jak si doma udržet pohodlí a příjemné teploty, včetně pomůcek na spaní či pomocí chytrého křížového větrání. Tyto jednoduché „aha!“ vychytávky vám nejen ušetří peníze, ale po celé léto vás udrží v psychické a fyzické pohodě. Pokud tedy patříte mezi lidi, kteří nemohou vydržet horko, vyzkoušejte některý z nich.

Zmrazte svůj polštář

Když se v noci vysoké teploty nezmírní, může se snadno stát, že horko naruší váš spánek. Jedním z rychlých řešení je sbalit polštář, vložit ho do igelitového sáčku a vložit na 10 minut do mrazáku. Pokud už máte mrazák plný zmrzliny, ušetřete místo a zmrazte jen povlak na polštář. Rychlé zmrazení vytvoří dočasný chladicí efekt, který vám může pomoci usnout. Jako zálohu mějte v mrazáku další povlak na polštář, abyste ho mohli rychle vyměnit, pokud se probudíte uprostřed parné noci. Další tip: Zvažte výměnu pěnového polštáře za polštář plněný pohankovými slupkami. Pohanková výplň umožňuje cirkulaci vzduchu v celém polštáři, což znamená, že zadržuje méně tělesného tepla než pěnové polštáře, a udržuje vás tak ve větším chladu.

Namočte svá prostěradla

Tato takzvaná egyptská metoda slibuje, že vás za horkých letních nocí skutečně ochladí. Navlhčete prostěradlo nebo velký ručník studenou vodou a vyždímejte ho nebo ho projeďte odstřeďovacím cyklem pračky, dokud není pouze vlhký – nesmí kapat. To bude nyní vaše nová přikrývka proti horku. U postele mějte láhev s rozprašovačem naplněným vodou a malým množstvím alkoholu: pokud se probudíte do tepla, prostěradlo dodatečně postříkejte. Dalším nápadem ve stejném duchu je navlhčit a vyždímat prostěradlo a pak ho pověsit před otevřené okno nejblíže vaší posteli. Díky tomu bude pokojová teplota s každým vánkem mnohem příjemnější.

Chlazení nápojů během okamžiku

Koupili jste si šampaňské či pivo na oslavu a to se stihlo ohřát, než jste si ho přivezli domů? Rychle pod studeným kohoutkem namočte papírovou utěrku, omotejte ji kolem plechovky nebo lahve a dejte ji do mrazáku. Za 15 minut nebo méně bude váš nápoj dokonale vychlazený. Jak je to možné? Nad tím se zamýšlela celá řada vědců, ale jedno ze snadných a logických vysvětlení je, že voda na utěrce se odpařuje, tím odebírá z láhve teplo a díky tomu ji rychleji ochlazuje. Tím je krize zažehnána a vy si můžete vychutnat svůj vychlazený drink!

Rozbijte led

Postavte před stolní ventilátor mísu plnou ledu. Jak led taje, ventilátor k vám bude vhánět chladnější vzduch. Samozřejmě musíte být poměrně blízko (sedět či stát), abyste si mohli plně užívat těchto ochlazujících výhod. Nejlépe uděláte, když tento trik vyzkoušíte při práci u stolu, nebo když kombinaci ventilátoru a misky umístíte blízko sporáku někam na kuchyňskou linku při vaření.

Omezte používání spotřebičů

Domácí spotřebiče, elektronika, ale dokonce i běžné žárovky zahřívají dům, proto je zapínejte možná co nejméně. Pračku spouštějte pouze tehdy, když je zcela plná, a prádlo věste na šňůru venku na zahradě (protože i to otepluje vzduch). Rovněž nezapínejte myčku nádobí, pokud není naplněna. Místo toho raději umyjte nádobí ve dřezu a nechte ho uschnout na vzduchu. Vyhněte se používání trouby a sporáku a místo toho zvolte mikrovlnnou troubu nebo gril. Chladný domov udržíte také tím, že budete s rodinou stolovat pod širým nebem a notebook si vezmete sebou na terasu.

Naučte se křížovému větrání

Křížové větrání spočívá v regulaci proudění vzduchu. Sice nemůžete ovlivnit umístění dveří a oken ve vašem domě, ale můžete si vyzkoušet chytré umístění ventilátoru, abyste vytvořili v domě průvan a tím se rychleji ochladily všechny místnosti. To uděláte tak, když umístíte jeden velký skříňový ventilátor před okno, foukající stranou dovnitř, a druhý ventilátor k oknu na opačné straně prostoru, foukající směrem ven, abyste vytlačili teplý vzduch z interiéru. V případě potřeby mezi ně můžete umístit stolní ventilátory, které ještě podpoří proudění chladného vzduchu.

Udržujte zavřená okna a dveře, abyste zůstali v chladu

Téměř 30 % nežádoucího tepla se do domu dostává okny (zejména těmi, která jsou umístěna na jih a západ), proto je vždy nechte zavřená, když zrovna nejste doma. Nasazením žaluzií, závěsů a rolet můžete snížit teplotu v místnosti až o 20°C. V místnostech s okenní jednotkou nebo přenosnou klimatizací nechávejte dveře zavřené, když je klimatizace v provozu a používejte zarážky dveří.