Chybí vám v zimě sluneční světlo? Nahraďte ho kvalitní svíčkou

Šedivo a zase šedivo…Máte pocit, že zima není, co bývala a sníh vydrží jenom chvilku a zbytek dobu je všude kolem jenom šeď a bezútěšno? Postrádáte hřejivé sluníčko? Není divu, protože snad kromě horských oblastí, kde je jiskřivě bílý sníh a slunce se od něj odráží, je u nás většinou opravdu spíše šeď. Jak si ji rozsvítit? Jednoduše, svíčkami. Pořiďte si jich, kolik chcete, rozestavte si je bytě a sviťte. Ať vám jejich plamínek rozsvítí duši, když se sluníčku nedaří prorazit mraky.

Světlo podobné slunečnímu

Svíčky nabízejí obrovský výběr. Můžete zvolit klasické voskové. Sytě žluté svíčky z včelího vosku u nás mají obrovskou tradici. Můžete vybírat z klasických motaných svíček různých velikostí nebo také z odlévaných či plovoucích svíček různých tvarů včetně třeba zvířátek a velikostí. Vůně včelího vosku při hoření je příjemná, trošku omamná, uklidňuje zjitřenou mysl. Dokonalý lék proti stresu. Navíc hoří v podstatě bez kouře, neodkapávají, jejich plamen je velmi příjemný. Mají zároveň pročišťující účinek na vzduch v místnosti. Produkují záporné ionty účinkující stejně jako pokojové rostliny. Jsou proto vhodné i pro alergiky. Včelí vosk hoří jasněji a déle než parafín. Doporučuje se zapálit svíčku z včelího vosku před spaním (samozřejmě ji zhasněte, než usnete), protože hořící vosk povzbuzuje hypofýzu, což má příjemné účinky na sny. Zároveň jasné světlo včelích svíček má vlastnosti podobné slunečnímu světlu. Proto se včelí svíčku mimořádně doporučují.

U parafínových pozor na surovinu i její zpracování

U nás jsou ale většinou častější parafínové svíčky. Jsou běžně k dostání v obchodech a lidé je kupují více, většinou proto, že jsou dostupnější a také levnější proti včelím svíčkám. I když parafínové svíčky mají příjemné světlo, přece jenom je nelze rovnávat se svíčkami z přírodního včelího vosku. Spalování parafínu totiž produkuje do ovzduší zplodiny, saze. Je-li taková svíčka se syntetickou vůní a barvou, mohou vznikat i karcinogenní zplodiny. Parafín totiž vzniká jako vedlejší produkt při výrobě nafty a motorového olej. To je nepříjemné, hlavně v uzavřených místnostech, kde se obtížně větrá, proto myslete na to, že při zapalování parafínových svíček je nutné větrat. Potíže by v takových případech mohli mít alergici a astmatici. Na druhou stranu není třeba parafínové svíčky úplně šmahem odsoudit. Hodně totiž záleží na čistotě výchozí suroviny a jejím zpracování, použití dalších přísad. I mezi parafínovými svíčkami najdete kvalitu.

Zkuste si zhotovit gelové svíčky

Příjemné na pohled jsou gelové svíčky, mohou obsahovat uvnitř i různé ozdoby. Jednou z variant je také možnost vyrobit si tyto svíčky sami. Jak můžete si koupit gel na výrobu svíček, třeba čirý. K tomu knot pro výrobu svíček. A pustit se do práce. Gel se dá barvit, přidávat do něj různé vonné esence podle vaší chuti. Stačí pak gel v horké vodě rozehřát, pak přidat barvy, vonné esence a vlít do skleničky s vloženým knotem a nechat ztuhnout. Pak si můžete svůj vlastnoruční výtvor zapálit a užít si u něj hezké chvíle. Určitě to bude zcela jiný požitek než třeba ze svíčky z obchodu. Na druhou stranu musíme zmínit jeden fakt. I gelové svíčky jsou z ropného produktu stejně jako parafín. Jejich výhodou je, že hoří dlouho.

K terapii se hodí palmové svíčky

Setkali jste se se svíčkou s krystalickým nebo zrnitým povrchem? Jde o palmové svíce z palmového oleje. Na rozdíl od parafinových a gelových jsou zdravější, mají přírodní původ, čistý a jasný plamen. Využívají se i k léčebným procesům, třeba na aktivaci čaker. Takže palmové svíčky rozhodně ano. Kromě toho jsou zajímavou alternativou i svíčky ze sójového a řepkového vosku, ale jenom když jde o biovariantu bez dalších chemických příměsí. Na takové svíčky ale narazíte poměrně zřídka. Je ale možné míchat palmový, sójový a řepkový vosk.

LED osvětlení zpříjemní interiér

Možná se ale obáváte svíčky doma zapalovat, třeba proto, že žijete v dřevostavbě, máte v domácnosti příliš mnoho hořlavých materiálů a látek nebo malé nezbedné potomky, kteří by se na svíčky vrhli a hrozí tak popáleniny nebo požár. Jak si v takovém případě rozsvítit nevlídný zimní den, aby to bylo zcela bezpečné? Zkuste LED osvětlení. Nemusí přitom jít jenom o svítidla a lampičky klasického typu. V současnosti jsou velice populární samolepící LED pásky, které se dají někam nalepit a může jít i o barevná světla. Dají se ovládat i mobilním telefonem. Nebo si pořiďte svítící LED obrazy. Vyberte si nějaký oblíbený motiv a uvidíte jaký efekt bude takový obraz v místnosti mít a jak vám zvedne v šedivém dni náladu.