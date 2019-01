Chybí vám doma pohoda? Vytvořte si ji s vlastnoručně vyrobeným éterickým olejem

Zima většinou člověka bohužel neláká k příliš velkým aktivitám. Nejraději by seděl za pecí s hrnkem horkého čaje a nedělal nic. Jak si trochu pozvednout náladu, navodit si pohodu v domácím prostředí? Vyrobte si svůj vlastní éterický olej a provoňte si s jeho pomocí domov.

Jaký je postup?

Není na něm nic složitého a je tedy zbytečné se bát. Pusťte se do toho. Vyberte si pěkné, čerstvé bylinky. Můžete zkusit jednu jedinou, nebo třeba jejich kombinaci, záleží jenom na vás. Řiďte se tím, co máte rádi, co vám voní. Pak vám bude vyhovovat i olej samotný. Můžete třeba vyzkoušet rozmarýn kombinovaný s tymiánem nebo samotnou a jedinou levanduli. Rozdrťte je, použijte k tomu například porcelánový moždíř. Jde o to, aby bylinky pustily svoje silné aroma.

Olivový raději ne

Rozdrcené bylinky přesypte do keramického džbánku, a zalijte je olejem. Jaký olej použít? Vyberte ten nejkvalitnější a mírně ochucený, třeba slunečnicový. Spousta lidí bude mít chuť sáhnout po extra panenském olivovém, ale to nedoporučujeme. Tady by se silná vůně a chuť oliv přebíjela s esencí bylin – z tohoto důvodu není tento druh oleje pro daný účel vhodný, i když je jinak velice kvalitní. Musíte zalít opravdu všechny bylinky, nesmí nic trčet. Ani jediný lístek! Jinak by se vše pokazilo oxidací a vaše snaha by přišla vniveč.

Macerujte a přeceďte

Naplněný džbánek s olejem přikryjte a postavte na příjemně teplé místo. Ale pozor: V žádném případě ne na slunce! Nechte byliny měsíc macerovat. Potom olej přeceďte. Na cezení je nejlepší látkový bavlněný kapesník, nebo jakýkoli kousek látky z jemné bavlny. Cezení provádějte opakovaně, až získáte velice silný, hodně aromatizovaný olej. Slijte ho do sterilizované lahvičky. Rozhodně sterilizaci nevynechte, protože jinak by se vám olej mohl zkazit.

Nenechte si svůj výtvor zoxidovat

Víčko lahvičky omotejte pruhem čisté bavlněné látky či bavlněným provazem. Jde o opatření proti oxidaci obsahu lahvičky. Pokud by se do ní dostal vzduch, olej by zoxidoval a zkazil se. Nezapomeňte také lahvičku opatřit štítkem. Budete-li dělat více olejíčků, abyste vždy věděli, který je který. Pečlivě vyberte i místo pro skladování hotového olejíčku. Nejlepší je nějaké tmavé místo, kam nejde světlo, třeba domácí lékárnička. V žádném případě nesmí být na slunci. Postup je docela jednoduchý, viďte? Jde vlastně o nejstarší známý postup, jak tyto oleje vyrobit. Samozřejmě existují i další způsoby přípravy jako třeba destilace vodní parou nebo extrakcí rozpouštědlem, ty už jsou ale náročnější a potřebujete k nim další vabavení.

Chybí vám čas na přípravu? Sáhněte po osvědčených značkách

Možná ale nemáte čas se výrobě oleje věnovat. Potom sáhněte po některých již hotových a osvědčených olejích. Například JUST olej z 31 léčivých bylin pro uvolnění těla, prokrvení, povzbuzení, k celkové harmonii. Chybu neuděláte ani s jednodruhovými oleji, které jsou navíc jedlé.

Mezi nejkvalitnější oleje na trhu patří i Salooos. Éterické oleje Kneipp mandlové květy, divoká růže, ylang-ylang, levandule, meduňka, rozmarýn, pomeranč také potěší a dobře naladí. Je na každém z vás najít si tu svoji vůni, která ho nejvíce osloví.

Použití je velice široké

Jak v domácnosti vlastnoručně vyrobené nebo koupené olejíčky využít? Hodí se do aromalamp, do rozprašovačů a zvlhčovačů vzduchu. Stejně tak i jako přísada do koupele, nebo k masážnímu oleji. Dají se použít i na zábaly, obklady. Zkrátka mají velice široké použití a s jejich pomocí můžete uklidnit unavenou mysl i tělo, nebo naopak povzbudit ve chvílích vyčerpání. Éterické oleje jsou výbornou zbraní i proti depresím, pomáhají navodit duševní pohodu. Zpříjemní vám i letošní zimu a hlavně, můžete si je připravit na míru.