Chcete ušetřit peníze? Poradíme vám, jak na to!

V dnešní době, kdy procházíme mnoha změnami, je pro všechny lidi nejpodstatnější jedna věc – peníze. Drtivá většina lidí chce či potřebuje zacházet opatrněji se svými financemi a jejich utrácením. Mnoho z nás tak hledá různé způsoby, jak ušetřit téměř ve všech oblastech našich životů. My vám nyní přinášíme tipy a rady, které vám nějakou tu korunu skutečně pomohou ušetřit. Pojďme se na ně podívat.

Vyrobte si své vlastní prostředky na čištění

Výroba vlastních prostředků na čištění domácnosti je mnohem levnější, než nákup komerčních verzí. Díky vlastnoruční výrobě víte z čeho je přípravek vyroben. Můžete si do něj přidávat vůně a esenciální oleje podle vlastního uvážení a v neposlední řadě je ekologicky nezávadný, což ocení především příroda.

Používejte věrnostní karty

Věrnostní karty obchodních řetězců jsou báječná věc, protože vám pomohu ušetřit peníze při nákupu. Některé obchody dokonce vycházejí z vašich obvyklých nákupů a poté vám sestaví slevové kupony přímo na míru. Ačkoli se mnohdy k nějaké závratné výši nedostaneme, tak každá ušetřená koruna se hodí.

Nákupní seznam

Před nákupem v obchodu si sepište sezam toho, co si chcete a potřebujete koupit. Až půjdete do obchodu, tak se toho seznamu striktně držte. Nevkládejte do košíku nic, co nemáte napsáno, ať je to sebevíc lákavé.

Připravujte si svačiny

Pokud si do práce budete pravidelně připravovat svačinu, ušetříte tím spoustu peněz. Nemusíte si připravovat pouze nudné sendviče, zvlášť, pokud máte v práci přístup k mikrovlnce či lednici. Klidně si do práce můžete vzít zbytky od večeře, které jste nesnědli (těstoviny, maso s bramborem, polévku) a tam si je ohřát.

Navštěvujte knihovny

Veřejné knihovny jsou domovem mnoha zdrojů. Můžete si zde vypůjčit jak knihy, tak kazety do přehrávače namísto toho, abyste si je museli kupovat nebo složitě shánět. Knihovny obsahují velké sbírky populárních CD či DVD. Může to být tedy dobrým způsobem (a hlavně bezplatným), jak si půjčit nejnovější žánry a neutratit ani korunu.

Odpojte zařízení a ušetřete energii a peníze

Některá zařízení používají energii tzv. Pohotovostního napájení i když jsou vypnutá. Mezi největšími viníky jsou televize, počítače, tiskárny, playstationy či různé kuchyňské spotřebiče. Pokud pojedete na dovolenou, odpojte vše možné. Po většinu času vypínejte napájení pomocí prodlužovacích kabelů, které mají možnost buď celkového vypnutí či jen jednotlivých zařízení. Díky tomu se vyhnete neustálému odpojování a připojování, které by mohlo způsobovat roztřepení kabelů a další problémy.

Bavte se ekonomicky

Zvažte, jestli raději nepozvete své přátele k sobě domů namísto toho, abyste vyrazili ven. Každého z nich pak požádejte, jestli by mohli něco donést (brambůrky, pití, výzdobu). Hledejte jednoduché recepty na internetu a díky tomu si budete moci dopřát svou oblíbenou restauraci z pohodlí domova a za poloviční cenu.

Pořizujte si věci z druhé ruky

Toto je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak ušetřit peníze. Pokud se vám rozbila postel, přestal fungovat spotřebič, sháníte oblečení, tak se dívejte po stránkách, kde lidi nabízejí věci z druhé ruky. Na internetu existují různé webové stránky, kde lidi nabízejí věci za symbolickou sumu či dokonce za odvoz zdarma. Novinkou jsou také nábytkové banky. Další možností je, že můžete zadat poptávku na internetu a lidi se vám ozvou sami.

Najděte si zábavu, která nic nestojí

Podívejte se na události ve vašem městě, které se budou konat v blízké době. Mnohdy se pořádá spousta bezplatných akcí, o kterých lidé ani nevědí. Zastavte se v místní knihovně, nebo se podívejte na internet, kde jsou seznamy událostí a akcí na každý měsíc v roce. Také můžete využít zábavy v podobě jízdy na bruslích či kole, běhu v přírodě nebo zábavních hřišť, kde se můžete vyřádit nejen vy, ale i vaše děti.

Pijte více vody

Nejen, že pití vody má mnoho zdravotních benefitů co se zdraví a krásy týká, ale má také výhody finanční. Přemýšlejte o tom, kolik byste mohli ušetřit tím, kdybyste vyměnili sodu a kávu za vodu. Před každým jídlem vypijte velkou sklenici vody. Nejen, že budete lépe trávit, ale také nebudete tolik jíst, což celkově šetří váš účet za jídlo.